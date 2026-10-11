As partidas da sexta rodada se encerram com um confronto de peso, que reúne o Al-Ittihad, líder da classificação, e o Al-Khuloud, autor das grandes surpresas da atual temporada.
O Al-Ittihad entra em campo embalado por ter assumido a liderança isolada da tabela ao fim da rodada passada, na qual conquistou sua quarta vitória consecutiva, depois de um único empate na primeira rodada.
O Al-Ittihad, com 13 pontos, segue sendo a única equipe, ao lado do Al-Ahli, que não sofreu nenhuma derrota na atual temporada da Liga Joy de Elite.
No entanto, o "Decano" teme que essa sequência seja quebrada diante do Al-Khuloud, que conseguiu vencer suas três últimas partidas, depois de uma única derrota no primeiro jogo contra o Al-Hilal.
O Al-Khuloud alcançou o resultado mais marcante da rodada passada, quando surpreendeu a todos e venceu o Al-Ettifaq por 3 a 1, afastando-o da disputa pela liderança.
Por conta dessa sequência de vitórias, o Al-Khuloud subiu para 9 pontos, ocupando a sétima colocação na tabela da Liga Joy de Elite, o que significa que uma vitória pode levá-lo ao quadrante dourado.