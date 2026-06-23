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Yosua Arya

Traduzido por

Lionel Messi “continua a surpreender” os companheiros da seleção argentina, enquanto Lisandro Martínez ficou “emocionado” após a mais recente aula de mestre do capitão na Copa do Mundo

L. Messi
Argentina
Argentina x Áustria
Copa do Mundo
A. Mac Allister
L. Paredes
L. Martinez

Com os dois gols marcados contra a Áustria, o craque argentino Lionel Messi quebrou o recorde de gols na Copa do Mundo. A conquista deixou seus companheiros de equipe cheios de admiração, com Alexis Mac Allister, Leandro Paredes e Lisandro Martínez prestando homenagem ao brilhantismo e à influência duradouros do capitão.

  • Messi estabelece um novo recorde de gols na Copa do Mundo

    Messi teve mais uma atuação histórica na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, no confronto do Grupo J disputado no Texas. O atacante marcou duas vezes, elevando seu total de gols em Copas do Mundo para 18 e superando o recorde anterior de 16, que pertencia a Miroslav Klose. Essa conquista deixou os jogadores argentinos visivelmente orgulhosos, que em seguida elogiaram seu capitão.

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    Os companheiros de equipe elogiam seu capitão inspirador

    Em declarações após a partida, Mac Allister destacou o impacto de Messi no elenco e a motivação que ele transmite aos que o rodeiam.

    “Ele é o melhor jogador do mundo”, afirmou Mac Allister, conforme citado pelo Mundo Deportivo. “Sabemos que todos dão o máximo por Leo. Já ganhamos torneios com ele, e é importante que ele esteja feliz. Ele faz as coisas do jeito dele, e somos muito gratos por isso.”

    Paredes admitiu, então, que mesmo aqueles que passaram anos ao lado de Messi continuam impressionados com suas atuações. O meio-campista disse: “A verdade é que você acha que ele já deu tudo de si, mas aí ele aparece e faz algo a mais... Ele continua nos surpreendendo.”

  • Martinez sente a emoção

    Martinez ficou igualmente emocionado com a mais recente aula de mestre dada pelo capitão. Embora a defesa tenha tido que suportar uma pressão física significativa por parte de uma robusta seleção austríaca, saber que conta com o maior jogador de todos os tempos no outro lado do campo proporciona um nível único de inspiração e conforto ao zagueiro do Manchester United.

    Ele disse: “Sinto-me incrivelmente animado por tê-lo aqui todos os dias e por ele ser argentino. Não há palavras, só podemos aproveitar a presença dele.”

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    Messi continua liderando a Argentina na Copa do Mundo

    A vitória sobre a Áustria garantiu à Albiceleste a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a equipe agora na liderança do Grupo J, com seis pontos em duas partidas. O resultado da última partida da fase de grupos contra a Jordânia não afetará a classificação da seleção de Lionel Scaloni para as oitavas de final, mas a Argentina buscará encerrar a fase de grupos com um histórico perfeito, e espera-se que Messi mais uma vez mostre sua qualidade na tentativa de defender o título da Copa do Mundo.

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