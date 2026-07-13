Lionel Messi é “mortal”! A Inglaterra descobre por que o “GOAT” não deve assustá-la, enquanto ex-jogador dos Três Leões aposta que a equipe de Thomas Tuchel vai impedir a Argentina de defender o título da Copa do Mundo

Questionado sobre se isso é possível, ou se é preciso aceitar que o imprevisível camisa 10 terá sua palavra em algum momento, o ex-zagueiro da seleção inglesa Pallister — em entrevista concedida em parceria com a NetBet Sport — disse ao GOAL: “Messi não é mais o Messi de 10 anos atrás, eu acho.

“Sim, ele ainda é fundamental para a Argentina, ainda é o cara a quem se recorre, mas não acho que ele consiga causar o mesmo estrago que causava quando estava no auge. Não acho que ele consiga passar pelas defesas adversárias com a mesma facilidade de antes.

“Ele ainda é um técnico maravilhoso. O gol que marcou na outra noite [contra Cabo Verde], quando dominou a bola com a parte externa do pé e mandou no ângulo, foi magnífico.

“Ele sabe marcar gols. É o líder daquela equipe. Era há quatro anos e continua sendo hoje. Mas não acho que ele seja o jogador que era quando levava o Barcelona a títulos da Liga dos Campeões e da La Liga.

“Obviamente, ele ainda é perigoso. Diria que agora ele é mais ‘humano’. Ele consegue ser engenhoso nesses pequenos espaços, sabe manipular a bola e marcar gols.

“Não acho que vão marcá-lo individualmente nem nada parecido. Mas ele é um jogador que, obviamente, você precisa estar atento e tentar neutralizar. Temos analisado os pontos fracos da seleção da Inglaterra, e isso provavelmente está na defesa. Mas acho que temos vantagem demais sobre a Argentina nessa partida.

“Não acho que o calor vá ser um problema. Acho que a partida será disputada em recinto fechado, na arena de Atlanta. Acho que os rapazes ficarão contentes com isso. Eles se sentirão mais à vontade com o ambiente.

“Acho que haverá uma convicção nessa equipe de que eles podem vencer essa partida. E vamos torcer para que a Espanha vença a França, porque acho que a França é a melhor equipe do torneio. Acho que vai ser difícil pará-los.”