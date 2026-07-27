Lionel Messi e Kylian Mbappé ficam de fora do prêmio de “Melhor Gol da Copa do Mundo”, que foi conquistado por um gol icônico contra a Argentina

A FIFA confirmou que o gol espetacular de Cabral contra a Argentina nas oitavas de final foi eleito o “Gol Hyundai do Torneio” da Copa do Mundo de 2026. O zagueiro de 23 anos, nascido em Roterdã, protagonizou um momento de brilhantismo individual que emocionou torcedores em todo o mundo, o que acabou levando-o ao topo de uma lista de indicados que incluía Messi, Mbappé e Julián Álvarez.

O gol contou com uma arrancada ousada, na qual Lopes Cabral driblou Alexis Mac Allister antes de soltar um chute com efeito que passou por Emiliano Martínez e acertou o ângulo superior.

Este prêmio histórico o coloca no seleto grupo de vencedores anteriores, incluindo James Rodríguez, Benjamin Pavard e Richarlison.