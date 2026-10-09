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Lionel Messi brinca que vai sentir falta de "marcar golaços" contra o companheiro de seleção argentina Juan Musso em mensagem hilária na camisa
Lembrança divertida marca despedida emocionante
O goleiro reserva Musso exibiu uma camisa valiosa assinada por Messi após a despedida oficial do capitão pela Argentina. A homenagem escrita à mão ofereceu um vislumbre carinhoso da rivalidade competitiva entre eles durante as sessões de treino da seleção ao longo dos anos. O goleiro do Atletico Madrid compartilhou uma foto da camisa em suas redes sociais para marcar o tempo que passaram juntos no cenário internacional.
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Superastro deixa inscrição atrevida na camisa
A mensagem bem-humorada veio à tona depois que Musso publicou uma foto do autógrafo do atacante no Instagram. Em uma nota descontraída na parte da frente da camisa, o lendário atacante escreveu: "Para Juan, com muito carinho. Vou sentir falta de fazer gols em você e de ver você ficar irritado."
Reagindo à inscrição brincalhona, o goleiro de 32 anos acrescentou uma legenda breve à publicação: "Eternamente grato."
Goleiro valoriza momentos compartilhados na seleção
Musso soma quatro partidas pela seleção principal da Argentina e fez parte do elenco que conquistou o título da Copa América de 2021. Revelado nas categorias de base do Racing Club, o goleiro, que teve passagens por Udinese e Atalanta antes de se transferir para o Atletico, atuou ao lado de Messi em duas ocasiões em jogos competitivos. A dupla dividiu o gramado pela primeira vez na vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro de 2021, antes de se reencontrar no triunfo por 5 a 0 sobre a Zâmbia em um amistoso, em abril de 2026.
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Marco histórico conclui trajetória icônica
A partida de despedida de terça-feira à noite no Estádio Monumental encerrou uma icônica carreira internacional de 21 anos do veterano atacante. Messi fechou seu capítulo pela Argentina com um recorde extraordinário de 126 gols em 208 jogos pelo seu país. A confortável vitória por 3 a 0 contra Benin proporcionou um desfecho adequado diante de um público esgotado de mais de 85 mil torcedores, com o maestro contribuindo com um pênalti e duas assistências.
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