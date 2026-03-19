O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, falou sobre seu contato com Deniz Undav, que voltou à seleção.
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"Ligue-me só quando for para a convocação": Julian Nagelsmann esclarece sobre o contato com o artilheiro do VfB, Deniz Undav
“Não se pode deixar em casa um atacante com esse rendimento — tanto em gols quanto em assistências”, destacou Nagelsmann em sua coletiva de imprensa na tarde de quinta-feira, explicando inicialmente por que, diante da atual forma de Undav, ele não teve outra escolha a não ser convocar o atacante do VfB Stuttgart para os próximos jogos da seleção nacional pela primeira vez desde junho do ano passado. Undav recebeu dele, em dezembro, “um feedback sobre o que precisa fazer além de marcar gols e dar assistências para ganhar mais destaque”, continuou o técnico da seleção alemã.
Devido à sua excelente forma, Undav foi questionado repetidamente nas últimas semanas sobre um retorno à seleção alemã. O jogador de 29 anos ganhou as manchetes com uma entrevista ao jornal Bild, na qual revelou não ter mais contato com Nagelsmann desde o intervalo de inverno. “Ele também não precisa falar comigo. Meus argumentos estão em campo. É isso que tento mostrar a ele. Enquanto eu marcar gols, vai ser difícil me ignorar”, disse Undav no início de março.
Nagelsmann, por sua vez, enfatizou que entre ele e o craque do VfB “está tudo em ordem”. Undav não teria ficado nem um pouco irritado pelo fato de o técnico da DFB não ter ligado para ele nesse meio tempo. “Ligue-me novamente quando for a convocação, eu sei o que fazer”, teria Undav garantido a ele.
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Deniz Undav tem atualmente boas chances de ser titular na Copa do Mundo
Undav não foi convocado nas últimas três convocatórias. Em setembro e outubro, uma lesão no ligamento colateral interno do joelho o deixou fora de ação. Em novembro, Undav já estava recuperado e voltou rapidamente à forma após o período de recuperação, mas Nagelsmann preferiu não escalá-lo naquela ocasião.
Assim, Undav disputou a última de suas seis partidas pela seleção (três gols) no início de junho de 2025, quando entrou no segundo tempo da partida pelo terceiro lugar da Liga das Nações contra a França. Apesar da longa ausência, Undav tem boas chances, no momento, de ser titular no ataque da Alemanha na Copa do Mundo no verão.
Caso mantenha sua forma nas próximas semanas, Nagelsmann poderia dar preferência a Undav em detrimento dos outros dois atacantes convocados para os jogos internacionais de março. Nick Woltemade está passando por uma fase difícil no Newcastle United, enquanto Kai Havertz, do Arsenal, precisa primeiro recuperar sua melhor forma após longos problemas com lesões.
É muito provável que Undav seja titular na primeira das duas próximas partidas amistosas, em 27 de março, em Basileia, contra a Suíça. Três dias depois, a seleção alemã enfrentará Gana em Stuttgart. Antes do início da Copa do Mundo para a equipe de Nagelsmann, em 14 de junho, com a primeira partida da fase de grupos contra Curaçao, ainda estão programados mais dois amistosos contra a Finlândia (31 de maio) e os EUA (6 de junho).
Os números de Deniz Undav nesta temporada
Intervenções
36
Gols
21
Assistências
12