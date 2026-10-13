O Lille divulgou um comunicado contundente condenando uma entrada que classificou como "perigosa", criticando diretamente os padrões da arbitragem e confirmando que estuda todas as vias legais para buscar uma indenização.

Ao cobrar uma resposta dos órgãos de arbitragem e manifestar apoio ao seu defensor lesionado, o Lille afirmou: "As circunstâncias do incidente e a ausência de qualquer punição levantam sérias questões para o clube.

"O LOSC estuda todas as vias legais possíveis e se reserva o direito de tomar as medidas judiciais necessárias para obter indenização pelos prejuízos sofridos. O clube apoiará Tiago em qualquer medida que ele decida tomar para defender seus direitos."