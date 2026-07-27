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Lionel Messi e Kylian Mbappé ficam de fora do prêmio de “Melhor Gol da Copa do Mundo”, que foi conquistado por um gol icônico contra a Argentina
Estrela de Cabo Verde ofusca ícones de nível mundial
A FIFA confirmou que o gol espetacular de Cabral contra a Argentina nas oitavas de final foi eleito o “Gol Hyundai do Torneio” da Copa do Mundo de 2026. O zagueiro de 23 anos, nascido em Roterdã, protagonizou um momento de brilhantismo individual que emocionou torcedores em todo o mundo, o que acabou levando-o ao topo de uma lista de indicados que incluía Messi, Mbappé e Julián Álvarez.
O gol contou com uma arrancada ousada, na qual Lopes Cabral driblou Alexis Mac Allister antes de soltar um chute com efeito que passou por Emiliano Martínez e acertou o ângulo superior.
Este prêmio histórico o coloca no seleto grupo de vencedores anteriores, incluindo James Rodríguez, Benjamin Pavard e Richarlison.
A vitória sobre os gigantes e as comemorações emocionantes
A importância do gol foi ampliada pela oposição, já que Cabo Verde enfrentava em Miami os que viriam a ser os finalistas. “Quando olhei para cima e vi a bola indo direto para aquele canto superior, pensei: ‘Que diabos eu acabei de fazer?’ Não conseguia acreditar”, disse Lopes Cabral ao relembrar as comemorações.
A mãe de Cabral acabou se recuperando depois de receber os cuidados das pessoas ao redor, mas a cena gerou comparações com o desmaio da mãe de Lilian Thuram durante a Copa do Mundo de 1998.
O gol em si se destacou pela dificuldade técnica, especialmente por ter sido marcado por um lateral. “Comecei a correr sem pensar. Então me dei conta de que tinha marcado um gol espetacular na Copa do Mundo”, disse Cabral.
Reconhecimento por parte de uma lenda brasileira
A qualidade do gol foi tanta que chamou a atenção de Marcelo, lenda do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que entrou em contato pessoalmente com o vencedor. Lopes Cabral revelou que Marcelo, um de seus ídolos na carreira, lhe enviou uma mensagem de parabéns confirmando que havia votado no gol do cabo-verdiano. “Ele é um dos meus maiores ídolos. Sempre o admirei.
A mensagem de Marcelo foi um elogio incrível para o ex-jogador da quinta divisão alemã. Segundo Lopes Cabral, o ícone brasileiro disse a ele: ‘Foi um prazer ver você jogar; você é muito bom.’ Esse reconhecimento serviu como a maior validação para um jogador que, apenas três anos antes, levava um estilo de vida muito mais modesto enquanto lutava para se firmar no futebol profissional.
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A concretização de uma verdadeira história de ascensão da pobreza à riqueza
A trajetória de Lopes Cabral até o topo das honrarias individuais da Copa do Mundo é nada menos que um conto de fadas. Há apenas algumas temporadas, ele disputava as divisões inferiores do futebol alemão, bem longe dos holofotes do Miami Stadium e dos 65 mil torcedores que testemunharam seu golazo.
Embora Messi e a Argentina tenham acabado avançando para a final, onde foram derrotados pela Espanha, o troféu de “Gol do Torneio” indo para Cabo Verde continua sendo um marco significativo na história. A votação dos torcedores, na qual Eldor Shomurodov ficou em segundo lugar e Wilson Isidor em terceiro, consolidou o gol de Lopes Cabral como um momento icônico da Copa do Mundo.
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