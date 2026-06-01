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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Lionel Messi “consagrou-se no futebol” em 2022 - então, o que motiva o maior jogador de todos os tempos a buscar a glória na Copa do Mundo com a Argentina em 2026?

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O técnico argentino Lionel Scaloni convocou Lionel Messi para a seleção que disputará a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, mesmo que seu capitão não esteja “em plena forma”. É claro que nenhuma dessas revelações foi particularmente surpreendente. Era amplamente esperado que Messi fizesse parte da Albiceleste na defesa do título — assim como sempre foi improvável que ele estivesse em condições físicas ideais.

Messi tem 38 anos e completará 39 ainda este mês; portanto, não foi nenhuma surpresa saber, por meio do Inter Miami, que ele está atualmente sofrendo de “sobrecarga associada à fadiga muscular no tendão da coxa esquerda”. Esse músculo em particular vem sendo submetido a uma tensão enorme há mais de duas décadas.

Parece, portanto, lógico perguntar por que Messi ainda está levando seu corpo ao limite em um momento em que a maioria dos jogadores de futebol já se aposentou? Não é como se ele tivesse algo a provar — ou a conquistar. Ele basicamente completou sua carreira no futebol ao vencer a última Copa do Mundo no Catar — e de forma tão dominante que encerrou o debate sobre quem é o melhor de todos os tempos de uma vez por todas.

Há realmente algo a ganhar para Messi, então, ao disputar uma sexta final? Ou será que ele está agora tão seguro de seu status de lenda viva que sente que não tem absolutamente nada a perder?...

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Sonho realizado

    A maioria dos jogadores não tem a chance de escolher quando sua carreira internacional chega ao fim. A decisão geralmente não depende deles — muitas vezes é tomada por um técnico, mas às vezes é uma lesão que decide.

    Mesmo aqueles que têm a sorte de tomar essa decisão por conta própria raramente têm a sorte de se aposentar no auge. Para Messi, porém, a oportunidade estava lá para que ele se aposentasse no auge, após conquistar a Copa do Mundo.

    Levantar o troféu sempre foi seu principal objetivo, e sua incapacidade de imitar Diego Maradona, levando seu país à vitória no maior palco do futebol, há muito tempo era usada como um bastão para criticá-lo, como se isso de alguma forma diminuísse uma fase incomparável de excelência contínua.

    No entanto, justamente quando parecia que o “sonho de infância” de Messi havia morrido após a eliminação da Argentina nas oitavas de final da Rússia 2018, ele o transformou em realidade em circunstâncias absolutamente inacreditáveis no Catar.


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  • FBL-WC-2022-MATCH61-ARG-CROAFP

    Gênio surreal

    O que Messi fez em 2022 desafiou as leis da física. Ele tinha 35 anos na época e, mesmo assim, deu um show contra jogadores 15 anos mais novos — como Josko Gvardiol, que se sentiu honrado, e não constrangido, com a experiência.

    “Amanhã poderei contar às crianças que marquei o Messi por 90 minutos”, disse o zagueiro após a derrota da Croácia para a Argentina na semifinal em Lusail.

    Gvardiol estava longe de ser o único adversário que se sentiu privilegiado por ter compartilhado o campo com um jogador que parecia talentoso demais para ser verdade. “Ele parece falso em campo”, admitiu o australiano Keanu Baccus. “É surreal o quão bom ele realmente é.”

    As atuações alucinantes de Messi foram ainda mais notáveis pelo fato de terem sido produzidas sob uma pressão inacreditável. Depois de chegar ao Catar com uma sequência de 36 jogos sem derrota, a Argentina, campeã da Copa América, estava à beira de uma eliminação precoce e vergonhosa após sofrer uma derrota surpreendente para a Arábia Saudita na estreia do torneio, o que significava que as credenciais de Messi como capitão foram mais uma vez colocadas em questão.


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Hollywood puro

    No entanto, quando seu país mais precisava dele, Messi atendeu ao chamado da Argentina, marcando o gol decisivo na partida decisiva contra o México e se tornando o primeiro jogador a marcar na fase de grupos, nas oitavas de final, nas quartas de final, nas semifinais e na final, enquanto a Albiceleste conquistava sua primeira Copa do Mundo desde 1986 — o que foi simplesmente perfeito, pois desde Maradona nenhum jogador havia dominado a competição de tal forma.

    Depois de receber seu quinto prêmio de Melhor Jogador da Partida em oito jogos, Messi realmente não poderia ter esperado por um final mais feliz. Foi puro Hollywood, e ele até acabou soando como o mocinho que finalmente conquistou a garota.

    “É uma loucura”, disse ele à TyC enquanto segurava o troféu, “olha como ela é linda! Eu a queria tanto. Tive uma visão de que essa seria a escolhida... Ela estava se aproximando.

    "Tive sorte de ter conquistado tudo nesta carreira... E este que faltava está aqui. Eu queria encerrar minha carreira com isso. Não posso mais pedir nada mais, graças a Deus, ele me deu tudo." E, no entanto, Messi decidiu não partir rumo ao pôr do sol.

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    Desfrutando da glória

    Depois de ter esperado tanto tempo para colocar as mãos na Copa do Mundo, não foi surpresa que Messi não tivesse pressa em devolvê-la.

    “Vou levar o troféu de volta para a Argentina para comemorar com vocês”, disse ele aos torcedores que assistiam de casa, logo após o que foi, sem dúvida, a maior final já disputada. “Amo o que faço, amo estar na seleção e quero continuar vivendo mais alguns jogos como campeão mundial.”

    Ele certamente havia conquistado esse direito. Ele havia dado tudo de si por seu momento de glória; tinha todo o direito de saboreá-lo.

    O que se seguiu, porém, não foi uma mera volta da vitória. Rapidamente ficou claro que Messi queria mais medalhas. Ele não tinha intenção de se aposentar. Sua subestimada vontade de vencer estava mais forte do que nunca.

    No entanto, a principal razão pela qual Messi continuou jogando pela Argentina era que ele estava gostando muito disso.

  • Argentina Press Conference And Training SessionGetty Images Sport

    O fator Scaloni

    Ganhar a Copa do Mundo, obviamente, mudou tudo para Messi. Isso tirou um peso que ele carregava desde que foi apontado como o herdeiro de Maradona pelo próprio Maradona. A vitória o libertou. No entanto, Messi foi o primeiro a admitir que, apesar de toda a sua excelência individual no Catar, foi, acima de tudo, um esforço coletivo — e é por isso que significou tudo para ele.

    Até a nomeação de Lionel Scaloni como técnico da Argentina, ele nunca havia experimentado um vínculo tão profundo com um técnico ou mesmo com um grupo de jogadores.

    “Acho que desde o primeiro dia ele estabeleceu uma ideia, e a melhor coisa que ele fez — além de como ele vivencia o jogo ou como monta as partidas — é a sua proximidade com o grupo”, disse Messi à ESPN em dezembro passado. “A maneira como ele trata os jogadores, como se conecta com cada um deles, porque os conhece como pessoas e sabe como falar com cada um, porque ele mesmo montou essa equipe, trazendo novos jogadores, até mesmo jogadores que não eram muito conhecidos no futebol argentino.

    "Somos um grupo incrível que se dá muito bem, mas nos jogos-treino ou em certos exercícios, se precisam dar tudo de si, eles dão tudo de si. Todos se dedicam ao máximo, e essa é uma grande força deste grupo e desta seleção.

    "Scaloni e sua comissão técnica construíram tudo isso. O clima do dia a dia vem deles." Messi, obviamente, também fez sua parte, no entanto.


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    Uma última tarefa para o “Time do Messi”

    Apesar de todas as críticas à sua capitania, Messi, sem dúvida, amadureceu em seu papel de líder ao longo dos anos, o que significa que ele passou de um personagem notoriamente calado, que preferia deixar seu pé esquerdo falar por ele, a lançar rajadas verbais contra adversários de 1,98 m no túnel após os jogos. Esse era um lado do melhor jogador do mundo que a maioria de nós nunca tinha visto antes, mas seus companheiros de equipe sim — e eles o amavam por isso.

    Emiliano Martínez descreveu os jogadores como “leões que lutam por Messi”, e Julián Álvarez admitiu antes da última Copa América que todo o elenco estava encantado por ainda ter seu amado capitão a bordo, porque ele simplesmente torna tudo “melhor”.

    A Argentina havia se tornado essencialmente uma irmandade — ou, como disse o inimitável Jorge Valdano, o equivalente futebolístico de “Ocean’s 11”.

    “Vi uma foto dos jogadores descendo do ônibus, Messi na frente, o resto atrás dele, flanqueando-o em um triângulo — isso tem um valor simbólico que dispensa comentários, mas explica o que é a Argentina”, disse o campeão da Copa do Mundo de 1986 ao The Guardian. “Você vê a felicidade que Leo tem: ele está liberado.”

    Ainda havia alguma dúvida se ele continuaria jogando até 2026. Afinal, a campanha de Messi na Copa América de 2024 foi interrompida por uma lesão; sua Copa do Mundo poderia sofrer o mesmo destino.

    Para Scaloni, porém, incluir Messi é uma decisão óbvia. Mesmo aos 38 anos, ele ainda marca gols e dá passes que ninguém mais consegue nem ver, muito menos executar, enquanto sua influência sobre o resto do grupo é algo que Scaloni diz nunca ter visto antes — e é por isso que ele já falava em reservar uma vaga na sua seleção de 2026 para Messi lá em 2022.

    Há um receio em alguns setores de que Messi corra o risco de manchar seu legado nos Estados Unidos, mas é difícil imaginar como. Ao contrário de seu grande rival Cristiano Ronaldo, ele já ganhou a Copa do Mundo. Nada pode diminuir o que ele já conquistou. Ele completou o futebol há quatro anos; agora está apenas curtindo o esporte.

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