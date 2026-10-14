Liga Saudita de Elite: Al Ahli persegue a liderança do Al Ittihad na ausência de Al Hilal e Al Nassr na sexta rodada

Foram realizadas 8 partidas na sexta rodada da disputa da Joy Elite League, enquanto outros 4 jogos foram adiados para datas posteriores por causa dos acontecimentos atuais no Reino da Arábia Saudita.

À frente das partidas adiadas estava o duelo entre Al Hilal e seu visitante Al Watan, que será realizado na quinta-feira, 3 de dezembro, além do jogo entre Al Nassr e Al Tadamon, que acontecerá na terça-feira, dia 22 do mesmo mês.

Também foi adiada a partida entre Al Akhdoud e Al Jabalain, que será disputada na quarta-feira, 18 de novembro, além do jogo entre Al Riyadh e Neom, que será realizado na sexta-feira, 25 de dezembro.