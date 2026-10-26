Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luis Suarez, todos no mesmo ataque? As cinco melhores seleções mundiais masculinas da FIFPRO, em ordem de classificação

Parte da graça do esporte está no debate. Como uma estrela se sairia contra outra? Um time conseguiria vencer o outro? Qual foi a melhor era? Os jogos são a melhor parte, claro, mas todas as discussões em torno deles são igualmente divertidas e, às vezes, igualmente acaloradas.

É claro que comparar equipes de épocas diferentes é algo inteiramente subjetivo. Mas é justamente aí que está a graça. E isso nos leva à Seleção Mundial Masculina da FIFPRO. Desde 2005, jogadores de todo o mundo votam para escolher sua seleção, reunindo alguns dos maiores nomes do futebol. Imaginar todos esses jogadores no mesmo time é fascinante. Os eleitos de 2026 serão anunciados em 9 de novembro, e há muitos bons candidatos.

Até lá, porém, é hora de olhar para o passado. Essas seleções incluíram ícones do futebol e lendas que conquistaram todos os títulos. Então, quais são as cinco melhores escalações da Seleção Mundial Masculina da FIFPRO já escolhidas? A GOAL analisa.