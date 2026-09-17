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Lionel Messi atinge marca histórica de 100 gols, e o Inter Miami vence o Cruz Azul para conquistar a Campeones Cup
Messi faz história enquanto o Inter Miami conquista um título
O maestro argentino alcançou mais uma marca notável na carreira na noite de quarta-feira, no Nu Stadium. Messi abriu o placar na Campeones Cup, o duelo anual entre os atuais campeões da MLS e da Liga MX, ao completar de cabeça um cruzamento preciso de Luis Suarez aos 24 minutos.
O gol levou o vencedor de oito Bolas de Ouro à marca de 100 com a camisa de Miami. Casemiro depois selou a vitória por 2 a 0 com uma cabeçada, após assistência de Messi, garantindo que o Inter Miami conquistasse mais um título importante.
O triunfo foi especialmente saboroso para o novo técnico Kily Gonzalez. Depois de acertar para substituir o interino Guillermo Hoyos no fim de agosto, atrasos na autorização de trabalho fizeram com que o argentino comandasse seu primeiro treino apenas na terça-feira. Apenas 24 horas depois, ele conquistou seu primeiro troféu.
- AFP
Gonzalez e De Paul exaltam o maior jogador argentino de todos os tempos
Depois de erguer o troféu, Gonzalez revelou a promessa pessoal que seu talismã havia feito antes da final. "Leo me disse que eu me tornaria campeão, e ele fez isso acontecer", afirmou o recém-nomeado técnico do Miami. "Daqui para frente, isso nos dá um enorme impulso moral, é um elemento vital para nós e, embora tenhamos conquistado isso, temos de seguir em frente."
Rodrigo de Paul, companheiro de Messi há muito tempo na seleção e em clubes, pediu aos torcedores que nunca tratem o brilho do atacante como algo garantido. "Isso se tornou uma normalidade [com Messi], mas não é", observou o meio-campista. "Temos de aproveitá-lo, admirá-lo, vê-lo com o amor com que ele joga cada partida. Felizmente, eu o tenho ao meu lado há muitos anos. Tento aproveitá-lo ao máximo."
100 gols em tempo recorde e histórico
A marca centenária de Messi na Flórida é sem precedentes pela rapidez. Ele precisou de apenas 115 partidas para marcar 100 vezes pelo Miami, destruindo o ritmo que havia estabelecido no Barcelona (188 jogos) e na seleção argentina (174 jogos).
Desde que chegou aos Estados Unidos em 2023, Messi soma 76 gols na MLS, 14 na Leagues Cup, oito na Concacaf Champions Cup e um único gol no Mundial de Clubes da Fifa.
Seu impacto na franquia segue transformador. Não por acaso, sua estreia pelo Inter Miami em 2023 também foi contra o Cruz Azul, dando início a uma sequência que desde então rendeu uma Leagues Cup, uma campanha recordista na Supporters’ Shield em 2024 e o título da MLS Cup de 2025.
- Getty Images Sport
Em busca de ampliar ainda mais o domínio na MLS
Com seu mais recente título continental garantido e Gonzalez agora oficialmente no comando, o Inter Miami voltará rapidamente suas atenções para os compromissos domésticos. Messi, que já lidera a corrida pela Chuteira de Ouro da liga com 19 gols em 22 aparições nesta temporada, agora soma incríveis 929 gols na carreira por clube e seleção.
À medida que o novo técnico implementa sua visão tática, o Miami buscará se apoiar neste enorme impulso moral e manter seu embalo ao longo do restante da campanha da MLS.
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