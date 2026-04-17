Lionel Messi e a Argentina são processados por não comparecerem ao amistoso contra a Venezuela em Miami, violando um acordo de US$ 7 milhões

A VID não especificou quais indenizações está buscando na ação, que foi movida no mês passado. No entanto, a entidade alega ter perdido “milhões” devido à ausência de Messi em uma partida e à baixa venda de ingressos na outra. A participação de Messi na Copa do Mundo de 2026 ainda não foi confirmada. O técnico Lionel Scaloni admitiu que cabe ao capitão da Argentina decidir se vai jogar:

“No que me diz respeito, vocês já sabem qual é a minha posição”, disse Scaloni. “Farei tudo o que puder para garantir que ele esteja lá. Acredito que, pelo bem do futebol, ele tem que estar lá. Não sou eu quem decide. Depende dele, do seu estado de espírito, da sua condição física”, afirmou ele no mês passado.