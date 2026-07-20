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Lionel Messi cai em prantos após a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha, enquanto o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, presta homenagem ao “GOAT” de 39 anos
Um final comovente para o GOAT
O jogador de 39 anos havia sido o destaque do torneio, mas não conseguiu repetir os feitos heróicos de 2022. Enquanto confetes dourados choviam sobre a seleção espanhola, Messi caminhava pelo campo com os ombros curvados e uma expressão abatida. Vários jogadores espanhóis, reconhecendo a magnitude do momento, reservaram um tempo para consolar o capitão abatido antes da entrega do troféu. A imagem do oito vezes vencedor da Bola de Ouro chorando abertamente foi, para muitos, a imagem marcante da noite.
- AFP
O futuro de Messi na seleção é marcado pela incerteza
Com o torneio de 2026 agora encerrado, o mundo do futebol fica se perguntando se esta foi a última vez que veremos Messi vestindo a icônica camisa listrada de azul e branco. Tendo sugerido anteriormente que a edição de 2022 seria sua despedida, o experiente atacante desafiou as expectativas ao disputar sua sexta Copa do Mundo, um recorde.
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, não confirmou se alguma decisão foi tomada a respeito da possível aposentadoria do veterano da seleção. O técnico observou que ainda não havia conversado com Messi, antes de acrescentar: “Espero que todos se sintam orgulhosos dele, do que ele conquistou, porque ele é o melhor jogador de futebol que já pisou em um campo.”
Torres marca no final da partida e derrota a Argentina
A Espanha conquistou seu segundo título mundial de forma dramática, quando Ferran Torres marcou um gol aos 37 segundos do segundo tempo da prorrogação. O resultado acabou com as esperanças da Argentina de se tornar a primeira seleção masculina a defender o troféu desde o Brasil em 1962, deixando Messi e seus companheiros de equipe arrasados em campo, em East Rutherford.
“Quando você tem o Messi do outro lado, bem, você fica nervoso”, disse Torres após a partida. “No fim das contas, sempre dependemos de nós mesmos. Sempre jogamos nosso futebol, e mostramos isso mais uma vez.”
- Getty Images Sport
A Espanha lidera as estatísticas
Embora o placar tenha permanecido acirrado até os minutos finais, as estatísticas refletiram o domínio da Espanha sobre a partida. A La Roja superou a Argentina por uma margem impressionante de 20 a 2 em chutes a gol e completou 845 passes, contra apenas 433 da Albiceleste. O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, admitiu que seu plano de jogo se concentrava inteiramente em neutralizar Messi, afirmando: “A ideia principal era manter Messi sob controle.”
A estratégia funcionou de forma eficaz, já que Messi ficou limitado a apenas 54 toques de bola durante toda a partida. Mesmo com a torcida de 80.663 pessoas clamando por um momento de brilhantismo individual, a defesa espanhola manteve-se disciplinada.
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