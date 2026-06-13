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MessiGetty
Adhe Makayasa

Traduzido por

“Lionel Messi é bem-vindo” – Miroslav Klose, que fez história na Copa do Mundo, está feliz em passar o recorde de gols para o maior jogador de todos os tempos da Argentina

L. Messi
Copa do Mundo
K. Mbappe
Argentina
França
M. Klose
Alemanha

A lenda alemã Miroslav Klose espera que seu icônico recorde de gols na Copa do Mundo seja quebrado durante o atual ciclo do torneio na América do Norte. O ex-atacante acredita que o formato ampliado do torneio oferece a plataforma perfeita para que atacantes de ponta superem sua marca histórica, com Lionel Messi e Kylian Mbappé liderando a disputa.

  • Recorde icônico em risco

    A partida de abertura do torneio de 2026 viu o México, um dos anfitriões, derrotar a África do Sul, dando início oficial à corrida pelo maior marco individual do futebol internacional. O ex-atacante do Bayern de Munique, Klose, lidera atualmente a classificação histórica, tendo marcado impressionantes 16 gols em 24 partidas disputadas na competição mundial. No entanto, com a ampliação da estrutura do torneio para oferecer mais jogos, o lendário artilheiro reconhece que seu domínio de longa data está se aproximando de seu inevitável fim.

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  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Klose elogia o maestro argentino

    Ao falar abertamente sobre a inevitabilidade de seu recorde ser superado, o técnico do FC Nuremberg, de 48 anos, revelou sua admiração incondicional pelo carismático capitão da Argentina. Ele disseao Suddeutsche Zeitung: “Espero que meu recorde seja quebrado neste torneio.

    Com mais seleções, há mais partidas e, portanto, mais oportunidades de marcar gols. E espero que a Argentina e a França cheguem longe. Tudo bem, o recorde será quebrado de qualquer maneira, e Messi é bem-vindo a fazê-lo. Sou um grande fã de Messi, sempre fui.”

    O ex-atacante continuou elogiando o brilhantismo individual do atacante do Inter Miami, ao mesmo tempo em que destacou sua estreita relação com o atual técnico da Albiceleste, acrescentando: “Messi é um gênio. E também tenho muito respeito pelo técnico argentino Scaloni. Joguei com ele na Lazio. Ele me mostrou um pouco da cidade naquela época. Somos bons amigos.”

  • Em busca do domínio clínico de ponta

    O recorde histórico de Klose permanece imbatível desde 2014, mas a atual geração de atacantes de elite está se aproximando rapidamente. Messi lidera a perseguição, estando a apenas três gols do ícone alemão, com 13 gols marcados em Copas do Mundo. Enquanto isso, o astro francês Mbappé representa uma ameaça igualmente assustadora aos recordes, já tendo marcado impressionantes 12 gols em torneios com apenas 14 partidas disputadas no cenário mundial.

  • Argentina v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Os atuais campeões iniciam a campanha

    A Argentina dará início oficial à sua defesa do título quando enfrentar a Argélia na quarta-feira. A seleção repleta de estrelas comandada por Scaloni terá então de superar os jogos restantes do Grupo B, enfrentando a Áustria na segunda-feira seguinte, antes de encerrar a fase de grupos contra a Jordânia seis dias depois. Essas partidas iniciais oferecem a oportunidade perfeita para Messi se aproximar do recorde histórico de Klose, enquanto os atuais campeões mundiais buscam afirmar seu domínio.