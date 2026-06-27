Lionel Messi e Lamine Yamal são “iguais, mas diferentes” - Luis Suárez critica comparações “odiosas” e aposta que o jovem espanhol “alcançará o mesmo nível” do ícone argentino

Em entrevista ao Mundo Deportivo, Suárez explicou por que acredita que as comparações não fazem bem a nenhum dos dois jogadores. Embora reconheça semelhanças em suas habilidades técnicas, ele ressaltou que as carreiras de ambos devem ser avaliadas de forma independente.

“Comparações são odiosas”, afirmou Suárez. “São jogadores diferentes. Sim, ambos têm o pé esquerdo, têm a mesma qualidade, mas são jogadores completamente diferentes. Os resultados falam por si mesmos, assim como o que Leo continua conquistando na sua idade. Esperemos que Lamine alcance pelo menos esse mesmo nível.”

Suárez também destacou a crescente influência de Yamal na seleção espanhola, dizendo: “Na primeira partida contra Cabo Verde, a Espanha teve muita posse de bola, mas não foi muito decisiva na criação de oportunidades claras de gol, exceto pela chance de Ferran no primeiro tempo. Mas quando Lamine entrou em campo, ficou claro: todos os seus companheiros de equipe estavam procurando por ele, passando a bola para ele, e dava para perceber que algo ia acontecer — um cruzamento, uma arrancada pela lateral, um chute, qualquer coisa. Ele atraiu mais atenção dos defensores.

“Ele é um jogador que vem melhorando ao longo da Copa do Mundo. Lamine sabe que os holofotes estão voltados para ele, mesmo que haja alguns jogadores fantásticos se destacando no torneio, mas muitos olhos estão voltados para ele. Ele sabe disso e está lidando muito bem com essa responsabilidade.”