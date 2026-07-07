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Lionel Messi alcança um feito inédito na Copa do Mundo desde Diego Maradona! O mágico argentino segue os passos do compatriota durante uma emocionante reviravolta na Copa do Mundo contra o Egito
Recuperação histórica surpreende o mundo
A Argentina protagonizou uma das viradas mais dramáticas da história do torneio ao derrotar o Egito por 3 a 2 nas oitavas de final. A seleção sul-americana chegou a estar perdendo por dois gols, após gols de Yasser Ibrahim e Mostafa Zico.
De acordo com o OptaJoe, a Argentina ainda estava perdendo aos 78 minutos, o que representa o momento mais tardio em que uma seleção já esteve perdendo por dois ou mais gols em uma partida da Copa do Mundo da FIFA e conseguiu virar o jogo sem precisar ir para a prorrogação. Messi deu início à reação ao empatar aos 83 minutos, depois que Cristian Romero havia descontado. Enzo Fernández, então, marcou de cabeça o gol da vitória nos acréscimos, destruindo os sonhos egípcios e completando uma virada milagrosa.
Igualando um marco lendário
A vitória espetacular foi impulsionada por uma verdadeira aula de mestria de Messi, que repetiu um feito estatístico que não se via há quatro décadas. Messi atormentou a defesa egípcia durante toda a partida, combinando um talento excepcional para marcar gols com uma criatividade suprema na construção de jogadas.
O OptaJoe revelou a magnitude de seu desempenho, afirmando: “Os dois últimos jogadores a marcar gols, completar 5 ou mais dribles e criar 5 ou mais chances de gol em jogadas abertas em uma partida da @FIFAWorldCup: Lionel Messi contra o Egito (2026) e Diego Maradona contra a Bélgica (1986)”. Ao igualar Diego Maradona, Messi provou mais uma vez sua capacidade incomparável de carregar sua seleção nas costas nos momentos mais críticos de uma partida de fase eliminatória. Sua influência geral ditou o ritmo da partida e, por fim, forçou o colapso egípcio.
Racha de gols sem precedentes
Além de seu brilhantismo criativo, Messi alcançou marcas extraordinárias de gols neste torneio. Mesmo tendo perdido um pênalti no início da partida contra o goleiro Mostafa Shobeir, ele manteve a compostura para marcar quando mais importava. Seu gol de empate no final da partida significa que ele já marcou oito gols na Copa do Mundo da FIFA 2026. Conforme observado por OptaJoe, esse é o maior número de gols marcados por um jogador nas cinco primeiras partidas de uma seleção em uma única edição desde o alemão Gerd Müller, em 1970, que balançou as redes 10 vezes. Essa finalização precisa destaca como Messi evoluiu em seu jogo, garantindo que a Argentina continue sendo uma força ofensiva letal enquanto enfrenta a imensa pressão das fases finais da competição na América do Norte.
- Getty Images Sport
De olho nas quartas de final
A Argentina agora se preparará para o tão aguardado confronto nas quartas de final, levando consigo um ímpeto imenso após essa vitória histórica por 3 a 2. Com Messi atuando em um nível de elite e quebrando recordes de longa data, a seleção parece excepcionalmente perigosa. Os adversários precisarão elaborar estratégias defensivas impecáveis para conter Messi, enquanto a Argentina continua sua busca incansável por mais um título mundial.
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