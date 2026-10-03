AFP
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Lionel Messi chega à Argentina antes da emocionante última aparição pela Argentina
Capitão icônico volta para casa mais cedo
Messi desembarcou no Aeroporto Internacional Islas Malvinas, em Rosario, ao lado de sua família na manhã de sexta-feira antes de sua despedida com a camisa da seleção. O atacante do Inter Miami tirou um tempo para descansar em sua residência particular em Funes antes de se juntar ao grupo de Lionel Scaloni no centro de treinamento de Ezeiza. Está previsto que o capitão participe de apenas uma sessão de treino ao lado de seus companheiros de seleção antes de sua despedida no Estadio Monumental.
- Getty Images Sport
Scaloni esclarece os detalhes da viagem do talismã
O retorno para casa do vencedor de oito Bolas de Ouro aconteceu antes do inicialmente previsto, após comentários feitos pelo técnico durante sua entrevista coletiva pré-jogo antes da partida contra a Bolívia. Ao esclarecer a programação de chegada do craque antes do amistoso do fim de semana, Scaloni disse: "Leo está vindo neste fim de semana, depois da partida no dia 3 (sábado), mas, se quiser vir e jogar no dia 3, pode. Em princípio, ele chega depois desse jogo; ele estaria chegando no domingo."
Camisa especial marca aposentadoria histórica
O capitão anunciou sua decisão de se aposentar do futebol internacional por meio de sua conta oficial no Instagram há um mês, depois de registrar sua maior marca individual de gols em um grande torneio de verão. Para comemorar a ocasião histórica, a Associação do Futebol Argentino (AFA) criou um uniforme exclusivo sob medida com um motivo vertical, completo com o Sol de Maio e ramos de louro emoldurando a icônica camisa 10 da lenda.
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Monumental prepara homenagem final emocionante
O amistoso de terça-feira contra o Benin, em 6 de outubro, está definido para encerrar a carreira internacional do jogador de 39 anos diante de um estádio lotado em Buenos Aires. O duelo com ingressos esgotados começará uma hora mais cedo, às 20h no horário local, para acomodar homenagens especiais antes da partida e cerimônias de despedida. Quando a emoção da noite passar, o veterano atacante retornará a Miami para disputar o restante da temporada da Major League Soccer.
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