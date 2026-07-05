Ligação da alta cúpula, reunião em Nova York: a DFB está apostando tudo em Jürgen Klopp - mas uma coisa parece ter causado aborrecimento na Red Bull

Apesar dos obstáculos a serem superados, todos partem do princípio de que Klopp assumirá a seleção alemã após a terceira Copa do Mundo fracassada consecutiva. Já após a renúncia de Joachim Löw, após o Euro 2021, e a demissão de Hansi Flick em setembro de 2023, Klopp havia sido apontado como o principal candidato. Na época, porém, seu compromisso com o Liverpool impediu que ele assumisse o cargo na seleção nacional, algo que todo o mundo do futebol alemão desejava.

Enquanto isso, o especialista em transferências Fabrizio Romano informou no domingo que Klopp já teria dado sinal verde à DFB. A duração do contrato e as condições do acordo, bem como as negociações com a Red Bull, ainda estão em discussão. Segundo Romano, no RB, Oliver Glasner seria o favorito para suceder Klopp, mas ele provavelmente se tornará o novo técnico do Nottingham Forest.

Certamente algo especial para Klopp: seu primeiro grande torneio como técnico da seleção alemã seria o Euro 2028, que será disputado, entre outros lugares, em sua terra de adoção, a Inglaterra (além da Escócia, País de Gales e Irlanda), onde ele conquistou enormes sucessos com o Liverpool e é muito popular. Klopp, que certamente provocaria uma enorme euforia, deve conduzir a seleção alemã de volta a tempos de maior sucesso.

Nagelsmann, que assumiu o cargo de Flick em setembro de 2023, acabou não conseguindo isso. Após um Euro 2024 em casa, de modo geral positivo, no qual a seleção foi eliminada nas quartas de final de forma extremamente infeliz pela Espanha — que mais tarde se sagraria campeã europeia —, o segundo grande torneio de Nagelsmann foi um fiasco. Na Copa do Mundo na América do Norte, a Alemanha, após uma fase de grupos que, no papel, foi animadora por ter terminado como líder, mas que, no geral, foi irregular, foi eliminada já nas oitavas de final pelo Paraguai. Entrando em campo como clara favorita, a seleção alemã foi derrotada pelos sul-americanos na disputa de pênaltis.

Poucos dias após a eliminação, a DFB anunciou a suspensão temporária de Nagelsmann, e Klopp rapidamente se tornou o sucessor designado. Caso ele assuma o cargo, iniciaria seu mandato com a partida da Liga das Nações contra a Holanda, em 24 de setembro. Três dias depois, Klopp faria sua estreia em casa, quando a Alemanha enfrentaria a Grécia em Augsburg.