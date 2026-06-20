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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Lionel Messi é alvo de reclamação à FIFA, já que a Argélia insiste que o craque argentino e Alexis Mac Allister deveriam ter sido expulsos na estreia na Copa do Mundo

L. Messi
Argentina
Argentina x Argélia
Argélia
Copa do Mundo
A. Mac Allister

A Federação Argelina de Futebol apresentou uma reclamação formal à FIFA em relação às decisões arbitrais tomadas durante a derrota por 3 a 0 para a Argentina na estreia na Copa do Mundo. O país africano alega que Lionel Messi e Alexis Mac Allister tiveram uma sorte incrível ao escaparem de cartões vermelhos, o que lançou uma sombra sobre a vitória dos atuais campeões.

  • Reclamação oficial sobre a arbitragem apresentada

    A diretoria da seleção argelina apontou várias decisões polêmicas tomadas pelo árbitro polonês Szymon Marciniak durante a partida do Grupo J em Kansas City. Uma reportagem do The Athletic revela que a reclamação formal descreve detalhadamente uma entrada perigosa aos 30 minutos, na qual o capitão adversário atingiu Aissa Mandi com as chuteiras levantadas. Além disso, a federação destacou outro incidente não punido, no qual Mac Allister teria acertado Ibrahim Maza com uma cotovelada sem receber qualquer sanção.

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  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Técnico se pronuncia sobre incidente polêmico

    Embora as entidades reguladoras do futebol ainda não tenham divulgado uma resposta oficial à investigação em andamento, a comissão técnica expressou profunda frustração com a falta de medidas disciplinares em campo. O técnico da Argélia, Vladimir Petkovic, afirmou: “Não faz sentido comentar sobre situações hipotéticas, mas todos viram o que aconteceu, inclusive eu.”

  • Treble alcança marco histórico

    A fúria da oposição contrasta fortemente com uma noite memorável para o lendário atacante, que comemorou sua 200ª partida pela seleção ao igualar o recorde histórico de Miroslav Klose no torneio, de 16 gols. De acordo com a reportagem do The Athletic, uma fonte anônima revelou que a federação continua profundamente indignada com a falta de proteção oferecida aos seus jogadores durante esses confrontos físicos que ficaram impunes. Apesar desse drama disciplinar, os três gols precisos do capitão garantiram, no fim das contas, três pontos históricos.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A progressão do grupo continua sendo o objetivo

    Os gigantes sul-americanos precisam rapidamente voltar o foco para os próximos jogos do Grupo J contra a Áustria e a Jordânia, a fim de garantir a classificação antecipada, mantendo ao mesmo tempo uma disciplina rigorosa em campo. Com as possíveis combinações da fase eliminatória já começando a se definir, lidar com as controvérsias externas e, ao mesmo tempo, manter o ritmo de ataque preciso continua sendo o principal objetivo dos atuais campeões.

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