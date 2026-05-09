Lionel Messi considera que a seleção de Cristiano Ronaldo, Portugal, tem mais chances de conquistar a Copa do Mundo do que a Argentina, enquanto o craque do Inter Miami aponta quatro favoritos à frente dos atuais campeões

Apesar de ser o capitão da equipe que conquistou o mundo no Catar, Lionel Messi tem adotado uma postura cautelosa ao discutir as chances da Argentina de conquistar títulos consecutivos. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro acredita que a Albiceleste pode não ser a principal favorita à medida que o torneio na América do Norte se aproxima.

Em entrevista ao jornalista argentino Pollo Alvarez, Messi explicou sua opinião de que outras potências mundiais superaram os campeões mundiais em termos de preparação e profundidade do elenco. “Temos que perceber que à nossa frente há outros favoritos, que estão chegando em melhor forma”, disse Messi a Alvarez, optando por uma avaliação modesta da posição de sua própria seleção.