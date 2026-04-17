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Lionel Messi e a Argentina são processados por não comparecerem ao amistoso contra a Venezuela em Miami, violando um acordo de US$ 7 milhões
Violar um acordo
De acordo com os termos do contrato entre a Federação Argentina de Futebol e a VID, Messi era obrigado a jogar 30 minutos em dois amistosos contra a Venezuela e Porto Rico. No entanto, em 10 de outubro, Messi assistiu ao jogo entre sua seleção e a Venezuela das arquibancadas. No dia seguinte, ele jogou pelo Inter Miami e marcou dois gols na vitória por 4 a 0.
Não há janela de transferências internacional para a MLS
A janela internacional de outubro não foi reconhecida na época pela Major League Soccer, de modo que os jogos ocorreram no meio de uma rodada normal do campeonato. Assim, Messi não tinha nenhuma obrigação de jogar pela Argentina. Por isso, ele ficou de fora do primeiro amistoso para se manter em forma para a reta final dos playoffs da MLS em Miami. No entanto, ele vestiu a camisa dos atuais campeões mundiais quatro dias depois, em 14 de outubro, na goleada de 6 a 0 sobre Porto Rico.
Notificação tardia de participação
A VID alega que o contrato que assinou com a Associação Argentina de Futebol (AFA) tinha um valor de US$ 7 milhões. A organizadora do evento também insiste na ação judicial que só foi informada da recusa de Messi em jogar o primeiro amistoso na véspera — e que a decisão não foi comunicada pela AFA em tempo hábil. Essa sequência de eventos, afirmam, prejudicou sua capacidade de vender ingressos.
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Poucos detalhes na ação judicial
A VID não especificou quais indenizações está buscando na ação, que foi movida no mês passado. No entanto, a entidade alega ter perdido “milhões” devido à ausência de Messi em uma partida e à baixa venda de ingressos na outra. A participação de Messi na Copa do Mundo de 2026 ainda não foi confirmada. O técnico Lionel Scaloni admitiu que cabe ao capitão da Argentina decidir se vai jogar:
“No que me diz respeito, vocês já sabem qual é a minha posição”, disse Scaloni. “Farei tudo o que puder para garantir que ele esteja lá. Acredito que, pelo bem do futebol, ele tem que estar lá. Não sou eu quem decide. Depende dele, do seu estado de espírito, da sua condição física”, afirmou ele no mês passado.