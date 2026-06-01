Messi tem 38 anos e completará 39 ainda este mês; portanto, não foi nenhuma surpresa saber, por meio do Inter Miami, que ele está atualmente sofrendo de “sobrecarga associada à fadiga muscular no tendão da coxa esquerda”. Esse músculo em particular vem sendo submetido a uma tensão enorme há mais de duas décadas.

Parece, portanto, lógico perguntar por que Messi ainda está levando seu corpo ao limite em um momento em que a maioria dos jogadores de futebol já se aposentou? Não é como se ele tivesse algo a provar — ou a conquistar. Ele basicamente completou sua carreira no futebol ao vencer a última Copa do Mundo no Catar — e de forma tão dominante que encerrou o debate sobre quem é o melhor de todos os tempos de uma vez por todas.

Há realmente algo a ganhar para Messi, então, ao disputar uma sexta final? Ou será que ele está agora tão seguro de seu status de lenda viva que sente que não tem absolutamente nada a perder?...