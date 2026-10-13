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FIFA Ballon d'Or Gala 2015Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Lionel Messi é esnobado! Lenda argentina não recebe convite para entregar um troféu na Bola de Ouro, e sua presença na cerimônia segue incerta

L. Messi
Copa do Mundo
Argentina
Inter Miami CF
Major League Soccer

O papel de Lionel Messi na próxima cerimônia da Bola de Ouro virou assunto de destaque enquanto o mundo do futebol se prepara para a glamourosa gala em Londres. Embora o astro do Inter Miami continue na disputa pelo prêmio principal, notícias de que ele assumiria uma função cerimonial foram categoricamente desmentidas.

  • Há dúvidas sobre o papel cerimonial de Messi

    As especulações sobre a participação de Messi na 70ª edição da cerimônia da Bola de Ouro se intensificaram. Relatos iniciais do jornalista espanhol Juan Jesus sugeriam que o lendário atacante poderia ganhar destaque no London Palladium ao entregar um troféu a um dos grandes vencedores da noite. Segundo esses relatos, a possível aparição surpresa incluiria sua família, acrescentando uma carga emocional ao evento histórico na capital inglesa.

    No entanto, o jornalista italiano Fabrizio Romano contestou rapidamente essas informações. Ao que parece, os organizadores não convidaram o argentino para participar da entrega dos prêmios naquela noite. Neste momento, segue improvável que o jogador mais premiado da história da Bola de Ouro marque o início de uma nova era ao coroar seu sucessor.

    A divergência entre os relatos deixou os torcedores em dúvida até mesmo sobre se o astro do Inter Miami viajará à Europa para o evento de 26 de outubro. Embora sua presença sempre atraia atenção mundial, a falta de uma função confirmada levantou dúvidas sobre seus planos de viagem.


  • FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

    Romano esclarece a situação da apresentação

    O especialista em transferências Romano deu uma atualização definitiva sobre a situação, descartando os rumores de que o vencedor da Bola de Ouro por oito vezes teria alguma função oficial. O jornalista recorreu às redes sociais para esclarecer que o ex-jogador do Barcelona não foi procurado para essa tarefa. "Lionel Messi não entregará um troféu a nenhum dos vencedores da Bola de Ouro, já que não foi convidado para isso", afirmou o jornalista italiano em sua conta no X.

    O esclarecimento põe fim à especulação de que Messi seria o responsável por entregar a prestigiosa Bola de Ouro. Romano acrescentou que a presença do jogador na cerimônia ainda não está confirmada, deixando em aberto se ele estará na plateia para acompanhar os resultados.


  • Em busca da histórica nona Bola de Ouro

    Apesar de não ter sido convidado para apresentar, Messi continua sendo uma figura central da noite por estar entre os 30 indicados. O capitão do Inter Miami busca conquistar sua nona Bola de Ouro e ampliar seu próprio recorde, feito que consolidaria ainda mais sua condição de maior jogador de todos os tempos. A indicação vem após um 2026 sensacional, no qual ele mais uma vez mostrou seu valor tanto pela seleção quanto pelo clube.

    A candidatura de Messi se apoia em suas atuações decisivas pela Argentina na campanha até a final da Copa do Mundo. O experiente meia esteve inspirado durante todo o torneio, com oito gols e quatro assistências em oito partidas.


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  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Excelência contínua na Major League Soccer

    Além das conquistas pela seleção, o impacto de Messi nos Estados Unidos tem sido igualmente impressionante. Na temporada regular da MLS, ele participou de 34 gols pelo Inter Miami, com 23 gols marcados e 11 assistências. Sua chegada transformou a trajetória do clube da Flórida e mostrou que, mesmo na reta final da carreira, ele mantém os números e a qualidade técnica necessários para competir no mais alto nível do futebol.


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