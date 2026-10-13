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Lille avalia tomar medidas judiciais após entrada “perigosa” deixar Tiago Santos com lesão no ligamento cruzado anterior que o tira do restante da temporada
Baque devastador provoca reação furiosa
O clube que manda seus jogos no Stade Pierre-Mauroy está pronto para tomar medidas legais depois que uma entrada violenta encerrou antecipadamente a temporada de seu lateral-direito, um dos destaques da equipe. O lance ocorreu quando a entrada dura passou impune e rompeu os ligamentos do joelho direito do jogador, apenas dois anos após uma lesão semelhante no lado esquerdo. A direção do clube agora cobra explicações da federação francesa e dos dirigentes da liga, depois que a equipe de arbitragem e o VAR deixaram de punir a entrada.
- AFP
Clube indignado ameaça entrar com ação judicial sem precedentes
O Lille divulgou um comunicado contundente condenando uma entrada que classificou como "perigosa", criticando diretamente os padrões da arbitragem e confirmando que estuda todas as vias legais para buscar uma indenização.
Ao cobrar uma resposta dos órgãos de arbitragem e manifestar apoio ao seu defensor lesionado, o Lille afirmou: "As circunstâncias do incidente e a ausência de qualquer punição levantam sérias questões para o clube.
"O LOSC estuda todas as vias legais possíveis e se reserva o direito de tomar as medidas judiciais necessárias para obter indenização pelos prejuízos sofridos. O clube apoiará Tiago em qualquer medida que ele decida tomar para defender seus direitos."
Adversários defendem meio-campista em meio à polêmica
O Le Havre rapidamente saiu em defesa pública de seu jogador e desejou uma rápida recuperação ao lateral português, destacando que tanto o árbitro da partida, Bastien Dechepy, quanto o árbitro de vídeo optaram por não punir a entrada.
Ao contestar a avaliação da gravidade da entrada, o HAC divulgou uma resposta oficial: “O Le Havre Athletic Club e seu jogador, Amir Richardson, desejam, antes de tudo, renovar seu apoio sincero e irrestrito ao jogador do Lille, Tiago Santos, que se lesionou durante a partida de sábado, e lhe desejam uma rápida recuperação.
“Embora compreenda a comoção provocada pela lesão e suas consequências, o HAC lembra que o árbitro da partida, sr. Bastien Dechepy, assim como o árbitro de vídeo, não consideraram necessário punir Amir Richardson.”
- ZUMA Press Wire
Um desafio europeu exigente se aproxima
Apesar do duro golpe de perder um defensor importante, o time de Davide Ancelotti precisa voltar rapidamente as atenções para um confronto difícil com o Arsenal pela Champions League. O Lille quer reagir em Londres após sofrer uma derrota apertada por 3 a 2 para o Real Betis em sua estreia na competição europeia. A segunda posição na tabela do campeonato deve ao menos dar ânimo à equipe antes de uma sequência intensa de jogos.
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