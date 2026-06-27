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Lionel Messi e Lamine Yamal são “iguais, mas diferentes” - Luis Suárez critica comparações “odiosas” e aposta que o jovem espanhol “alcançará o mesmo nível” do ícone argentino
Suárez pede paciência em relação às comparações com Yamal
Suárez rejeitou as comparações entre Yamal e Messi, argumentando que são “jogadores completamente diferentes”, apesar de ambos terem surgido da academia La Masia, do Barcelona, como talentosos atacantes canhotos. O ex-atacante do Barcelona reconheceu o talento excepcional de Yamal, mas alertou contra a imposição de expectativas desnecessárias ao jogador de 18 anos. Em vez disso, Suárez espera que o jogador da seleção espanhola possa, eventualmente, atingir os padrões extraordinários estabelecidos por Messi ao longo de sua carreira.
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Suárez elogia Yamal ao defender o legado de Messi
Em entrevista ao Mundo Deportivo, Suárez explicou por que acredita que as comparações não fazem bem a nenhum dos dois jogadores. Embora reconheça semelhanças em suas habilidades técnicas, ele ressaltou que as carreiras de ambos devem ser avaliadas de forma independente.
“Comparações são odiosas”, afirmou Suárez. “São jogadores diferentes. Sim, ambos têm o pé esquerdo, têm a mesma qualidade, mas são jogadores completamente diferentes. Os resultados falam por si mesmos, assim como o que Leo continua conquistando na sua idade. Esperemos que Lamine alcance pelo menos esse mesmo nível.”
Suárez também destacou a crescente influência de Yamal na seleção espanhola, dizendo: “Na primeira partida contra Cabo Verde, a Espanha teve muita posse de bola, mas não foi muito decisiva na criação de oportunidades claras de gol, exceto pela chance de Ferran no primeiro tempo. Mas quando Lamine entrou em campo, ficou claro: todos os seus companheiros de equipe estavam procurando por ele, passando a bola para ele, e dava para perceber que algo ia acontecer — um cruzamento, uma arrancada pela lateral, um chute, qualquer coisa. Ele atraiu mais atenção dos defensores.
“Ele é um jogador que vem melhorando ao longo da Copa do Mundo. Lamine sabe que os holofotes estão voltados para ele, mesmo que haja alguns jogadores fantásticos se destacando no torneio, mas muitos olhos estão voltados para ele. Ele sabe disso e está lidando muito bem com essa responsabilidade.”
A mentalidade de Messi continua a impressionar
Suárez acredita que a longevidade de Messi se deve tanto à sua mentalidade quanto à sua habilidade. Ele elogiou a determinação do companheiro de equipe do Inter Miami depois de vê-lo se preparar para a Copa do Mundo e disse que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro continua provando que os céticos estão errados.
“Venho treinando com ele aqui há algum tempo e sei como ele se preparou para esta Copa do Mundo”, explicou Suárez. “Muitas pessoas especularam, achando que ele estava ficando velho. E Leo ainda tem aquela vontade voraz de continuar sendo o melhor, de continuar competindo. Outro dia foi mais uma demonstração de sua força mental.
“Ele perdeu um pênalti aos quatro ou cinco minutos e, mesmo assim, continuou se esforçando, se esforçando. Imagine se ele tivesse desanimado e toda a Argentina tivesse desmoronado; teria sido um sinal de fraqueza da equipe. Mas ele mostrou que era capaz de se recompor, continuar se esforçando e acabou marcando dois gols.”
Suárez também rejeitou as sugestões de que ele e Messi tenham diminuído o ritmo desde que se juntaram ao Inter Miami.
“Leo tem vontade de continuar jogando e competindo”, acrescentou ele. “Muitas pessoas nos perguntam por que ainda ficamos irritados nos treinos. Porque é assim que somos, e é assim que competimos desde que éramos crianças. E vai continuar sendo assim até nos aposentarmos. O que está realmente ficando evidente agora é o profissionalismo dele e o profissionalismo de todos os jogadores que atuam nos Estados Unidos e que estão disputando a Copa do Mundo hoje.”
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Yamal enfrenta expectativas cada vez maiores
Yamal continuará a carregar expectativas cada vez maiores depois de se firmar como um dos principais jogadores de ataque da Espanha. Na Copa do Mundo de 2026, o astro do Barça marcou um gol e ajudou a Espanha a avançar para as oitavas de final. A La Roja agora se preparará para o confronto das oitavas de final no Los Angeles Stadium, no dia 2 de julho.