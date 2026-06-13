“Lionel Messi é bem-vindo” – Miroslav Klose, que fez história na Copa do Mundo, está feliz em passar o recorde de gols para o maior jogador de todos os tempos da Argentina

Ao falar abertamente sobre a inevitabilidade de seu recorde ser superado, o técnico do FC Nuremberg, de 48 anos, revelou sua admiração incondicional pelo carismático capitão da Argentina. Ele disseao Suddeutsche Zeitung: “Espero que meu recorde seja quebrado neste torneio.

Com mais seleções, há mais partidas e, portanto, mais oportunidades de marcar gols. E espero que a Argentina e a França cheguem longe. Tudo bem, o recorde será quebrado de qualquer maneira, e Messi é bem-vindo a fazê-lo. Sou um grande fã de Messi, sempre fui.”

O ex-atacante continuou elogiando o brilhantismo individual do atacante do Inter Miami, ao mesmo tempo em que destacou sua estreita relação com o atual técnico da Albiceleste, acrescentando: “Messi é um gênio. E também tenho muito respeito pelo técnico argentino Scaloni. Joguei com ele na Lazio. Ele me mostrou um pouco da cidade naquela época. Somos bons amigos.”