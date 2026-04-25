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Lindsey Heaps Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Lindsey Heaps tem sido uma pioneira para as estrelas da Seleção Feminina dos EUA na Europa - uma vitória histórica na Liga dos Campeões seria a despedida perfeita antes do retorno da estrela do Lyon à NWSL

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Especiais e Opinião

Lindsey Heaps já conquistou muitas coisas incríveis ao longo de sua carreira até hoje. Com a seleção feminina dos Estados Unidos, ela venceu a Copa do Mundo e, em nível de clubes, conquistou outros 12 títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões. Mas talvez seu maior impacto no esporte tenha sido seu trabalho pioneiro em prol do futebol feminino dos EUA, em mais de um sentido.

Quando Heaps tinha 18 anos, tomou a decisão inédita de pular a faculdade e se tornar profissional imediatamente, tornando-se a primeira mulher americana a fazer isso. Levaria cinco anos para que outra pessoa desse esse salto de fé e, quando Mallory Swanson se tornou a segunda a trilhar esse caminho, ela procurou Heaps em busca de conselhos. Hoje, esse caminho se tornou tão comum que raramente chama a atenção.

Mas Heaps não se tornou profissional apenas aos 18 anos. Ela também deixou os EUA para fazer isso, dobrando o risco envolvido. Naquela época, as jogadoras da Seleção Feminina dos EUA não jogavam no exterior. Apenas uma jogadora havia entrado na lista da Copa do Mundo pelo país enquanto jogava fora dos EUA, quando Ali Krieger integrou a equipe de 2011. Levaria 12 anos para que outra pessoa se juntasse a Krieger nessa conquista.

Quem foi essa jogadora? Foi Heaps, é claro, porque o risco que ela assumiu há cerca de 14 anos, ao ingressar no Paris Saint-Germain como uma adolescente inexperiente e que não falava francês, acabaria valendo muito a pena. Hoje, as portas que ela abriu para suas compatriotas são inúmeras. Com o retorno aos EUA se aproximando, se ela conseguisse encerrar o capítulo europeu de sua carreira com mais um triunfo na Liga dos Campeões, tornando-se a primeira jogadora da Seleção Feminina dos EUA a vencer a competição duas vezes, seria um final digno.

  • Lindsey Heaps PSG Women 2014-15Getty Images

    Uma época diferente

    Nos primeiros anos da carreira de Heaps, a situação das jogadoras da Seleção Feminina dos EUA no exterior era bem diferente. Quando a NWSL foi fundada em 2012, os salários de duas dúzias de jogadoras da USWNT na liga eram subsidiados pela U.S. Soccer. Assim, não foi grande surpresa que as escalações para as Copas do Mundo de 2015 e 2019, ambas vencidas pelos EUA, fossem compostas inteiramente por jogadoras da NWSL.

    Além disso, a USWNT realizava concentraciones fora das janelas da FIFA, para as quais os clubes estrangeiros não eram obrigados a liberar jogadoras. Em entrevista ao The Athletic sobre esses aspectos anteriormente, a bicampeã mundial Kelley O’Hara admitiu: “Isso manteve muitas de nós nos Estados Unidos.”

    A Federação de Futebol dos EUA estava compreensivelmente interessada no sucesso da NWSL. Era a terceira tentativa de uma liga profissional de futebol feminino no país, após o fim da WUSA (em 2003) e da WPS (em 2012). Manter as estrelas da Seleção Feminina dos EUA na liga provavelmente ajudaria a garantir um sucesso maior. Com o tempo, passou a ser dado como certo que, para fazer parte da seleção nacional, uma jogadora quase certamente precisava estar jogando na NWSL.

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  • Lindsey Heaps Portland Thorns 2021Getty Images

    Não há alternativa

    Heaps passou quatro anos na França, no PSG, e se tornou uma jogadora de ponta, marcando 54 gols em 76 partidas. Ela aprendeu com alguns dos melhores talentos do elenco, jogou regularmente contra um rival repleto de estrelas da liga, o Lyon, e disputou a Liga dos Campeões, onde teve a oportunidade de enfrentar mais equipes e jogadoras de ponta do mundo.

    Mas quando a técnica da Seleção Feminina dos EUA, Jill Ellis, selecionou seu elenco para a Copa do Mundo Feminina de 2015, Heaps não foi incluída. Na verdade, ela nem estava nos planos, tendo disputado apenas duas partidas pela seleção em 2013 após uma primeira convocação do técnico anterior, Tom Sermanni, e nenhuma em 2014.

    Após uma conversa com Ellis, Heaps voltaria para casa em 2016 para assinar com o Portland Thorns, uma mudança que a ajudou a garantir com sucesso uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2016. “Na época, era meio que necessário estar nos EUA”, disse ela, falando sobre entrar para a seleção feminina dos EUA.

  • Lindsey Heaps USWNT 2024Getty Images

    Consolidando-se

    A partir daí, Heaps tornou-se uma jogadora incontornável. Ela disputou 24 partidas pela Seleção Feminina dos EUA em 2016, apesar de ter começado o ano com apenas seis convocações; foi uma peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2019, num momento em que o ciclo se fechou na França; depois, alcançou sua 100ª partida pela seleção em 2021.

    É claro que seu retorno aos EUA foi fundamental nesse sentido, mas o que ela aprendeu em seus quatro anos na França também ajudou a transformá-la em uma jogadora boa o suficiente para ser titular em uma das melhores seleções do planeta.

    Com seu lugar na Seleção Feminina dos EUA bem garantido e um novo acordo coletivo entre a Federação de Futebol dos EUA e a Associação de Jogadoras da Seleção Feminina dos EUA prestes a interromper o processo que levava a federação a pagar salários da NWSL às jogadoras da seleção, a oportunidade de retornar à Europa parecia estar se apresentando – e Heaps, sempre disposta a melhorar, a aproveitou.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2023-24Getty Images

    De volta do outro lado do oceano

    Em janeiro de 2022, depois de ter conquistado tudo o que era possível durante sua passagem por Portland, Heaps foi para o Lyon por empréstimo, contrato que mais tarde se tornou definitivo. “Quando você joga por muito tempo na NWSL, como eu fiz, você quer um desafio diferente”, disse ela no ano passado, refletindo sobre a decisão de voltar para a Europa após quatro anos nos Estados Unidos.

    Hoje, ela não é mais a única americana do outro lado do oceano. Ela era quando foi incluída na lista da Copa do Mundo Feminina de 2023, tornando-se apenas a segunda jogadora da história a representar os EUA no torneio enquanto atuava no exterior. Mas isso também se deveu a uma lesão de Catarina Macario, que havia seguido os passos de Heaps cerca de nove anos antes e desistido da faculdade para se tornar profissional na Europa, pelo Lyon.

    Um ano depois, Emily Fox, do Arsenal, e Korbin Shrader – então no PSG, agora no Lyon – se juntaram a Heaps para elevar o número de jogadoras baseadas no exterior na lista olímpica de 2024, que conquistaria o ouro, para três.

    A última convocação de Emma Hayes, que disputou uma série de três jogos contra o Japão no início deste mês, contou com sete jogadoras fora da NWSL. Entre elas, a goleira Phallon Tullis-Joyce é um exemplo de alguém que recebeu sua primeira convocação enquanto estava no exterior, o que parece ser um avanço significativo — do tipo que talvez não tivesse acontecido se alguém como Heaps não tivesse aberto caminho, mostrando tanto o valor de jogar no exterior quanto o que as jogadoras americanas podem agregar às equipes na Europa.

  • Lindsey Heaps USWNT 2026Getty Images

    Medidas decisivas

    Shrader, que agora joga ao lado de Heaps no Lyon, é outra jogadora que seguiu esse caminho para o outro lado do oceano. A meio-campista abandonou os dois últimos anos da faculdade para assinar com o PSG em janeiro de 2023, tendo sido convocada pela primeira vez para a Seleção Feminina dos EUA em novembro do mesmo ano. Ao falar sobre sua companheira de equipe nesta semana, Shrader lembrou-se de ter acompanhado a carreira dela de longe, quando era uma jovem atleta em ascensão, e pensado: “Ah, talvez um dia eu faça a mesma coisa.” É um comentário que diz muito sobre o impacto de Heaps.

    “Ela teve uma carreira incrível e continua tendo uma carreira incrível. Acho que a vinda dela para cá e o talento que ela tem, essa combinação simplesmente abriu muitas portas”, acrescentou Shrader. “Jogar ao lado dela tem sido incrível. É simplesmente incrível aprender com alguém assim, observar de perto o que ela faz e receber conselhos dela. Ela é esse tipo de pessoa que simplesmente nos dá conselhos, que ajuda qualquer um que esteja chegando, novas jogadoras e jogadoras mais jovens.”

    De fato, em 2017, quando Swanson se tornou a segunda mulher americana a abrir mão da faculdade para se tornar profissional, ela procurou Heaps. “Perguntei a ela como tinha sido a experiência no PSG e ela me contou com sinceridade”, explicou. “Ela disse: ‘Estou aqui para o que você decidir’, mas não estava forçando nada.”

    Dadas essas qualidades, talvez não seja surpresa que, à medida que acumulou mais experiência no clube e na seleção, Heaps tenha se tornado uma verdadeira líder, a ponto de se tornar capitã da Seleção Feminina dos EUA. Shrader destacou o quanto as jogadoras ao seu redor sentem “toda essa liderança e talento”.

  • Lindsey Heaps Catarina Macario Lyon UWCL trophy 2021-22Getty Images

    Terminando em grande estilo

    O Lyon espera poder contar com as qualidades de Heaps ao entrar nas últimas semanas da temporada. Será um momento emocionante para a jogadora de 31 anos, com Shrader explicando que houve “muitas lágrimas” entre o elenco quando foi revelado que Heaps estava de saída no final da campanha para assinar com o Denver Summit, o mais novo time da NWSL. Mas o foco está firmemente em terminar em alta, com um troféu já garantido e outros três ainda em jogo.

    De todos eles, a Liga dos Campeões seria o mais especial, e talvez o mais adequado, para Heaps conquistar. É a competição que atrai tantas americanas para o outro lado do Atlântico e é a mais difícil de vencer, com Heaps sendo apenas uma das sete estrelas da Seleção Feminina dos EUA a levantar o título, tendo feito isso em 2022. Ninguém desse clube exclusivo jamais venceu duas vezes.

    Há outros aspectos na disputa da semifinal contra o Arsenal, que começa com a partida de ida no Emirates Stadium no domingo. A própria Heaps é torcedora dos Gunners, para começar, mas o mais notável é que essa foi uma disputa na fase de semifinais do ano passado, na qual o Lyon tinha o controle após uma vitória por 2 a 1 no norte de Londres, apenas para sofrer uma surpreendente derrota por 4 a 1 em casa uma semana depois. O Arsenal acabaria vencendo o Barcelona na final e conquistando o título.

    “Já faz um tempo desde que levantamos aquele troféu da Liga dos Campeões. Sei que todas nós estamos sentindo isso e sabemos o que aconteceu no ano passado”, disse Heaps esta semana, falando no The Captain, sua nova série de podcasts com a ex-companheira da seleção americana Sam Mewis. “Acho que ainda resta um pouco disso em nossos corações. Não queremos que isso aconteça de novo.

    “Ganhar esse troféu é o ápice para um time de clube. Significa muito”, acrescentou ela. Conseguir fazer isso novamente, no que provavelmente será sua última temporada na competição, seria um final digno de conto de fadas.

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