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Lionel Messi ainda não confirmou sua participação na Copa do Mundo de 2026, enquanto o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, afirma que “não temos pressa”
A incerteza sobre a participação de Messi na Copa do Mundo continua
Enquanto a Argentina se prepara para os próximos amistosos contra a Mauritânia e a Zâmbia na La Bombonera, a conversa naturalmente se voltou para a disponibilidade do capitão para a Copa do Mundo de 2026. Scaloni mais uma vez não pôde confirmar que Messi definitivamente participará do grande evento mundial, embora continue otimista.
“É uma questão para ele. Não sou eu quem deve responder. Vocês já sabem o que penso. Quero que ele esteja lá, mas é ele quem decide. Ele conquistou o direito de poder decidir com tranquilidade. Não temos pressa. Vamos torcer para que ele diga sim”, disse Scaloni aos repórteres durante a coletiva de imprensa pré-jogo. O técnico também falou sobre seu próprio futuro, observando que, embora as negociações sobre o contrato estejam em andamento, elas não são seu foco principal.
“A renovação do meu contrato não é o foco. Meu agente está conversando com o presidente, mas, por enquanto, o foco é apenas a Copa do Mundo”, disse ele.
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Escalações provisórias para o confronto contra a Mauritânia
A Albiceleste enfrentará a Mauritânia nesta sexta-feira, seguida de um confronto com a Zâmbia na próxima terça-feira. Scaloni pretende usar esses jogos como um campo de testes para jogadores que estão à margem da equipe titular e jovens que estão ansiosos por garantir uma vaga na lista final de 26 convocados para o próximo torneio na América do Norte, embora Messi venha a participar de alguma forma.
“A equipe contra a Mauritânia será uma mistura entre os jovens que queremos observar e outros cujo nível queremos elevar. Messi vai jogar. Não sei se será como titular neste jogo ou no segundo, mas é uma boa oportunidade de vê-lo em campo. É bom que eles vejam como nos divertimos quando estamos aqui”, explicou Scaloni.
Retorno de Di María está descartado
Scaloni também aproveitou para abordar situações específicas de jogadores, incluindo a aposentadoria de Ángel Di María da seleção, com especulações de que ele poderia voltar antes da Copa do Mundo.
Essa possibilidade foi agora enfaticamente descartada, com Scaloni afirmando: “Entendemos que a fase de Di María chegou ao fim. Ele sempre deixou isso claro e nós compreendemos isso desde o início. Acho que o alvoroço foi gerado de fora. Tenho um excelente relacionamento com ele. Trocamos mensagens o tempo todo.”
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Cancelamento da Finalissima e logística da equipe
A preparação para a Copa do Mundo foi ligeiramente prejudicada pela suspensão da Finalissima contra a Espanha. Scaloni expressou sua frustração com os obstáculos logísticos, mas insistiu que o retorno à Argentina para treinar e jogar trouxe um lado positivo para a coesão do grupo.
“A suspensão da final contra a Espanha, acompanhamos com vocês. Estávamos dizendo que precisávamos buscar alternativas, mas tudo ficou atrasado. Não é culpa de ninguém. Há uma situação em que o futebol passa para segundo plano. Aquela semana foi difícil. Não se chegou a um acordo”, comentou Scaloni. “Começamos a procurar adversários. Nada estava planejado. As instalações nem estavam preparadas para receber os jogadores. No fim das contas, é preciso ver o lado positivo. Estamos aqui, podemos conhecer melhor os novos jogadores e eles merecem uma oportunidade de lutar por seu lugar na Copa do Mundo.”