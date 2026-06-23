Lionel Messi “continua a surpreender” os companheiros da seleção argentina, enquanto Lisandro Martínez ficou “emocionado” após a mais recente aula de mestre do capitão na Copa do Mundo

Em declarações após a partida, Mac Allister destacou o impacto de Messi no elenco e a motivação que ele transmite aos que o rodeiam.

“Ele é o melhor jogador do mundo”, afirmou Mac Allister, conforme citado pelo Mundo Deportivo. “Sabemos que todos dão o máximo por Leo. Já ganhamos torneios com ele, e é importante que ele esteja feliz. Ele faz as coisas do jeito dele, e somos muito gratos por isso.”

Paredes admitiu, então, que mesmo aqueles que passaram anos ao lado de Messi continuam impressionados com suas atuações. O meio-campista disse: “A verdade é que você acha que ele já deu tudo de si, mas aí ele aparece e faz algo a mais... Ele continua nos surpreendendo.”