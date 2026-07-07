A Argentina protagonizou uma das viradas mais dramáticas da história do torneio ao derrotar o Egito por 3 a 2 nas oitavas de final. A seleção sul-americana chegou a estar perdendo por dois gols, após gols de Yasser Ibrahim e Mostafa Zico.

De acordo com o OptaJoe, a Argentina ainda estava perdendo aos 78 minutos, o que representa o momento mais tardio em que uma seleção já esteve perdendo por dois ou mais gols em uma partida da Copa do Mundo da FIFA e conseguiu virar o jogo sem precisar ir para a prorrogação. Messi deu início à reação ao empatar aos 83 minutos, depois que Cristian Romero havia descontado. Enzo Fernández, então, marcou de cabeça o gol da vitória nos acréscimos, destruindo os sonhos egípcios e completando uma virada milagrosa.



