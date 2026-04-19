Lionel Messi e Mohamed Salah ficaram de fora! Thiago prefere outros heróis do Barcelona e do Liverpool ao escolher seus três melhores companheiros de equipe

Tendo surgido da famosa academia La Masia, Thiago teve um lugar na primeira fila para acompanhar o auge da dinastia do Barcelona de Pep Guardiola. Embora a maioria apontasse imediatamente Messi como a figura de destaque daquela época, Thiago olhou para mais perto de casa ao identificar seu melhor companheiro de equipe da época em que atuou no Camp Nou.

Em entrevista ao podcast de Peter Crouch, o espanhol explicou por que Andrés Iniesta foi escolhido em vez do oito vezes vencedor da Bola de Ouro. “No Barcelona, você poderia escolher desde o goleiro até o atacante”, disse Thiago. “Mas, com certeza, a compreensão do jogo, essa mistura entre tática e talento, era Andrés Iniesta. Tínhamos Messi, Xavi, Busquets, tínhamos muitos grandes jogadores. Iniesta jogava na minha posição e eu me identificava com aquele jogador.”