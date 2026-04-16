Lionel Messi conclui a compra de um clube espanhol em uma jogada surpreendente, enquanto a estrela do Inter Miami “reforça seus laços estreitos com o Barcelona”

Uma das principais razões pelas quais o Cornellà atraiu o atacante do Inter Miami é sua reputação de prestígio na formação de talentos de elite. O clube serviu de trampolim para inúmeros jogadores que alcançaram o estrelato internacional, incluindo vários ex-companheiros e rivais de Messi. A infraestrutura de olheiros e treinadores continuará sendo um pilar da filosofia da nova diretoria.

O anúncio destacou a impressionante lista de ex-jogadores do clube, observando: “Ao longo de sua história, o clube se destacou por seu trabalho sólido com a base e sua capacidade de competir no mais alto nível do futebol semiprofissional espanhol, consolidando-se como referência na formação de jovens jogadores. Por suas fileiras passaram jogadores que mais tarde alcançaram a elite do futebol nacional e internacional, como o goleiro da Seleção Espanhola e do Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex-companheiro de Messi tanto no Barça quanto no Inter Miami; Gerard Martín, um dos nomes mais recentes do FC Barcelona por seu crescimento na defesa da equipe principal; Javi Puado, capitão do RCD Espanyol e também internacional pela Espanha; Keita Baldé, internacional pelo Senegal e com uma extensa carreira nas principais ligas; Aitor Ruibal, um dos atuais capitães do Real Betis Balompié; ou Ilie Sánchez, campeão da MLS e selecionado duas vezes para o MLS All-Star.”



