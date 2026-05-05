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Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL
Moataz Elgammal

Traduzido por

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram apelidados de os Roger Federer e Rafael Nadal do futebol, enquanto Thierry Henry se recusa a escolher um único “GOAT” definitivo

L. Messi
C. Ronaldo
T. Henry
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Thierry Henry, lenda do Arsenal e da seleção francesa, opinou sobre o eterno debate entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, recusando-se a colocar os dois ícones em lados opostos. Em um evento recente, o ex-atacante comparou a rivalidade duradoura entre eles aos grandes nomes do tênis, Roger Federer e Rafael Nadal, insistindo que ambas as superestrelas ocupam um lugar à parte no mundo do futebol.

  • Um laço inquebrável de grandeza

    Em um evento em Londres, Henry apresentou uma nova perspectiva sobre a rivalidade de longa data entre Messi e Ronaldo. Quando pressionado a escolher um vencedor definitivo, o ex-atacante do Barcelona sugeriu que separá-los é um erro fundamental. “É um erro. Por que as pessoas querem separá-los, se podem apreciar os dois?”, explicou Henry. “É claro que joguei com o Leo e o prefiro por uma razão sentimental, mas é por isso que nunca vou me posicionar contra o Cristiano. Ambos estão na lua do futebol. São de outro planeta. Eles se tornaram melhores um ao outro, como Nadal e Federer, Prost e Senna, e outros na história do esporte. Cris e Leo estão fora da competição.”

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  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Desafiando o tempo no mais alto nível

    Além do talento puro, o francês destacou a incrível capacidade de resistência da dupla no topo do futebol. Ele observou que a capacidade deles de dominar por quase duas décadas é prova de uma disciplina rigorosa. “Não sei mais o que dizer sobre eles. Eles não são normais”, observou Henry. “Não é só o fato de estarem sempre no topo do mundo; dos gols, dos recordes... Estou impressionado com a longevidade deles, é isso que mais respeito neles. Falar de longevidade é falar de se alimentar bem, não sair para festas, estar com a família, treinar bem, trabalhar mais do que qualquer um. A maneira como levam suas vidas é algo que merece todo o nosso respeito.”

  • Um duopólio estatístico sem precedentes na história

    Os números por trás dessa rivalidade são impressionantes, estabelecendo um duopólio sem precedentes. O maestro argentino ostenta oito prêmios Ballon d'Or e quatro prêmios The Best de Jogador Masculino da FIFA, além de 10 títulos da La Liga, quatro conquistas da Liga dos Campeões e uma vitória decisiva na Copa do Mundo de 2022. Por outro lado, o craque português conquistou cinco Bolas de Ouro e três prêmios The Best da FIFA, consolidando seu legado como pentacampeão da Liga dos Campeões. Ele conquistou a Europa ao levantar títulos nacionais em três grandes ligas com o Manchester United, o Real Madrid e a Juventus, além de ter levado sua seleção à glória no Campeonato Europeu de 2016.

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    O capítulo final se aproxima

    À medida que o fim de suas ilustres carreiras se aproxima lentamente, ambos os ícones continuam profundamente sedentos pela glória internacional definitiva. Ronaldo está se aproximando rapidamente da marca impressionante de 1.000 gols na carreira, enquanto persegue com determinação seu sonho de conquistar a Copa do Mundo. Enquanto isso, Messi nutre a esperança de escrever um final de conto de fadas ao garantir um segundo título mundial consecutivo com a Argentina.

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