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Lionel Messi critica teorias da conspiração "estranhas" sobre a final da Copa do Mundo e confirma aposentadoria da Argentina em despedida emocionante
Um toque final contra Benin
O lendário camisa 10 se despediu em grande estilo, marcando um pênalti aos 71 minutos para garantir uma imponente vitória por 3 a 0 sobre o Benin diante de um Estadio Monumental lotado. Messi, que também deu duas assistências para o time de Lionel Scaloni, chegou ao seu 126º gol pela seleção para encerrar de forma perfeita uma notável carreira de 21 anos pela Argentina.
Após o apito final, o jogador de 39 anos pegou o microfone para fazer um emocionante discurso de despedida. Em meio a uma onda de emoção, o meia do Inter Miami abordou os rumores persistentes em torno da recente derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Ele rejeitou com firmeza qualquer sugestão de conspiração por má atuação e, em vez disso, preferiu defender o compromisso inabalável de seus companheiros.
- AFP
Pondo fim às teorias sobre a derrota da Espanha
Falando diretamente à torcida em Buenos Aires, Messi tratou de encerrar a especulação que havia pairado sobre o desfecho do torneio. "A verdade é que nada de estranho aconteceu na final, como alguns estão dizendo", declarou. "Nós demos tudo de nós. A partida contra a Inglaterra foi incrivelmente desgastante para nós, tanto física quanto emocionalmente. Quase não conseguimos.
"Lutamos como sempre fazemos, mas infelizmente não conseguimos ser campeões. Mas não tenham dúvida de que cada um dos meus companheiros deixou tudo em campo por esta camisa."
O veterano atacante então voltou sua atenção para o significado pessoal de sua despedida, segurando as lágrimas ao prestar homenagem ao seu falecido pai, Jorge, que morreu em agosto, aos 68 anos. "São muitas emoções. Obviamente, a primeira coisa em que penso é no meu pai", começou. "Tudo o que me resta fazer é agradecer. Significou muito para mim vestir esta camisa por 20 anos. Nunca deixei de me esforçar, de lutar ou de querer estar aqui."
Uma despedida emocionante e um apelo por união
A aposentadoria de Messi marca o fim definitivo de uma era brilhante de duas décadas para a seleção nacional. Suas últimas palavras ressaltaram o imenso orgulho que ele sentia em representar seu país ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que também serviram como um escudo protetor para a harmonia interna do elenco.
"Este é um momento muito difícil para mim; pude viajar por todo o país jogando futebol, e sou grato por tudo o que tive a sorte de viver", admitiu. "Não voltar será uma grande tristeza. Eu adoraria voltar para sempre, porque jogar na Argentina é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com você."
Encerrando seu discurso em tom desafiador, Messi pediu ao país que proteja a próxima geração. Ele disse: "Para construir times fortes, é preciso construir times unidos, porque há pessoas que querem ver a seleção fracassar, e não podemos lhes dar essa satisfação."
- AFP
A vida da Argentina sem Messi
Com seu capitão icônico agora se afastando após o anúncio de sua aposentadoria em agosto, a Argentina precisa traçar um caminho unido daqui para frente sem o maior jogador da história moderna. A responsabilidade agora recai sobre o elenco para proteger a união que Messi defendeu com tanta determinação.
Para o próprio Messi, seu foco imediato no futebol segue sendo o Inter Miami. Embora suas chuteiras na seleção estejam definitivamente penduradas, o legado que ele deixa para a Argentina servirá tanto como inspiração quanto como um parâmetro formidável para a próxima geração de talentos.
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