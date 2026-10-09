A mensagem bem-humorada veio à tona depois que Musso publicou uma foto do autógrafo do atacante no Instagram. Em uma nota descontraída na parte da frente da camisa, o lendário atacante escreveu: "Para Juan, com muito carinho. Vou sentir falta de fazer gols em você e de ver você ficar irritado."

Reagindo à inscrição brincalhona, o goleiro de 32 anos acrescentou uma legenda breve à publicação: "Eternamente grato."