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Messi-Antonela-Miami GPGetty
Mohamed Saeed

Traduzido por

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo assistem ao GP de Miami, onde o ícone argentino se encontra com os pilotos de F1 George Russell, Kimi Antonelli e Franco Colapinto

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer

Lionel Messi causou sensação no paddock da Fórmula 1 neste fim de semana, quando o astro do Inter Miami e sua esposa, Antonela Roccuzzo, compareceram ao Grande Prêmio de Miami. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro fez uma pausa em suas obrigações na MLS para conviver com os pilotos mais rápidos do mundo em uma tarde repleta de estrelas no circuito do Hard Rock Stadium, onde conheceu George Russell, Kimi Antonelli e Franco Colapinto.

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    Messi é o centro das atenções na F1

    Logo após suas atuações na Major League Soccer pelo Inter Miami no sábado, Messi provou ser a maior atração do sul da Flórida ao comparecer ao Grande Prêmio de Miami.

    O ícone argentino chegou ao circuito de mãos dadas com sua esposa, Antonela, enquanto atravessavam uma multidão de câmeras e fãs ansiosos por ver o campeão da Copa do Mundo.

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  • Conhecendo os pilotos

    Apesar da ameaça de tempestades que obrigou os organizadores a antecipar o horário de largada da corrida em três horas, Messi parecia relaxado enquanto se preparava para um dia de corridas de alta adrenalina. O jogador de 38 anos recebeu tratamento VIP completo, indo direto para o centro da ação para se encontrar com algumas das figuras mais proeminentes do esporte.

    Um dos destaques da visita de Messi foi uma parada na garagem da Mercedes-AMG Petronas. O craque do Inter Miami e sua família foram recebidos por Russell e pelo jovem sensação Antonelli, posando para fotos que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

    O dia também teve uma conexão especial para a delegação argentina no paddock. Messi reservou um tempo para se encontrar com a estrela em ascensão Franco Colapinto, unindo o futebol e o automobilismo em nome de sua pátria comum.



  • Estrelas de primeira linha se reúnem sob o sol da Flórida

    Messi não foi a única grande figura do esporte presente, já que o GP de Miami manteve sua reputação de etapa mais glamorosa do calendário da F1. A lenda do tênis Rafael Nadal foi vista no paddock, com o vencedor de 22 títulos de Grand Slam curtindo o ambiente ao lado do ex-zagueiro do Bayern de Munique Jérôme Boateng, que também voou até a Flórida para o evento.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty

    A atenção volta-se para o Inter Miami após a corrida

    Embora o glamour do paddock tenha servido como uma distração bem-vinda, a visita à pista ocorreu menos de 24 horas após um resultado difícil para Messi em campo.

    O Inter Miami sofreu uma derrota por 4 a 3 para seu arquirrival da Flórida, o Orlando City, depois de desperdiçar uma vantagem de três gols, e o capitão estará ansioso para voltar a vencer enquanto se prepara para mais um verão agitado de compromissos com a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026.

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