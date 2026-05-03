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Lionel Messi e Antonela Roccuzzo assistem ao GP de Miami, onde o ícone argentino se encontra com os pilotos de F1 George Russell, Kimi Antonelli e Franco Colapinto
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Messi é o centro das atenções na F1
Logo após suas atuações na Major League Soccer pelo Inter Miami no sábado, Messi provou ser a maior atração do sul da Flórida ao comparecer ao Grande Prêmio de Miami.
O ícone argentino chegou ao circuito de mãos dadas com sua esposa, Antonela, enquanto atravessavam uma multidão de câmeras e fãs ansiosos por ver o campeão da Copa do Mundo.
Conhecendo os pilotos
Apesar da ameaça de tempestades que obrigou os organizadores a antecipar o horário de largada da corrida em três horas, Messi parecia relaxado enquanto se preparava para um dia de corridas de alta adrenalina. O jogador de 38 anos recebeu tratamento VIP completo, indo direto para o centro da ação para se encontrar com algumas das figuras mais proeminentes do esporte.
Um dos destaques da visita de Messi foi uma parada na garagem da Mercedes-AMG Petronas. O craque do Inter Miami e sua família foram recebidos por Russell e pelo jovem sensação Antonelli, posando para fotos que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.
O dia também teve uma conexão especial para a delegação argentina no paddock. Messi reservou um tempo para se encontrar com a estrela em ascensão Franco Colapinto, unindo o futebol e o automobilismo em nome de sua pátria comum.
Estrelas de primeira linha se reúnem sob o sol da Flórida
Messi não foi a única grande figura do esporte presente, já que o GP de Miami manteve sua reputação de etapa mais glamorosa do calendário da F1. A lenda do tênis Rafael Nadal foi vista no paddock, com o vencedor de 22 títulos de Grand Slam curtindo o ambiente ao lado do ex-zagueiro do Bayern de Munique Jérôme Boateng, que também voou até a Flórida para o evento.
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A atenção volta-se para o Inter Miami após a corrida
Embora o glamour do paddock tenha servido como uma distração bem-vinda, a visita à pista ocorreu menos de 24 horas após um resultado difícil para Messi em campo.
O Inter Miami sofreu uma derrota por 4 a 3 para seu arquirrival da Flórida, o Orlando City, depois de desperdiçar uma vantagem de três gols, e o capitão estará ansioso para voltar a vencer enquanto se prepara para mais um verão agitado de compromissos com a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026.