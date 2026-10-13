As especulações sobre a participação de Messi na 70ª edição da cerimônia da Bola de Ouro se intensificaram. Relatos iniciais do jornalista espanhol Juan Jesus sugeriam que o lendário atacante poderia ganhar destaque no London Palladium ao entregar um troféu a um dos grandes vencedores da noite. Segundo esses relatos, a possível aparição surpresa incluiria sua família, acrescentando uma carga emocional ao evento histórico na capital inglesa.

No entanto, o jornalista italiano Fabrizio Romano contestou rapidamente essas informações. Ao que parece, os organizadores não convidaram o argentino para participar da entrega dos prêmios naquela noite. Neste momento, segue improvável que o jogador mais premiado da história da Bola de Ouro marque o início de uma nova era ao coroar seu sucessor.

A divergência entre os relatos deixou os torcedores em dúvida até mesmo sobre se o astro do Inter Miami viajará à Europa para o evento de 26 de outubro. Embora sua presença sempre atraia atenção mundial, a falta de uma função confirmada levantou dúvidas sobre seus planos de viagem.



