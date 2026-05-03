Lionel Messi e Antonela Roccuzzo assistem ao GP de Miami, onde o ícone argentino se encontra com os pilotos de F1 George Russell, Kimi Antonelli e Franco Colapinto

Apesar da ameaça de tempestades que obrigou os organizadores a antecipar o horário de largada da corrida em três horas, Messi parecia relaxado enquanto se preparava para um dia de corridas de alta adrenalina. O jogador de 38 anos recebeu tratamento VIP completo, indo direto para o centro da ação para se encontrar com algumas das figuras mais proeminentes do esporte.

Um dos destaques da visita de Messi foi uma parada na garagem da Mercedes-AMG Petronas. O craque do Inter Miami e sua família foram recebidos por Russell e pelo jovem sensação Antonelli, posando para fotos que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

O dia também teve uma conexão especial para a delegação argentina no paddock. Messi reservou um tempo para se encontrar com a estrela em ascensão Franco Colapinto, unindo o futebol e o automobilismo em nome de sua pátria comum.







