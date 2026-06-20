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Lionel Messi é alvo de reclamação à FIFA, já que a Argélia insiste que o craque argentino e Alexis Mac Allister deveriam ter sido expulsos na estreia na Copa do Mundo
Reclamação oficial sobre a arbitragem apresentada
A diretoria da seleção argelina apontou várias decisões polêmicas tomadas pelo árbitro polonês Szymon Marciniak durante a partida do Grupo J em Kansas City. Uma reportagem do The Athletic revela que a reclamação formal descreve detalhadamente uma entrada perigosa aos 30 minutos, na qual o capitão adversário atingiu Aissa Mandi com as chuteiras levantadas. Além disso, a federação destacou outro incidente não punido, no qual Mac Allister teria acertado Ibrahim Maza com uma cotovelada sem receber qualquer sanção.
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Técnico se pronuncia sobre incidente polêmico
Embora as entidades reguladoras do futebol ainda não tenham divulgado uma resposta oficial à investigação em andamento, a comissão técnica expressou profunda frustração com a falta de medidas disciplinares em campo. O técnico da Argélia, Vladimir Petkovic, afirmou: “Não faz sentido comentar sobre situações hipotéticas, mas todos viram o que aconteceu, inclusive eu.”
Treble alcança marco histórico
A fúria da oposição contrasta fortemente com uma noite memorável para o lendário atacante, que comemorou sua 200ª partida pela seleção ao igualar o recorde histórico de Miroslav Klose no torneio, de 16 gols. De acordo com a reportagem do The Athletic, uma fonte anônima revelou que a federação continua profundamente indignada com a falta de proteção oferecida aos seus jogadores durante esses confrontos físicos que ficaram impunes. Apesar desse drama disciplinar, os três gols precisos do capitão garantiram, no fim das contas, três pontos históricos.
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A progressão do grupo continua sendo o objetivo
Os gigantes sul-americanos precisam rapidamente voltar o foco para os próximos jogos do Grupo J contra a Áustria e a Jordânia, a fim de garantir a classificação antecipada, mantendo ao mesmo tempo uma disciplina rigorosa em campo. Com as possíveis combinações da fase eliminatória já começando a se definir, lidar com as controvérsias externas e, ao mesmo tempo, manter o ritmo de ataque preciso continua sendo o principal objetivo dos atuais campeões.