A equipe sub-21 do Al Ahli segue na perseguição ao vizinho e rival tradicional Al Ittihad pela liderança da Joy Elite League, na ausência dos dois grandes da capital saudita, Riade: Al Hilal e Al Nassr.
Liga Saudita de Elite: Al Ahli persegue a liderança do Al Ittihad na ausência de Al Hilal e Al Nassr na sexta rodada
Rodada dos adiamentos
Foram realizadas 8 partidas na sexta rodada da disputa da Joy Elite League, enquanto outros 4 jogos foram adiados para datas posteriores por causa dos acontecimentos atuais no Reino da Arábia Saudita.
À frente das partidas adiadas estava o duelo entre Al Hilal e seu visitante Al Watan, que será realizado na quinta-feira, 3 de dezembro, além do jogo entre Al Nassr e Al Tadamon, que acontecerá na terça-feira, dia 22 do mesmo mês.
Também foi adiada a partida entre Al Akhdoud e Al Jabalain, que será disputada na quarta-feira, 18 de novembro, além do jogo entre Al Riyadh e Neom, que será realizado na sexta-feira, 25 de dezembro.
Al-Ittihad mantém a liderança
A partida mais importante daquela rodada foi a última dela, que colocou frente a frente os clubes do Al Ittihad e do Al Khaleej em Jeddah, com os "Tigres" levando a melhor por um gol a zero.
O gol foi marcado pelo destacado atacante Ammar Al Ghamdi, que manteve sua boa fase ao finalizar com sua mágica perna esquerda, depois de ficar completamente livre diante do gol do Al Khaleej.
A vitória elevou o Al Ittihad a 16 pontos, com os quais lidera a tabela de classificação do Campeonato Saudita Sub-21, com dois pontos de vantagem sobre o Al Ahli, segundo colocado.
Por outro lado, o Al Khaleej sofreu sua segunda derrota na temporada atual e parou nos 9 pontos, ocupando a nona posição na tabela de classificação.
O Al Ahli persegue o Al Ittihad
Por outro lado, o Al Ahli conquistou uma vitória difícil sobre o Al Wehda pelo placar de 2 a 1, apesar de ter disputado praticamente todo o segundo tempo com apenas 10 jogadores, após a expulsão de Mohammed Al Malki aos 50 minutos.
O "Raqi" se beneficiou da grande atuação de Musa Adam, que marcou pela quinta partida consecutiva, desta vez com dois gols, aos 6 e aos 44 minutos, levando a equipe a uma vitória difícil.
Apesar de o Al Wehda ter diminuído a diferença nos acréscimos do primeiro tempo e de ter tido superioridade numérica no segundo tempo, acabou falhando na busca pelo empate, diante da clara entrega dos jogadores do Al Ahli.
Essa entrega ajudou o Al Ahli a garantir o segundo lugar na tabela de classificação, com 14 pontos, a apenas dois de diferença do líder Al Ittihad.
Já o Al Wehda sofreu sua quarta derrota na temporada atual, parando nos 4 pontos, com os quais ocupa a 17ª posição na tabela de classificação.
Rodada de grandes resultados
Em contrapartida, as demais partidas registraram alguns resultados expressivos, com destaque para a vitória do Al Taawoun sobre o Al Ettifaq por 5 a 4, em um jogo marcado pela emoção até os minutos finais.
Já a maior vitória foi do Al Ettifaq, que superou o Al Faisaly por 5 a 0, mantendo seus resultados amplos ao longo da temporada atual.
O Al Orobah também venceu o Al Feiha por 4 a 1, enquanto o Damac bateu o Al Hazem por 3 a 2 e o Al Qadsiah superou o Al Ansar por 2 a 1. O único empate ficou entre o Al Fateh e o Al Najma, por 2 a 2.
De modo geral, foram realizadas 8 partidas na sexta rodada da Liga Joy de Elite, com vitória de um dos lados em 7 ocasiões e apenas um empate.
Nesses oito jogos, foram marcados 35 gols, uma média superior a 4 gols por partida, índice extremamente alto, que demonstra a força da competição no campeonato saudita sub-21.
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