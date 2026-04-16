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Lionel Messi conclui a compra de um clube espanhol em uma jogada surpreendente, enquanto a estrela do Inter Miami “reforça seus laços estreitos com o Barcelona”
Um retorno estratégico à Catalunha
O ícone argentino adquiriu a propriedade total do clube catalão, que atualmente disputa o Grupo V da Tercera RFEF (quarta divisão do futebol espanhol). Com a equipe firmemente na briga pelo acesso, a iniciativa representa um passo significativo para Messi, que busca construir um legado além de sua carreira como jogador na Major League Soccer.
No comunicado oficial, a motivação por trás do negócio ficou clara. “Com esta operação, Messi reforça sua estreita relação com Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e dos talentos locais na Catalunha. Uma conexão que remonta à época em que ele era jogador do FC Barcelona e que permaneceu indelével ao longo dos anos”, dizia o comunicado.
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Ambições de crescimento profissional
Fundado em 1951, o UE Cornellà está tendo uma excelente temporada, ocupando a terceira posição em seu grupo e ficando a apenas cinco pontos do líder, o Manresa. Com a vaga nos play-offs de promoção já garantida, Messi tem como objetivo levar o clube à primeira divisão do futebol espanhol por meio de uma estratégia de investimento sólida que prioriza a base de formação de jovens talentos.
Uma lendária fábrica de talentos
Uma das principais razões pelas quais o Cornellà atraiu o atacante do Inter Miami é sua reputação de prestígio na formação de talentos de elite. O clube serviu de trampolim para inúmeros jogadores que alcançaram o estrelato internacional, incluindo vários ex-companheiros e rivais de Messi. A infraestrutura de olheiros e treinadores continuará sendo um pilar da filosofia da nova diretoria.
O anúncio destacou a impressionante lista de ex-jogadores do clube, observando: “Ao longo de sua história, o clube se destacou por seu trabalho sólido com a base e sua capacidade de competir no mais alto nível do futebol semiprofissional espanhol, consolidando-se como referência na formação de jovens jogadores. Por suas fileiras passaram jogadores que mais tarde alcançaram a elite do futebol nacional e internacional, como o goleiro da Seleção Espanhola e do Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex-companheiro de Messi tanto no Barça quanto no Inter Miami; Gerard Martín, um dos nomes mais recentes do FC Barcelona por seu crescimento na defesa da equipe principal; Javi Puado, capitão do RCD Espanyol e também internacional pela Espanha; Keita Baldé, internacional pelo Senegal e com uma extensa carreira nas principais ligas; Aitor Ruibal, um dos atuais capitães do Real Betis Balompié; ou Ilie Sánchez, campeão da MLS e selecionado duas vezes para o MLS All-Star.”
- AFP
Juntando-se ao grupo de proprietários de times de futebol
A decisão de Messi de comprar um clube vem na sequência de seu recente envolvimento no futebol juvenil, como a primeira edição da “Messi Cup”, realizada em Miami em dezembro passado. Esse torneio contou com equipes sub-16 de gigantes mundiais como Newell’s Old Boys, Inter de Milão, River Plate, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City e seu antigo clube, o Barcelona. Essa aquisição é a evolução natural de seu desejo de formar a próxima geração de talentos do futebol.
Ao entrar no mundo da propriedade de clubes, Messi se junta a um grupo de elite de jogadores ativos e ex-jogadores. Ele segue os passos de seu atual chefe no Inter Miami, David Beckham, e de Cristiano Ronaldo, que recentemente comprou 25% das ações do Almeria, e de Thibaut Courtois no Le Mans. Outros proprietários de destaque incluem Kylian Mbappé (SM Caen), Luka Modric (Swansea), Hector Bellerín (Forest Green Rovers), Gerard Piqué (FC Andorra), N’Golo Kanté (Royal Excelsior Virton), Sadio Mané (Bourges Foot 18) e César Azpilicueta (Hashtag United).