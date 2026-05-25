O mundo do futebol prendeu a respiração na noite de domingo, quando Messi se dirigiu diretamente para o vestiário aos 73 minutos no Nu Stadium. O craque do Inter Miami pareceu sofrer uma lesão logo após cobrar uma falta, segurando visivelmente a parte superior da coxa esquerda antes de sinalizar para o banco que sua noite havia chegado ao fim.

Embora Messi tenha conseguido sair do campo e entrar no túnel sem ajuda, o momento do incidente é particularmente delicado. Com a defesa do título da Argentina na Copa do Mundo marcada para começar em meados de junho, qualquer problema muscular para o ícone de 38 anos é suficiente para causar comoção no elenco da Albiceleste e entre sua torcida mundial.



