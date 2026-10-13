Getty Images Sport
Traduzido por
Lionel Messi é esnobado! Lenda argentina não recebe convite para entregar um troféu na Bola de Ouro, e sua presença na cerimônia segue incerta
Há dúvidas sobre o papel cerimonial de Messi
As especulações sobre a participação de Messi na 70ª edição da cerimônia da Bola de Ouro se intensificaram. Relatos iniciais do jornalista espanhol Juan Jesus sugeriam que o lendário atacante poderia ganhar destaque no London Palladium ao entregar um troféu a um dos grandes vencedores da noite. Segundo esses relatos, a possível aparição surpresa incluiria sua família, acrescentando uma carga emocional ao evento histórico na capital inglesa.
No entanto, o jornalista italiano Fabrizio Romano contestou rapidamente essas informações. Ao que parece, os organizadores não convidaram o argentino para participar da entrega dos prêmios naquela noite. Neste momento, segue improvável que o jogador mais premiado da história da Bola de Ouro marque o início de uma nova era ao coroar seu sucessor.
A divergência entre os relatos deixou os torcedores em dúvida até mesmo sobre se o astro do Inter Miami viajará à Europa para o evento de 26 de outubro. Embora sua presença sempre atraia atenção mundial, a falta de uma função confirmada levantou dúvidas sobre seus planos de viagem.
- AFP
Romano esclarece a situação da apresentação
O especialista em transferências Romano deu uma atualização definitiva sobre a situação, descartando os rumores de que o vencedor da Bola de Ouro por oito vezes teria alguma função oficial. O jornalista recorreu às redes sociais para esclarecer que o ex-jogador do Barcelona não foi procurado para essa tarefa. "Lionel Messi não entregará um troféu a nenhum dos vencedores da Bola de Ouro, já que não foi convidado para isso", afirmou o jornalista italiano em sua conta no X.
O esclarecimento põe fim à especulação de que Messi seria o responsável por entregar a prestigiosa Bola de Ouro. Romano acrescentou que a presença do jogador na cerimônia ainda não está confirmada, deixando em aberto se ele estará na plateia para acompanhar os resultados.
Em busca da histórica nona Bola de Ouro
Apesar de não ter sido convidado para apresentar, Messi continua sendo uma figura central da noite por estar entre os 30 indicados. O capitão do Inter Miami busca conquistar sua nona Bola de Ouro e ampliar seu próprio recorde, feito que consolidaria ainda mais sua condição de maior jogador de todos os tempos. A indicação vem após um 2026 sensacional, no qual ele mais uma vez mostrou seu valor tanto pela seleção quanto pelo clube.
A candidatura de Messi se apoia em suas atuações decisivas pela Argentina na campanha até a final da Copa do Mundo. O experiente meia esteve inspirado durante todo o torneio, com oito gols e quatro assistências em oito partidas.
- Getty Images Sport
Excelência contínua na Major League Soccer
Além das conquistas pela seleção, o impacto de Messi nos Estados Unidos tem sido igualmente impressionante. Na temporada regular da MLS, ele participou de 34 gols pelo Inter Miami, com 23 gols marcados e 11 assistências. Sua chegada transformou a trajetória do clube da Flórida e mostrou que, mesmo na reta final da carreira, ele mantém os números e a qualidade técnica necessários para competir no mais alto nível do futebol.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.