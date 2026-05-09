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Lionel Messi considera que a seleção de Cristiano Ronaldo, Portugal, tem mais chances de conquistar a Copa do Mundo do que a Argentina, enquanto o craque do Inter Miami aponta quatro favoritos à frente dos atuais campeões
Messi minimiza as chances da Argentina de revalidar o título
Apesar de ser o capitão da equipe que conquistou o mundo no Catar, Lionel Messi tem adotado uma postura cautelosa ao discutir as chances da Argentina de conquistar títulos consecutivos. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro acredita que a Albiceleste pode não ser a principal favorita à medida que o torneio na América do Norte se aproxima.
Em entrevista ao jornalista argentino Pollo Alvarez, Messi explicou sua opinião de que outras potências mundiais superaram os campeões mundiais em termos de preparação e profundidade do elenco. “Temos que perceber que à nossa frente há outros favoritos, que estão chegando em melhor forma”, disse Messi a Alvarez, optando por uma avaliação modesta da posição de sua própria seleção.
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Portugal e a França lideram a lista da superestrela
Talvez a inclusão mais chamativa na lista de favoritos de Messi seja Portugal. Ao destacar a seleção de Cristiano Ronaldo, Messi reconheceu a imensa qualidade técnica da equipe de Roberto Martínez. Ele descreveu os vencedores da Euro 2016 como uma “seleção muito competitiva”, sugerindo que seu equilíbrio e profundidade em todas as posições a tornam uma equipe mais bem estruturada do que a atual seleção argentina.
O astro do Inter Miami também reservou elogios significativos para a França, time que a Argentina derrotou na final de 2022. Messi continua cauteloso em relação à ameaça representada por Kylian Mbappé e companhia, citando a capacidade deles de manter um alto nível de desempenho ao longo de vários ciclos de torneios. “A França está muito forte novamente; tem muitos jogadores de altíssimo nível”, observou ele, reconhecendo um elenco que conta com nomes como Ousmane Dembélé e Michael Olise.
As potências tradicionais Brasil e Espanha continuam na disputa
Embora Messi tenha se concentrado na forma atual de Portugal e da França, ele insistiu que as potências históricas do futebol internacional não podem ser ignoradas. Especificamente, ele destacou o Brasil e a Espanha como seleções que possuem o pedigree necessário para chegar até o fim, independentemente de quaisquer dificuldades percebidas na preparação para o grande evento do verão.
Messi admitiu que, embora ambas as seleções tenham passado por períodos de instabilidade, sua qualidade inerente as torna ameaças permanentes no cenário mundial. “Espanha e Brasil, que, mesmo não estando em sua melhor forma há algum tempo, são sempre candidatas”, disse ele.
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A despedida dos grandes nomes na Copa do Mundo
Espera-se que a Copa do Mundo de 2026 seja a última vez que Messi e seu rival de longa data, Ronaldo, apareçam no cenário mundial. Embora Messi esteja empenhado em moderar as expectativas em relação à Argentina, a possibilidade de um confronto entre as duas lendas no torneio continua sendo um sonho acalentado por muitos torcedores.
A Argentina chegará à América do Norte com o objetivo de se tornar uma das poucas nações a defender com sucesso o título da Copa do Mundo. No entanto, Messi sugeriu que Portugal, França, Espanha e Brasil estão em melhor posição do que a Argentina antes do torneio, transferindo a pressão para os rivais que ele acredita estarem atualmente na liderança da corrida pelo maior prêmio do futebol.