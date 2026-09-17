O maestro argentino alcançou mais uma marca notável na carreira na noite de quarta-feira, no Nu Stadium. Messi abriu o placar na Campeones Cup, o duelo anual entre os atuais campeões da MLS e da Liga MX, ao completar de cabeça um cruzamento preciso de Luis Suarez aos 24 minutos.

O gol levou o vencedor de oito Bolas de Ouro à marca de 100 com a camisa de Miami. Casemiro depois selou a vitória por 2 a 0 com uma cabeçada, após assistência de Messi, garantindo que o Inter Miami conquistasse mais um título importante.

O triunfo foi especialmente saboroso para o novo técnico Kily Gonzalez. Depois de acertar para substituir o interino Guillermo Hoyos no fim de agosto, atrasos na autorização de trabalho fizeram com que o argentino comandasse seu primeiro treino apenas na terça-feira. Apenas 24 horas depois, ele conquistou seu primeiro troféu.



