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Lionel Messi compartilha reação emocionante após o Barcelona conquistar o bicampeonato da La Liga
O GOAT comemora à distância
Messi pode estar jogando futebol a milhares de quilômetros de distância, pelo Inter Miami, mas seu coração continua firmemente no Spotify Camp Nou. Logo após o apito final na noite de domingo, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro postou uma mensagem em sua conta oficial no Instagram para marcar a ocasião. Sua postagem, que rapidamente se tornou viral entre a torcida blaugrana, dizia: “Campeões!!! Visca el Barça!!! (Viva o Barça)”
A mensagem foi uma clara demonstração de apoio ao time de Hansi Flick, que dominou o cenário nacional pelo segundo ano consecutivo. Messi, que continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos do clube, tem demonstrado frequentemente sua conexão contínua com o gigante catalão desde sua saída em 2021, e este último triunfo proporcionou a oportunidade perfeita para comemorar com seu amado Blaugrana.Instagram/leomessi
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A vitória no Clássico garante o título
O título foi conquistado da maneira mais gratificante possível para os torcedores do Barcelona, com uma vitória dominante por 2 a 0 sobre o arquirrival Real Madrid. Antes da partida, os anfitriões sabiam que bastaria um ponto para manter o título, mas conquistaram uma vitória confortável, abrindo 14 pontos de vantagem na liderança da tabela a três rodadas do fim. Os gols de Marcus Rashford e Ferran Torres no primeiro tempo fizeram a diferença.
Foi uma noite histórica por mais do que apenas os pontos conquistados. Pela primeira vez na longa e lendária história dessa rivalidade, o clube catalão conseguiu garantir matematicamente o título da La Liga diretamente contra seus maiores adversários. A atmosfera na Catalunha atingiu o auge, já que o resultado final não só confirmou seu status de campeões, mas também empatou o histórico de confrontos diretos entre os dois clubes em 106 vitórias para cada um.
O comovente triunfo de Flick em meio a uma tragédia pessoal
A vitória teve um profundo significado emocional para Flick, que permaneceu na linha lateral apesar de estar enfrentando uma perda pessoal devastadora. O clube havia confirmado, no início do dia, que o pai de Flick havia falecido durante a madrugada, lançando uma sombra sombria sobre os preparativos para a partida. O técnico de 61 anos tomou a corajosa decisão de comandar sua equipe no Clássico antes de retornar à Alemanha para estar com sua família. Os jogadores responderam claramente à dedicação do seu treinador, apresentando uma atuação controlada que deu ao técnico alemão seu segundo título do campeonato em dois anos desde que chegou ao clube.
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Madri em desordem enquanto o Barça reina supremo
Enquanto o Barcelona comemora, o clima na capital espanhola é de crise. O Real Madrid mostrou-se ineficaz no Camp Nou e nunca chegou a ameaçar de verdade estragar a festa. A derrota reflete uma temporada difícil para os Blancos, que tiveram dificuldades para manter a regularidade e enfrentaram atritos internos no vestiário ao longo da campanha.
Para os torcedores do Barça, ver seu maior jogador de todos os tempos, Messi, se juntar às comemorações da Flórida só aumentou a sensação de um clube reunificado e florescendo no topo do futebol espanhol.