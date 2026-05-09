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Lingard CorinthiansReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Lingard aproveita nova fase no Corinthians, reencontra protagonismo e alcança marca de Memphis

J. Lingard
Corinthians
M. Depay
Corinthians x São Paulo
São Paulo
Brasileirão

Meia inglês ganha espaço com Fernando Diniz, retoma sequência após período apagado e revive protagonismo no Alvinegro

Jesse Lingard pode alcançar uma marca importante neste domingo. Caso entre em campo no clássico contra o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, o meia igualará o número de jogos de Memphis Depay pelo Corinthians na temporada.

O feito ajuda a simbolizar a mudança de cenário vivida pelo inglês nas últimas semanas.

Contratado cercado de dúvidas no início de março, Lingard passou de aposta midiática a peça importante no elenco comandado por Fernando Diniz. O meia soma 11 partidas e dois gols pelo Timão, além de viver sua primeira sequência real como titular desde que chegou ao futebol brasileiro.

Mais adaptado fisicamente, entrosado e confiante, Lingard parece ter reencontrado no Corinthians algo que não vivia há anos: protagonismo dentro de campo.

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  • FBL-LIBERTADORES-CORINTHIANS-PENAROLAFP

    Sequência inédita

    O empate por 1 a 1 contra o Independiente Santa Fe, pela Libertadores, marcou mais um passo importante na retomada do inglês.

    Além de completar pela primeira vez os 90 minutos com a camisa corintiana, Lingard foi um dos destaques da equipe na altitude de Bogotá e recebeu elogios públicos de Fernando Diniz.

    “Acho que foi uma das melhores partidas dele. Pela dificuldade do jogo, talvez tenha sido a melhor. Ele terminou inteiro fisicamente e fez jogadas decisivas”, afirmou o treinador.

    O inglês iniciou sua sequência entre os titulares diante do Peñarol, quando marcou seu primeiro gol na Libertadores. Depois, permaneceu na equipe contra Mirassol e Santa Fe.

    A tendência é que Lingard volte a formar dupla ofensiva com Yuri Alberto no clássico deste domingo.

    A retomada no Corinthians ganha ainda mais peso pelo momento vivido anteriormente pelo meia.

    Antes de desembarcar no Brasil, Lingard atravessava um longo período de instabilidade na carreira. Sem sequência desde outubro do ano passado, o inglês chegou ao Corinthians longe das melhores condições físicas e precisando recuperar ritmo de jogo.

    A adaptação foi gradual. Nos primeiros meses, alternou banco de reservas, poucos minutos e controle físico rigoroso por parte da comissão técnica. Aos poucos, porém, começou a responder dentro de campo.

    Agora, o meia vive justamente sua melhor sequência desde os tempos de Manchester United. Diniz, inclusive, aproveitou o desempenho do jogador para defender as decisões da comissão técnica sobre repetição de escalação e desgaste físico.

    “Muita gente não esperava que ele fosse suportar essa sequência. O futebol não é só músculo e osso. Existem jogadores que crescem jogando”, explicou o treinador.

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    Diniz como fator decisivo

    A evolução de Lingard no Corinthians também passa diretamente pela relação construída com Fernando Diniz.

    Em entrevista recente ao R7, o inglês surpreendeu ao colocar o treinador brasileiro acima de nomes históricos com quem trabalhou ao longo da carreira.

    Lingard citou técnicos como Alex Ferguson, José Mourinho, David Moyes e Gareth Southgate, mas destacou o impacto de Diniz em seu desempenho atual.

    “Ele consegue extrair o melhor de mim”, resumiu. O inglês vê no estilo mais associativo e livre do treinador brasileiro um cenário ideal para recuperar confiança e voltar a desempenhar em alto nível.

  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Memphis virando dúvida

    A ascensão de Lingard acontece justamente em um momento delicado para Memphis Depay.

    O holandês está afastado há quase 50 dias por conta de uma lesão muscular na coxa direita e ainda não tem presença confirmada para o clássico contra o São Paulo.

    Desde que se machucou, em março, Memphis iniciou apenas recentemente a transição física no CT Joaquim Grava.

    O camisa 10 soma 12 jogos, um gol e uma assistência na temporada. Além disso, vive indefinição contratual, já que seu vínculo com o Corinthians se aproxima do fim.

    Curiosamente, apesar da ligação construída nos tempos de Manchester United, Memphis e Lingard ainda não atuaram juntos pelo Corinthians.

    Agora, enquanto o holandês tenta recuperar espaço, o inglês aproveita a oportunidade para consolidar sua melhor fase em anos e ganhar protagonismo em um Corinthians que busca reação na temporada.

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