Apesar de todas as críticas à sua capitania, Messi, sem dúvida, amadureceu em seu papel de líder ao longo dos anos, o que significa que ele passou de um personagem notoriamente calado, que preferia deixar seu pé esquerdo falar por ele, a disparar respostas verbais contra adversários de 1,98 m no túnel após os jogos. Esse era um lado do melhor jogador do mundo que a maioria de nós nunca tinha visto antes, mas seus companheiros de equipe sim — e eles o amavam por isso.
Emiliano Martínez descreveu os jogadores como “leões que lutam por Messi”, e Julián Álvarez admitiu antes da última Copa América que todo o elenco estava encantado por ainda ter seu amado capitão a bordo, porque ele simplesmente torna tudo “melhor”.
A Argentina havia se tornado essencialmente uma irmandade — ou, como disse o inimitável Jorge Valdano, o equivalente futebolístico de “Ocean’s 11”.
“Vi uma foto dos jogadores descendo do ônibus, Messi na frente, o resto atrás dele, flanqueando-o em um triângulo — isso tem um valor simbólico que dispensa comentários, mas explica o que é a Argentina”, disse o campeão da Copa do Mundo de 1986 ao The Guardian. “Você vê a felicidade que Leo tem: ele está liberado.”
Ainda havia alguma dúvida se ele continuaria jogando até 2026. Afinal, a campanha de Messi na Copa América de 2024 foi interrompida por uma lesão; sua Copa do Mundo poderia sofrer o mesmo destino.
Para Scaloni, porém, incluir Messi é uma decisão óbvia. Mesmo aos 38 anos, ele ainda marca gols e dá passes que ninguém mais consegue nem ver, muito menos executar, enquanto sua influência sobre o resto do grupo é algo que Scaloni diz nunca ter visto antes — e é por isso que ele já falava em reservar uma vaga na sua seleção de 2026 para Messi lá em 2022.
Há um receio em alguns setores de que Messi corra o risco de manchar seu legado nos Estados Unidos, mas é difícil imaginar como. Ao contrário de seu grande rival Cristiano Ronaldo, ele já ganhou a Copa do Mundo. Nada pode diminuir o que ele já conquistou. Ele completou o futebol há quatro anos; agora está apenas curtindo.