Lionel Messi compartilha reação emocionante após o Barcelona conquistar o bicampeonato da La Liga

Messi pode estar jogando futebol a milhares de quilômetros de distância, pelo Inter Miami, mas seu coração continua firmemente no Spotify Camp Nou. Logo após o apito final na noite de domingo, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro postou uma mensagem em sua conta oficial no Instagram para marcar a ocasião. Sua postagem, que rapidamente se tornou viral entre a torcida blaugrana, dizia: “Campeões!!! Visca el Barça!!! (Viva o Barça)”

A mensagem foi uma clara demonstração de apoio ao time de Hansi Flick, que dominou o cenário nacional pelo segundo ano consecutivo. Messi, que continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos do clube, tem demonstrado frequentemente sua conexão contínua com o gigante catalão desde sua saída em 2021, e este último triunfo proporcionou a oportunidade perfeita para comemorar com seu amado Blaugrana.

Instagram/leomessi







