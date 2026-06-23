AFP
Traduzido por
Lionel Messi “continua a surpreender” os companheiros da seleção argentina, enquanto Lisandro Martínez ficou “emocionado” após a mais recente aula de mestre do capitão na Copa do Mundo
Messi estabelece um novo recorde de gols na Copa do Mundo
Messi teve mais uma atuação histórica na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, no confronto do Grupo J disputado no Texas. O atacante marcou duas vezes, elevando seu total de gols em Copas do Mundo para 18 e superando o recorde anterior de 16, que pertencia a Miroslav Klose. Essa conquista deixou os jogadores argentinos visivelmente orgulhosos, que em seguida elogiaram seu capitão.
- AFP
Os companheiros de equipe elogiam seu capitão inspirador
Em declarações após a partida, Mac Allister destacou o impacto de Messi no elenco e a motivação que ele transmite aos que o rodeiam.
“Ele é o melhor jogador do mundo”, afirmou Mac Allister, conforme citado pelo Mundo Deportivo. “Sabemos que todos dão o máximo por Leo. Já ganhamos torneios com ele, e é importante que ele esteja feliz. Ele faz as coisas do jeito dele, e somos muito gratos por isso.”
Paredes admitiu, então, que mesmo aqueles que passaram anos ao lado de Messi continuam impressionados com suas atuações. O meio-campista disse: “A verdade é que você acha que ele já deu tudo de si, mas aí ele aparece e faz algo a mais... Ele continua nos surpreendendo.”
Martinez sente a emoção
Martinez ficou igualmente emocionado com a mais recente aula de mestre dada pelo capitão. Embora a defesa tenha tido que suportar uma pressão física significativa por parte de uma robusta seleção austríaca, saber que conta com o maior jogador de todos os tempos no outro lado do campo proporciona um nível único de inspiração e conforto ao zagueiro do Manchester United.
Ele disse: “Sinto-me incrivelmente animado por tê-lo aqui todos os dias e por ele ser argentino. Não há palavras, só podemos aproveitar a presença dele.”
- AFP
Messi continua liderando a Argentina na Copa do Mundo
A vitória sobre a Áustria garantiu à Albiceleste a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a equipe agora na liderança do Grupo J, com seis pontos em duas partidas. O resultado da última partida da fase de grupos contra a Jordânia não afetará a classificação da seleção de Lionel Scaloni para as oitavas de final, mas a Argentina buscará encerrar a fase de grupos com um histórico perfeito, e espera-se que Messi mais uma vez mostre sua qualidade na tentativa de defender o título da Copa do Mundo.