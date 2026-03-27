Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e... Manuel Neuer? Lenda do Bayern de Munique é colocada no mesmo nível dos candidatos ao título de “GOAT” em seu 40º aniversário

Seu antigo mentor, Magath, insiste que a excelência constante do veterano ao longo de 15 anos o coloca em um patamar normalmente reservado aos melhores artilheiros. O técnico sugere que a coleção de troféus de Neuer e sua influência individual na evolução tática o colocam no mesmo nível das figuras mais icônicas do esporte.

“No que diz respeito ao desempenho de Manuel, à sua importância para o Bayern e para a seleção nacional, e às suas conquistas, eu o vejo no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo em sua posição”, disse Magath aoBild.

Refletindo sobre a transação de € 30 milhões que levou Neuer do Schalke para Munique em 2011, Magath disse: “Olhando para trás, o preço não foi apenas uma pechincha — foi um presente! O Bayern conseguiu um goleiro de classe mundial por 15 anos. No mercado atual, Manuel, em sua forma de ponta da época, certamente valeria cerca de € 150 milhões!”