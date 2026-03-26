Lionel Messi ainda não confirmou sua participação na Copa do Mundo de 2026, enquanto o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, afirma que “não temos pressa”

Enquanto a Argentina se prepara para os próximos amistosos contra a Mauritânia e a Zâmbia na La Bombonera, a conversa naturalmente se voltou para a disponibilidade do capitão para a Copa do Mundo de 2026. Scaloni mais uma vez não pôde confirmar que Messi definitivamente participará do grande evento mundial, embora continue otimista.

“É uma questão para ele. Não sou eu quem deve responder. Vocês já sabem o que penso. Quero que ele esteja lá, mas é ele quem decide. Ele conquistou o direito de poder decidir com tranquilidade. Não temos pressa. Vamos torcer para que ele diga sim”, disse Scaloni aos repórteres durante a coletiva de imprensa pré-jogo. O técnico também falou sobre seu próprio futuro, observando que, embora as negociações sobre o contrato estejam em andamento, elas não são seu foco principal.

“A renovação do meu contrato não é o foco. Meu agente está conversando com o presidente, mas, por enquanto, o foco é apenas a Copa do Mundo”, disse ele.







