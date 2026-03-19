"Ligue-me só quando for para a convocação": Julian Nagelsmann esclarece sobre o contato com o artilheiro do VfB, Deniz Undav

“Não se pode deixar em casa um atacante com esse rendimento — tanto em gols quanto em assistências”, destacou Nagelsmann em sua coletiva de imprensa na tarde de quinta-feira, explicando inicialmente por que, diante da atual forma de Undav, ele não teve outra escolha a não ser convocar o atacante do VfB Stuttgart para os próximos jogos da seleção nacional pela primeira vez desde junho do ano passado. Undav recebeu dele, em dezembro, “um feedback sobre o que precisa fazer além de marcar gols e dar assistências para ganhar mais destaque”, continuou o técnico da seleção alemã.

Devido à sua excelente forma, Undav foi questionado repetidamente nas últimas semanas sobre um retorno à seleção alemã. O jogador de 29 anos ganhou as manchetes com uma entrevista ao jornal Bild, na qual revelou não ter mais contato com Nagelsmann desde o intervalo de inverno. “Ele também não precisa falar comigo. Meus argumentos estão em campo. É isso que tento mostrar a ele. Enquanto eu marcar gols, vai ser difícil me ignorar”, disse Undav no início de março.

Nagelsmann, por sua vez, enfatizou que entre ele e o craque do VfB “está tudo em ordem”. Undav não teria ficado nem um pouco irritado pelo fato de o técnico da DFB não ter ligado para ele nesse meio tempo. “Ligue-me novamente quando for a convocação, eu sei o que fazer”, teria Undav garantido a ele.