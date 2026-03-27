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Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e... Manuel Neuer? Lenda do Bayern de Munique é colocada no mesmo nível dos candidatos ao título de “GOAT” em seu 40º aniversário
Neuer entra para o panteão dos grandes
O debate em torno do legado de Neuer atingiu um novo ápice agora que o goleiro alemão completou 40 anos. Tendo redefinido a função de “goleiro-líbero”, Neuer não é mais comparado apenas a outros goleiros, mas aos melhores jogadores da história do futebol.
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Uma pechincha para a posteridade
Seu antigo mentor, Magath, insiste que a excelência constante do veterano ao longo de 15 anos o coloca em um patamar normalmente reservado aos melhores artilheiros. O técnico sugere que a coleção de troféus de Neuer e sua influência individual na evolução tática o colocam no mesmo nível das figuras mais icônicas do esporte.
“No que diz respeito ao desempenho de Manuel, à sua importância para o Bayern e para a seleção nacional, e às suas conquistas, eu o vejo no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo em sua posição”, disse Magath aoBild.
Refletindo sobre a transação de € 30 milhões que levou Neuer do Schalke para Munique em 2011, Magath disse: “Olhando para trás, o preço não foi apenas uma pechincha — foi um presente! O Bayern conseguiu um goleiro de classe mundial por 15 anos. No mercado atual, Manuel, em sua forma de ponta da época, certamente valeria cerca de € 150 milhões!”
Apoiem o Neuer para que ele continue jogando
Com o contrato atual chegando ao fim, o mundo do futebol aguarda para ver se o campeão da Copa do Mundo de 2014 vai pendurar as luvas neste verão ou continuar sua trajetória. O Bayern deixou a decisão a cargo do próprio jogador, mas espera-se um anúncio em breve.
“Pelo seu 40º aniversário, desejo ao Manuel tudo de bom para que tome uma decisão sobre o seu futuro que o faça feliz”, explicou Magath. “Acho que ele deve poder decidir por si mesmo se quer continuar no Bayern ou não.
Para tomar a decisão certa, ele precisa responder a algumas perguntas para si mesmo: seu corpo ainda está em forma o suficiente e ele ainda está motivado? Da perspectiva de alguém de fora, eu diria que ele ainda tem todas as habilidades necessárias para continuar. E meu conselho para ele seria aproveitar isso ao máximo pelo maior tempo possível, ou seja, não parar ainda.”
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O que reserva o futuro de Neuer no Bayern?
Enquanto o futuro de Neuer continua sendo motivo de debate, o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, deu uma importante atualização sobre o destino do goleiro. Ele afirmou: “Estamos em contato constante com o Manu; sabemos como ele pensa e como se sente. Ele virá até nós.” O próprio Neuer ainda está se recuperando de uma lesão por ruptura de fibras musculares que o deixou fora dos gramados durante todo o mês de março.