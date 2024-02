Lionel Messi x Cristiano Ronaldo: o possível último capítulo da maior rivalidade do futebol é frustrado por uma lesão, e os fãs lamentam

A dupla duelou no topo por tanto tempo que é difícil imaginar que não poderemos testemunhar a dupla se enfrentando novamente

Nunca veremos uma rivalidade como Lionel Messi x Cristiano Ronaldo, não é? Não há nada que se possa comparar com o espectáculo, a competitividade e mais puro do futebol exibido durante anos e anos e anos. Houve muitas grandes rivalidades neste esporte, mas nenhuma como esta.

Surgiu logo quando as redes sociais começaram a crescer, forçando todos a escolher um lado. Você estava no time Messi, o mágico argentino que liderou a era tiki-taka do Barcelona? Ou você estava com Ronaldo, a força de vontade inabalável à frente de um time do Real Madrid que dominou as principais competições da Europa como nenhum outro?

Fãs de todo o mundo cresceram com Messi e Ronaldo. Muitos se apaixonaram pelo esporte por causa deles. Mesmo aqueles que amavam o esporte muito antes da chegada deles, não podem ignorá-los. Os fãs podem adorar Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Alfredo Di Stefano... quem quer que seja. Messi e Ronaldo, entretanto? Quase todo mundo admite que eles escreveram um capítulo à parte.

Mesmo assim, tudo chega ao fim. Sim, até esses dois. Eles desafiaram o tempo por mais tempo do que qualquer um poderia imaginar, mas não se engane, o fim está chegando. Nenhum dos dois joga mais nas principais divisões da Europa, e ambos agora emprestam seus nomes e reputações a ligas que esperam um dia competir com as melhores.

Na quinta-feira, Messi e Ronaldo se enfrentariam quando o Inter Miami enfrentasse o Al-Nassr em Riad, mas na véspera do encontro de grande sucesso, Luis Castro deu uma notícia devastadora: o astro português não estaria jogando.