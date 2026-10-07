Falando diretamente à torcida em Buenos Aires, Messi tratou de encerrar a especulação que havia pairado sobre o desfecho do torneio. "A verdade é que nada de estranho aconteceu na final, como alguns estão dizendo", declarou. "Nós demos tudo de nós. A partida contra a Inglaterra foi incrivelmente desgastante para nós, tanto física quanto emocionalmente. Quase não conseguimos.

"Lutamos como sempre fazemos, mas infelizmente não conseguimos ser campeões. Mas não tenham dúvida de que cada um dos meus companheiros deixou tudo em campo por esta camisa."

O veterano atacante então voltou sua atenção para o significado pessoal de sua despedida, segurando as lágrimas ao prestar homenagem ao seu falecido pai, Jorge, que morreu em agosto, aos 68 anos. "São muitas emoções. Obviamente, a primeira coisa em que penso é no meu pai", começou. "Tudo o que me resta fazer é agradecer. Significou muito para mim vestir esta camisa por 20 anos. Nunca deixei de me esforçar, de lutar ou de querer estar aqui."



