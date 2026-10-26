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Ao VivoIngressos
Lionel Messi, Ronaldo 2016Getty Images
Thomas Hindle
Traduzido por

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luis Suarez, todos no mesmo ataque? As cinco melhores seleções mundiais masculinas da FIFPRO, em ordem de classificação

Opinion
L. Messi
C. Ronaldo
Especiais e Opinião

Com 2026 marcando a 22ª edição da Seleção Mundial Masculina da FIFPRO, a GOAL classifica as cinco melhores formações de todos os tempos

Parte da graça do esporte está no debate. Como uma estrela se sairia contra outra? Um time conseguiria vencer o outro? Qual foi a melhor era? Os jogos são a melhor parte, claro, mas todas as discussões em torno deles são igualmente divertidas e, às vezes, igualmente acaloradas.

É claro que comparar equipes de épocas diferentes é algo inteiramente subjetivo. Mas é justamente aí que está a graça. E isso nos leva à Seleção Mundial Masculina da FIFPRO. Desde 2005, jogadores de todo o mundo votam para escolher sua seleção, reunindo alguns dos maiores nomes do futebol. Imaginar todos esses jogadores no mesmo time é fascinante. Os eleitos de 2026 serão anunciados em 9 de novembro, e há muitos bons candidatos.

Até lá, porém, é hora de olhar para o passado. Essas seleções incluíram ícones do futebol e lendas que conquistaram todos os títulos. Então, quais são as cinco melhores escalações da Seleção Mundial Masculina da FIFPRO já escolhidas? A GOAL analisa.

  • FIFPRO World 11 2020FIFPRO World 11

    5Seleção Mundial Masculina da FIFPRO: 2020

    Goleiro: Alisson (Brasil)

    Defensores: Alphonso Davies (Canadá), Sergio Ramos (Espanha), Virgil van Dijk (Países Baixos), Trent Alexander-Arnold (Inglaterra)

    Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Bélgica), Thiago (Espanha), Joshua Kimmich (Alemanha)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Polônia), Lionel Messi (Argentina)

    Um time com uma quantidade absurda de talento ofensivo.

    O ataque tem Ronaldo, Messi e Lewandowski, com o astro polonês vindo de uma temporada dominante pelo Bayern de Munique. Para completar, há dois dos melhores laterais ofensivos que já vimos: Alexander-Arnold e Davies. Quer construir as jogadas pelo meio-campo? Que tal De Bruyne e Thiago, com Kimmich corrigindo as falhas, Ramos e van Dijk atrás dele e Alisson no gol?

    Esse time faria gol atrás de gol. Ainda assim, é justo questionar se teria o mesmo equilíbrio defensivo de algumas das equipes acima dele. Mas, se você quer emoção, este é o time para você.

  • FIFPRO World 11 2011FIFPRO World 11

    4Seleção Mundial Masculina da FIFPRO: 2011

    Goleiro: Iker Casillas (Espanha)

    Defensores: Sergio Ramos (Espanha), Gerard Pique (Espanha), Nemanja Vidic (Sérvia), Dani Alves (Brasil)

    Meio-campistas: Andres Iniesta (Espanha), Xavi (Espanha), Xabi Alonso (Espanha)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Wayne Rooney (Inglaterra), Lionel Messi (Argentina)

    É claro que o trio de ataque formado por Ronaldo, Messi e Rooney vai chamar a atenção, mas 2011 foi um período de domínio espanhol, e isso fica evidente nesta equipe.

    O meio-campo reúne três dos maiores jogadores da história da Espanha, Iniesta, Xavi e Alonso, então não haveria problemas de entrosamento. Ramos e Pique estão na defesa, enquanto Casillas ocupa o gol. Que espinha dorsal, não? Some a eles Alves, entrosado com todos os nomes citados graças à sua passagem pelo Barcelona, e Vidic, um defensor que não complica, e você tem uma equipe completa. Ela nunca vai perder a bola, e sua solidez defensiva é de dar inveja, especialmente se partirmos do princípio de que Rooney vai se empenhar na marcação lá na frente. 

    Esta equipe parece representar uma época que muitos recordam como o auge do futebol.

  • FIFPRO World 11 2007FIFPRO World 11

    3Seleção Mundial Masculina da FIFPRO: 2007

    Goleiro: Gianluigi Buffon (Itália)

    Defensores: Carles Puyol (Espanha), Fabio Cannavaro (Itália), John Terry (Inglaterra), Alessandro Nesta (Itália)

    Meio-campistas: Steven Gerrard (Inglaterra), Kaka (Brasil), Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Atacantes: Ronaldinho (Brasil), Didier Drogba (Costa do Marfim), Lionel Messi (Argentina)

    Ronaldo como meio-campista? Sim, mas basta olhar para o restante do time para entender por quê. É uma equipe muito ofensiva, com Ronaldo ao lado de Kaka e Gerrard no meio-campo, enquanto Messi comanda o ataque junto de Drogba e Ronaldinho.

    Por outro lado, com defensores como Puyol, Cannavaro, Terry e Nesta, talvez dê para apostar nessa formação.

    Este time tem velocidade, técnica, força e criatividade. Pode atacar em ondas e, com os quatro jogadores permanecendo na defesa, talvez isso seja suficiente. É uma equipe de defesa sólida, velocidade no ataque e meio-campistas centrais completos. Perfeição. 

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  • FIFPRO World 11 2005FIFPRO World 11

    2Seleção Mundial Masculina da FIFPRO: 2005

    Goleiro: Dida (Brasil)

    Defensores: Paolo Maldini (Itália), Alessandro Nesta (Itália), John Terry (Inglaterra), Cafu (Brasil)

    Meio-campistas: Frank Lampard (Inglaterra), Claude Makelele (França), Zinedine Zidane (França)

    Atacantes: Ronaldinho (Brasil), Andriy Shevchenko (Ucrânia), Samuel Eto'o (Camarões)

    É justo dizer que a ausência de Gerrard deixa uma grande lacuna nesta equipe, dadas as atuações heroicas dele em Istambul. Mas, mesmo sem o ídolo do Liverpool, o time está repleto de craques. Afinal, há uma razão para ele não ter sido escolhido.

    É preciso começar pela defesa, que provavelmente chega tão perto da perfeição quanto possível. A dupla de zaga formada por Nesta e Terry é das mais difíceis de enfrentar, enquanto a presença de Maldini pela esquerda equilibra a vocação ofensiva de Cafu pela direita. No meio-campo, Makelele faz a cobertura para Lampard e Zidane, formando um trio equilibrado.

    No ataque, há a velocidade de Ronaldinho e Eto'o para complementar a capacidade de finalização de Shevchenko. Na verdade, esta talvez seja a equipe mais equilibrada. Outras podem ter mais talento. Mas, para disputar uma partida de verdade, esta pode muito bem ser a melhor. O que torna a equipe do topo ainda mais impressionante.

  • FIFPRO World 11 2016FIFPRO World 11

    1Seleção Mundial Masculina da FIFPRO: 2016

    Goleiro: Manuel Neuer (Alemanha)

    Defensores: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Espanha), Gerard Pique (Espanha), Dani Alves (Brasil)

    Meio-campistas: Andres Iniesta (Espanha), Toni Kroos (Alemanha), Luka Modric (Croácia)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguai), Lionel Messi (Argentina)

    Encontre o ponto fraco desse time. Boa sorte. Sério, onde ele está?

    O ataque é provavelmente o melhor, com Messi, Ronaldo e Suarez no auge. Iniesta se aproxima do fim da carreira no meio-campo, mas tem Kroos e Modric ao lado. E, na defesa, o El Clasico está em plena exibição, com Marcelo e Ramos, do Madrid, e Pique ao lado de Alves.

    Acrescente Neuer e você terá um time simplesmente absurdo, com estrelas e equilíbrio para enfrentar de igual para igual qualquer grupo de jogadores já reunido.