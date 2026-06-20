A fúria da oposição contrasta fortemente com uma noite memorável para o lendário atacante, que comemorou sua 200ª partida pela seleção ao igualar o recorde histórico de Miroslav Klose no torneio, de 16 gols. De acordo com a reportagem do The Athletic, uma fonte anônima revelou que a federação continua profundamente indignada com a falta de proteção oferecida aos seus jogadores durante esses confrontos físicos que ficaram impunes. Apesar desse drama disciplinar, os três gols precisos do capitão garantiram, no fim das contas, três pontos históricos.