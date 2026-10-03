Messi desembarcou no Aeroporto Internacional Islas Malvinas, em Rosario, ao lado de sua família na manhã de sexta-feira antes de sua despedida com a camisa da seleção. O atacante do Inter Miami tirou um tempo para descansar em sua residência particular em Funes antes de se juntar ao grupo de Lionel Scaloni no centro de treinamento de Ezeiza. Está previsto que o capitão participe de apenas uma sessão de treino ao lado de seus companheiros de seleção antes de sua despedida no Estadio Monumental.



