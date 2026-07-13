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Lionel Messi é “mortal”! A Inglaterra descobre por que o “GOAT” não deve assustá-la, enquanto ex-jogador dos Três Leões aposta que a equipe de Thomas Tuchel vai impedir a Argentina de defender o título da Copa do Mundo
Messi, o maior de todos os tempos, busca defender seu título da Copa do Mundo
Apesar de ter 39 anos, Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, não dá sinais de que vai desacelerar. Ele ainda pode entrar na disputa pela nona Bola de Ouro, com mais um título mundial à vista depois de fazer história na MLS pelo Inter Miami, seu atual clube.
O maior jogador de todos os tempos da América do Sul marcou oito gols na Copa do Mundo de 2026 — tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos da competição —, continuando a ser um ícone inspirador para seu país e ultrapassando a marca de 200 partidas pela seleção. Ele conduziu a Argentina, ao estilo de Diego Maradona, ao prêmio mais prestigiado do futebol no Catar 2022.
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Bellingham e Kane têm se destacado pela seleção inglesa
A Inglaterra agora bloqueia o caminho de Messi em uma tentativa contínua de conquistar o bicampeonato, com os Três Leões vendo surgirem seus próprios heróis decisivos na figura do capitão Harry Kane, que vem batendo recordes, e do meio-campista “Galáctico” Jude Bellingham.
Eles vão causar noites sem dormir para a Argentina — jogadores, comissão técnica e torcedores —, mas será que também haverá olhos sonolentos no elenco da Inglaterra? Tuchel e sua equipe precisam elaborar um plano tático que limite o impacto de Messi no jogo.
Como se faz para parar o Messi? Será que isso é mesmo possível?
Questionado sobre se isso é possível, ou se é preciso aceitar que o imprevisível camisa 10 terá sua palavra em algum momento, o ex-zagueiro da seleção inglesa Pallister — em entrevista concedida em parceria com a NetBet Sport — disse ao GOAL: “Messi não é mais o Messi de 10 anos atrás, eu acho.
“Sim, ele ainda é fundamental para a Argentina, ainda é o cara a quem se recorre, mas não acho que ele consiga causar o mesmo estrago que causava quando estava no auge. Não acho que ele consiga passar pelas defesas adversárias com a mesma facilidade de antes.
“Ele ainda é um técnico maravilhoso. O gol que marcou na outra noite [contra Cabo Verde], quando dominou a bola com a parte externa do pé e mandou no ângulo, foi magnífico.
“Ele sabe marcar gols. É o líder daquela equipe. Era há quatro anos e continua sendo hoje. Mas não acho que ele seja o jogador que era quando levava o Barcelona a títulos da Liga dos Campeões e da La Liga.
“Obviamente, ele ainda é perigoso. Diria que agora ele é mais ‘humano’. Ele consegue ser engenhoso nesses pequenos espaços, sabe manipular a bola e marcar gols.
“Não acho que vão marcá-lo individualmente nem nada parecido. Mas ele é um jogador que, obviamente, você precisa estar atento e tentar neutralizar. Temos analisado os pontos fracos da seleção da Inglaterra, e isso provavelmente está na defesa. Mas acho que temos vantagem demais sobre a Argentina nessa partida.
“Não acho que o calor vá ser um problema. Acho que a partida será disputada em recinto fechado, na arena de Atlanta. Acho que os rapazes ficarão contentes com isso. Eles se sentirão mais à vontade com o ambiente.
“Acho que haverá uma convicção nessa equipe de que eles podem vencer essa partida. E vamos torcer para que a Espanha vença a França, porque acho que a França é a melhor equipe do torneio. Acho que vai ser difícil pará-los.”
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Copa do Mundo de 2026: Quatro grandes potências disputam as semifinais
A França, com Kylian Mbappé atualmente liderando a artilharia, enfrentará a Espanha 24 horas antes de a Inglaterra se defrontar com a Argentina. Seja qual for o resultado dessas duas partidas, um confronto final épico nos arredores de Nova York está garantido.
Messi espera estar lá, mas o mesmo vale para Kane, Bellingham e um bando de leões que buscam pôr fim a 60 anos de sofrimento na busca por um título. É provável que alguém crie um momento mágico em Atlanta que mude o rumo da partida, mas ainda não se sabe quem será e se outra figura icônica se juntará a nomes como Neymar e Cristiano Ronaldo para dançar sua “última dança” no maior palco do esporte.
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