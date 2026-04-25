Lindsey Heaps tem sido uma pioneira para as estrelas da Seleção Feminina dos EUA na Europa - uma vitória histórica na Liga dos Campeões seria a despedida perfeita antes do retorno da estrela do Lyon à NWSL

Quando Heaps tinha 18 anos, tomou a decisão inédita de pular a faculdade e se tornar profissional imediatamente, tornando-se a primeira mulher americana a fazer isso. Levaria cinco anos para que outra pessoa desse esse salto de fé e, quando Mallory Swanson se tornou a segunda a trilhar esse caminho, ela procurou Heaps em busca de conselhos. Hoje, esse caminho se tornou tão comum que raramente chama a atenção.

Mas Heaps não se tornou profissional apenas aos 18 anos. Ela também deixou os EUA para fazer isso, dobrando o risco envolvido. Naquela época, as jogadoras da Seleção Feminina dos EUA não jogavam no exterior. Apenas uma jogadora havia entrado na lista da Copa do Mundo pelo país enquanto jogava fora dos EUA, quando Ali Krieger integrou a equipe de 2011. Levaria 12 anos para que outra pessoa se juntasse a Krieger nessa conquista.

Quem foi essa jogadora? Foi Heaps, é claro, porque o risco que ela assumiu há cerca de 14 anos, ao ingressar no Paris Saint-Germain como uma adolescente inexperiente e que não falava francês, acabaria valendo muito a pena. Hoje, as portas que ela abriu para suas compatriotas são inúmeras. Com o retorno aos EUA se aproximando, se ela conseguisse encerrar o capítulo europeu de sua carreira com mais um triunfo na Liga dos Campeões, tornando-se a primeira jogadora da Seleção Feminina dos EUA a vencer a competição duas vezes, seria um final digno.