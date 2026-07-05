De acordo com uma reportagem da Sky, o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, entrou em contato por telefone no sábado para realizar as primeiras conversas com a Red Bull, atual empregadora de Klopp. Segundo a reportagem, certamente ainda levará “alguns dias” até que se chegue a um acordo entre a Federação Alemã de Futebol e a Red Bull.
Traduzido por
Ligação da alta cúpula, reunião em Nova York: a DFB está apostando tudo em Jürgen Klopp - mas uma coisa parece ter causado aborrecimento na Red Bull
Enquanto isso, o primeiro encontro entre a diretoria da DFB e Klopp, bem como seu assessor Marc Kosicke, está previsto para a próxima semana em Nova York. O potencial novo técnico da Seleção Alemã permanecerá lá até o final da Copa do Mundo, em meados de julho, já que, como se sabe, ele está acompanhando o torneio como comentarista da MagentaTV.
Na emissora de TV por assinatura, Klopp confirmou recentemente seu interesse no cargo de técnico da seleção alemã, bem como as primeiras conversas com a DFB. O fato de a DFB ter anunciado o contato com o técnico de 59 anos já no comunicado de imprensa sobre a demissão de Nagelsmann não teria “agradado a todos” na empresa onde Klopp trabalha atualmente, segundo a Sky. Afinal, o ex-técnico do BVB e do Liverpool ainda tem contrato com a Red Bull até o final de 2029.
Klopp havia se mostrado otimista recentemente, afirmando que a Red Bull não impediria sua contratação como técnico da seleção alemã. Ele precisaria “conversar” com Oliver Mintzlaff, presidente do conselho fiscal do RB Leipzig. “Ele é meu empregador. Já trocamos algumas mensagens. Presumo que ele não vá atrapalhar. Fiquei lá por 19 meses. Foi um período intenso. No ideal, no final, só haverá vencedores. A Red Bull precisa sair dessa situação de forma limpa”, afirmou Klopp.
- Getty Images Sport
Jürgen Klopp deve assumir o cargo: a DFB terá que pagar, pela primeira vez, uma taxa de transferência pelo novo técnico da seleção nacional
Para as negociações com Klopp, além do presidente da DFB, Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, presidente da Bundesliga e vice-presidente da DFB, também deve viajar para os EUA. O executivo de 67 anos, atualmente presidente e que por muito tempo foi presidente do conselho administrativo do Borussia Dortmund, conhece Klopp muito bem, como é sabido, desde a época em que atuaram juntos no BVB.
Segundo a Sky, “representantes de alto escalão da Red Bull” também poderiam participar das conversas. Os esforços em relação a Klopp, anunciados no comunicado de imprensa sobre Nagelsmann, seriam então explicitamente abordados mais uma vez pela gigante das bebidas energéticas, segundo a reportagem.
Klopp assumiu o cargo de diretor global de futebol da Red Bull no início de 2025. Meio ano antes, ele havia deixado o cargo de técnico principal no Anfield Road, após quase nove temporadas no FC Liverpool. Na época, Klopp enfatizou que não tinha mais energia para um trabalho tão intenso como técnico. “Já recarreguei as baterias. Então, estou pronto”, enfatizou o técnico nascido em Stuttgart na MagentaTV, afirmando que agora já tem novamente a energia necessária para voltar ao banco de reservas.
Entretanto, está claro que a contratação de Klopp como técnico da seleção alemã representaria uma novidade para a DFB. Nunca antes a federação pagou uma indenização pelo novo técnico; no caso de Klopp, seria obrigada a fazê-lo devido ao contrato em vigor com a Red Bull. Não existe uma cláusula de rescisão para o cargo de técnico da seleção alemã, sobre a qual havia especulações anteriormente. Segundo informações, a DFB terá que desembolsar uma quantia na casa dos milhões.
O primeiro grande torneio de Jürgen Klopp em um local muito especial
Apesar dos obstáculos a serem superados, todos partem do princípio de que Klopp assumirá a seleção alemã após a terceira Copa do Mundo fracassada consecutiva. Já após a renúncia de Joachim Löw, após o Euro 2021, e a demissão de Hansi Flick em setembro de 2023, Klopp havia sido apontado como o principal candidato. Na época, porém, seu compromisso com o Liverpool impediu que ele assumisse o cargo na seleção nacional, algo que todo o mundo do futebol alemão desejava.
Enquanto isso, o especialista em transferências Fabrizio Romano informou no domingo que Klopp já teria dado sinal verde à DFB. A duração do contrato e as condições do acordo, bem como as negociações com a Red Bull, ainda estão em discussão. Segundo Romano, no RB, Oliver Glasner seria o favorito para suceder Klopp, mas ele provavelmente se tornará o novo técnico do Nottingham Forest.
Certamente algo especial para Klopp: seu primeiro grande torneio como técnico da seleção alemã seria o Euro 2028, que será disputado, entre outros lugares, em sua terra de adoção, a Inglaterra (além da Escócia, País de Gales e Irlanda), onde ele conquistou enormes sucessos com o Liverpool e é muito popular. Klopp, que certamente provocaria uma enorme euforia, deve conduzir a seleção alemã de volta a tempos de maior sucesso.
Nagelsmann, que assumiu o cargo de Flick em setembro de 2023, acabou não conseguindo isso. Após um Euro 2024 em casa, de modo geral positivo, no qual a seleção foi eliminada nas quartas de final de forma extremamente infeliz pela Espanha — que mais tarde se sagraria campeã europeia —, o segundo grande torneio de Nagelsmann foi um fiasco. Na Copa do Mundo na América do Norte, a Alemanha, após uma fase de grupos que, no papel, foi animadora por ter terminado como líder, mas que, no geral, foi irregular, foi eliminada já nas oitavas de final pelo Paraguai. Entrando em campo como clara favorita, a seleção alemã foi derrotada pelos sul-americanos na disputa de pênaltis.
Poucos dias após a eliminação, a DFB anunciou a suspensão temporária de Nagelsmann, e Klopp rapidamente se tornou o sucessor designado. Caso ele assuma o cargo, iniciaria seu mandato com a partida da Liga das Nações contra a Holanda, em 24 de setembro. Três dias depois, Klopp faria sua estreia em casa, quando a Alemanha enfrentaria a Grécia em Augsburg.
Com Jürgen Klopp como técnico da seleção alemã? Os próximos jogos da Alemanha pela seleção
Data
Competição
Partida
24 de setembro
Liga das Nações
Holanda x Alemanha
27 de setembro
Liga das Nações
Alemanha x Grécia
1º de outubro
Liga das Nações
Alemanha x Sérvia
4 de outubro
Liga das Nações
Grécia x Alemanha
13 de novembro
Liga das Nações
Sérvia x Alemanha
16 de novembro
Liga das Nações
Alemanha x Holanda
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.