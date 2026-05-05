Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram apelidados de os Roger Federer e Rafael Nadal do futebol, enquanto Thierry Henry se recusa a escolher um único “GOAT” definitivo

Além do talento puro, o francês destacou a incrível capacidade de resistência da dupla no topo do futebol. Ele observou que a capacidade deles de dominar por quase duas décadas é prova de uma disciplina rigorosa. “Não sei mais o que dizer sobre eles. Eles não são normais”, observou Henry. “Não é só o fato de estarem sempre no topo do mundo; dos gols, dos recordes... Estou impressionado com a longevidade deles, é isso que mais respeito neles. Falar de longevidade é falar de se alimentar bem, não sair para festas, estar com a família, treinar bem, trabalhar mais do que qualquer um. A maneira como levam suas vidas é algo que merece todo o nosso respeito.”