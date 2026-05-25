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Lionel Messi é dúvida para a Copa do Mundo? O técnico do Inter Miami dá notícias sobre a lesão depois que o ícone argentino pediu para ser substituído na partida emocionante da MLS contra o Philadelphia Union
Susto com lesão para o maior jogador de todos os tempos da Argentina
O mundo do futebol prendeu a respiração na noite de domingo, quando Messi se dirigiu diretamente para o vestiário aos 73 minutos no Nu Stadium. O craque do Inter Miami pareceu sofrer uma lesão logo após cobrar uma falta, segurando visivelmente a parte superior da coxa esquerda antes de sinalizar para o banco que sua noite havia chegado ao fim.
Embora Messi tenha conseguido sair do campo e entrar no túnel sem ajuda, o momento do incidente é particularmente delicado. Com a defesa do título da Argentina na Copa do Mundo marcada para começar em meados de junho, qualquer problema muscular para o ícone de 38 anos é suficiente para causar comoção no elenco da Albiceleste e entre sua torcida mundial.
- AFP
O técnico do Inter Miami minimiza a saída de Messi
Apesar da imagem preocupante causada pela substituição prematura de Messi, o técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, tentou acalmar as especulações crescentes durante a coletiva de imprensa pós-jogo. O treinador sugeriu que a substituição foi mais uma medida de precaução do que um diagnóstico definitivo de ruptura ou distensão.
Em declarações aos repórteres, Hoyos disse: “Pelo que sei, ainda não temos um laudo sobre isso, mas ele estava realmente exausto. Sim, foi cansaço. Ele estava cansado, o campo estava pesado e, em vez de duvidar, você sempre diz para não correr o risco.”
Uma noite histórica na Flórida
O drama das lesões ofuscou o que foi um dos jogos mais marcantes da história da Major League Soccer. Só no primeiro tempo foram marcados oito gols, um recorde, com o Philadelphia Union abrindo uma vantagem de 2 a 0 antes de Messi dar uma assistência para German Berterame, dando início a uma reação impressionante do Miami.
Luis Suárez e Berterame foram fundamentais na virada, embora um hat-trick de Milan Iloski pelo Union tenha garantido que as equipes fossem para o intervalo empatadas em 4 a 4, marcando o maior número de gols já marcados em um primeiro tempo na história da MLS. Apesar de uma chuva torrencial no segundo tempo ter diminuído o ritmo, Suárez completou seu próprio hat-trick e Rodrigo De Paul marcou o sexto gol, garantindo os três pontos para os Herons.
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Contagem regressiva para a Copa do Mundo
Com a MLS entrando agora em uma pausa prolongada para dar lugar à Copa do Mundo, o foco passa a ser a condição física de Messi para a seleção. A Argentina ainda não divulgou oficialmente a lista de convocados para o torneio, mas os atuais campeões continuam dependendo, em certa medida, do seu lendário camisa 10 enquanto se preparam para a estreia no Grupo J contra a Argélia, no dia 16 de junho.
O Inter Miami ocupa atualmente o segundo lugar na Conferência Leste, apenas dois pontos atrás do líder Nashville. Todos os olhos estarão agora voltados para os laudos médicos que saem de Miami, enquanto Lionel Scaloni e a comissão técnica da Argentina aguardam notícias sobre a disponibilidade do capitão para o palco mundial.