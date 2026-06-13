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“Lionel Messi é bem-vindo” – Miroslav Klose, que fez história na Copa do Mundo, está feliz em passar o recorde de gols para o maior jogador de todos os tempos da Argentina
Recorde icônico em risco
A partida de abertura do torneio de 2026 viu o México, um dos anfitriões, derrotar a África do Sul, dando início oficial à corrida pelo maior marco individual do futebol internacional. O ex-atacante do Bayern de Munique, Klose, lidera atualmente a classificação histórica, tendo marcado impressionantes 16 gols em 24 partidas disputadas na competição mundial. No entanto, com a ampliação da estrutura do torneio para oferecer mais jogos, o lendário artilheiro reconhece que seu domínio de longa data está se aproximando de seu inevitável fim.
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Klose elogia o maestro argentino
Ao falar abertamente sobre a inevitabilidade de seu recorde ser superado, o técnico do FC Nuremberg, de 48 anos, revelou sua admiração incondicional pelo carismático capitão da Argentina. Ele disseao Suddeutsche Zeitung: “Espero que meu recorde seja quebrado neste torneio.
Com mais seleções, há mais partidas e, portanto, mais oportunidades de marcar gols. E espero que a Argentina e a França cheguem longe. Tudo bem, o recorde será quebrado de qualquer maneira, e Messi é bem-vindo a fazê-lo. Sou um grande fã de Messi, sempre fui.”
O ex-atacante continuou elogiando o brilhantismo individual do atacante do Inter Miami, ao mesmo tempo em que destacou sua estreita relação com o atual técnico da Albiceleste, acrescentando: “Messi é um gênio. E também tenho muito respeito pelo técnico argentino Scaloni. Joguei com ele na Lazio. Ele me mostrou um pouco da cidade naquela época. Somos bons amigos.”
Em busca do domínio clínico de ponta
O recorde histórico de Klose permanece imbatível desde 2014, mas a atual geração de atacantes de elite está se aproximando rapidamente. Messi lidera a perseguição, estando a apenas três gols do ícone alemão, com 13 gols marcados em Copas do Mundo. Enquanto isso, o astro francês Mbappé representa uma ameaça igualmente assustadora aos recordes, já tendo marcado impressionantes 12 gols em torneios com apenas 14 partidas disputadas no cenário mundial.
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Os atuais campeões iniciam a campanha
A Argentina dará início oficial à sua defesa do título quando enfrentar a Argélia na quarta-feira. A seleção repleta de estrelas comandada por Scaloni terá então de superar os jogos restantes do Grupo B, enfrentando a Áustria na segunda-feira seguinte, antes de encerrar a fase de grupos contra a Jordânia seis dias depois. Essas partidas iniciais oferecem a oportunidade perfeita para Messi se aproximar do recorde histórico de Klose, enquanto os atuais campeões mundiais buscam afirmar seu domínio.