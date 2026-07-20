Lionel Messi cai em prantos após a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha, enquanto o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, presta homenagem ao “GOAT” de 39 anos

Com o torneio de 2026 agora encerrado, o mundo do futebol fica se perguntando se esta foi a última vez que veremos Messi vestindo a icônica camisa listrada de azul e branco. Tendo sugerido anteriormente que a edição de 2022 seria sua despedida, o experiente atacante desafiou as expectativas ao disputar sua sexta Copa do Mundo, um recorde.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, não confirmou se alguma decisão foi tomada a respeito da possível aposentadoria do veterano da seleção. O técnico observou que ainda não havia conversado com Messi, antes de acrescentar: “Espero que todos se sintam orgulhosos dele, do que ele conquistou, porque ele é o melhor jogador de futebol que já pisou em um campo.”



