Lingard aproveita nova fase no Corinthians, reencontra protagonismo e alcança marca de Memphis

O empate por 1 a 1 contra o Independiente Santa Fe, pela Libertadores, marcou mais um passo importante na retomada do inglês.

Além de completar pela primeira vez os 90 minutos com a camisa corintiana, Lingard foi um dos destaques da equipe na altitude de Bogotá e recebeu elogios públicos de Fernando Diniz.

“Acho que foi uma das melhores partidas dele. Pela dificuldade do jogo, talvez tenha sido a melhor. Ele terminou inteiro fisicamente e fez jogadas decisivas”, afirmou o treinador.

O inglês iniciou sua sequência entre os titulares diante do Peñarol, quando marcou seu primeiro gol na Libertadores. Depois, permaneceu na equipe contra Mirassol e Santa Fe.

A tendência é que Lingard volte a formar dupla ofensiva com Yuri Alberto no clássico deste domingo.

A retomada no Corinthians ganha ainda mais peso pelo momento vivido anteriormente pelo meia.

Antes de desembarcar no Brasil, Lingard atravessava um longo período de instabilidade na carreira. Sem sequência desde outubro do ano passado, o inglês chegou ao Corinthians longe das melhores condições físicas e precisando recuperar ritmo de jogo.

A adaptação foi gradual. Nos primeiros meses, alternou banco de reservas, poucos minutos e controle físico rigoroso por parte da comissão técnica. Aos poucos, porém, começou a responder dentro de campo.

Agora, o meia vive justamente sua melhor sequência desde os tempos de Manchester United. Diniz, inclusive, aproveitou o desempenho do jogador para defender as decisões da comissão técnica sobre repetição de escalação e desgaste físico.

“Muita gente não esperava que ele fosse suportar essa sequência. O futebol não é só músculo e osso. Existem jogadores que crescem jogando”, explicou o treinador.