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Lionel Messi e Mohamed Salah ficaram de fora! Thiago prefere outros heróis do Barcelona e do Liverpool ao escolher seus três melhores companheiros de equipe
O modelo do Barcelona: Iniesta acima de Messi
Tendo surgido da famosa academia La Masia, Thiago teve um lugar na primeira fila para acompanhar o auge da dinastia do Barcelona de Pep Guardiola. Embora a maioria apontasse imediatamente Messi como a figura de destaque daquela época, Thiago olhou para mais perto de casa ao identificar seu melhor companheiro de equipe da época em que atuou no Camp Nou.
Em entrevista ao podcast de Peter Crouch, o espanhol explicou por que Andrés Iniesta foi escolhido em vez do oito vezes vencedor da Bola de Ouro. “No Barcelona, você poderia escolher desde o goleiro até o atacante”, disse Thiago. “Mas, com certeza, a compreensão do jogo, essa mistura entre tática e talento, era Andrés Iniesta. Tínhamos Messi, Xavi, Busquets, tínhamos muitos grandes jogadores. Iniesta jogava na minha posição e eu me identificava com aquele jogador.”
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A eficiência alemã: a genialidade de Philipp Lahm
A trajetória de Thiago levou-o então ao Bayern de Munique, onde passou sete temporadas repletas de títulos, dominando a Bundesliga. Mais uma vez, embora dividisse o vestiário com atacantes explosivos como Franck Ribéry e Arjen Robben, foi uma figura mais versátil e discreta que realmente chamou sua atenção durante sua passagem pela Baviera. O espanhol destacou o ex-capitão do Bayern, Philipp Lahm, como sua escolha de destaque da Allianz Arena, observando especificamente a transição perfeita de Lahm para uma função no meio-campo sob o comando de Guardiola. “No Bayern de Munique, tínhamos Franck Ribéry, Arjen Robben, mas vou voltar à minha posição”, acrescentou. “Ver um jogador como Philipp Lahm… ele era muito consistente como lateral. Quando jogava no meio, eu dizia: ‘Esse cara sempre joga no meio, ele não era lateral!’. Ele me surpreendeu muito.”
O herói desconhecido de Anfield: Apaixonando-se por Bobby Firmino
Talvez a omissão mais surpreendente da lista de Thiago tenha sido o craque do Liverpool, Salah. Apesar das proezas recordistas do egípcio em Anfield, Thiago preferiu destacar os talentos únicos de Roberto Firmino. O atacante brasileiro era frequentemente descrito como o “motor” que fazia o time de Jurgen Klopp funcionar, e Thiago era claramente um membro do seu fã-clube.
Ao explicar sua decisão de escolher o jogador carinhosamente conhecido como “Bobby” em vez do prolífico Salah, Thiago elogiou efusivamente a ética de trabalho e a habilidade técnica do atacante. “Bobby Firmino… Eu era apaixonado por aquele jogador”, admitiu Thiago. “Ele coloca seu talento a serviço da equipe e era muito bom com a bola.”
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Refletindo sobre uma carreira brilhante entre os ícones
Thiago pendurou oficialmente as chuteiras no final da temporada 2023-24, após uma passagem de quatro anos pelo Liverpool, encerrando uma carreira de 15 anos marcada pela elegância e pelos títulos conquistados. Embora suas escolhas possam surpreender aqueles que priorizam as estatísticas individuais, elas oferecem uma visão fascinante sobre como um técnico do meio-campo encara o jogo. De quatro títulos da La Liga e duas conquistas da Liga dos Campeões a sete títulos da Bundesliga, a carreira de Thiago foi marcada por atuar ao lado de talentos de elite. Sua decisão de deixar de lado Messi e Salah em favor de Iniesta, Lahm e Firmino destaca sua profunda admiração por jogadores que priorizam o coletivo em detrimento da glória individual.