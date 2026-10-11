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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
Ahmed Mansy
Traduzido por

Liga Roshn Saudita de Elite: Al-Ittihad teme as surpresas do Al-Khuleoud; Al-Hilal e Al-Ahli buscam retorno às vitórias na sexta rodada

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 x Al Watan U21
Al Hilal U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 x Al Wehda U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21
Al Nassr U21 x Al-Tadamon U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21 x Al Kholood U21
Al Ittihad U21
Al Kholood U21
Arábia Saudita

Rodada emocionante aguardada

As competições da Liga Joi de Elite (Campeonato Saudita Sub-21) retornam, após uma longa ausência de mais de 3 semanas, por conta da última data Fifa.

A competição repleta de jovens estrelas volta por meio das disputas da sexta rodada, que conta com diversos jogos fortes, em meio à acirrada disputa pelas diferentes posições.

  • Jogos da sexta rodada do Jawy League de Elite

    As partidas da sexta rodada da Liga Joy de Elite começam na segunda-feira, dia 12 de outubro, quando o Al-Khaleej recebe o Al-Taawoun em Saihat, e o Al-Ittifaq enfrenta o Al-Faisaly em Dammam.

    O Al-Hilal recebe o Al-Watan na capital saudita, enquanto o Neom visita o Al-Riyadh, e o Al-Ahli enfrenta o Al-Wehda em Jedá no encerramento do primeiro dia.

    Já o segundo dia começa com um confronto forte entre Al-Nassr e Al-Tadamon em Riade, enquanto o Al-Akhdoud enfrenta o Al-Jabalain em Abha, o Al-Hazm encara o Damac em Ar Rass, e o Al-Orobah contra o Al-Fayha em Al-Jawf.

    O Al-Qadsiah visita o Al-Ansar em Medina, enquanto o Al-Najma enfrenta o Al-Fateh no estádio da Diretoria de Educação em Unaizah, e o Al-Ittihad encerra a rodada recebendo o Al-Khuloud em Jedá.

  • O Al-Hilal em busca da reação diante do Al-Watan

    Por sua vez, o Al-Hilal retorna às partidas da liga de elite com um confronto relativamente fácil, ao receber o Al-Wehda em seu estádio na capital saudita, Riad.

    O Al-Hilal entra na partida com um único objetivo, a vitória, para recuperar seu equilíbrio, depois de ter perdido 5 dos últimos 9 pontos disputados nas três rodadas anteriores.

    O Al-Hilal perdeu para o Al-Taawoun pelo placar de 2 a 1, antes de vencer o Neom por 4 a 0, enquanto sua última partida contra o Al-Jabalain terminou com empate em 3 a 3.

    Esses resultados oscilantes colocaram "o Líder" na quarta posição da tabela de classificação, com 10 pontos, a 3 pontos do Al-Ittihad, que lidera.

    O Al-Hilal tem uma boa oportunidade de recuperar o ritmo das vitórias, especialmente porque seu adversário, o Al-Wehda, ocupa a décima nona posição na tabela de classificação, com 3 pontos, conquistados em uma vitória e uma pesada derrota diante do Al-Ahli por 4 a 0.

  • O Al Ahly diante de uma missão fácil contra o Al Wehda

    O Al-Ahli também disputa sua partida contra o Al-Wahda em Jidá com o mesmo objetivo, já que tropeçou em duas das últimas três partidas da Liga Profissional Saudita.

    O Al-Ahli empatou com o Al-Jabalain por 2 a 2, depois venceu o Al-Watan por 4 a 0, antes de empatar novamente com o Al-Qadsiah, também por 2 a 2.

    Por causa do tropeço recente, o Al-Ahli perdeu a liderança da classificação para o Al-Ittihad, caindo para a terceira posição com 11 pontos, dois pontos atrás do "Decano".

    A tarefa do Al-Ahli de retomar as vitórias parece fácil, especialmente porque seu adversário Al-Wahda ocupa a décima sexta posição na tabela de classificação, com 4 pontos, conquistados em uma vitória e um empate, enquanto sofreu três derrotas.

    Vale lembrar que o Al-Ahli, ao lado do Al-Ittihad, são as duas únicas equipes que não sofreram qualquer derrota na atual temporada da Liga Profissional Saudita.

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  • O Al-Nassr diante do lanterna

    O Al-Nassr também cumpre uma missão fácil na sexta rodada, quando recebe o Al-Tadhamon na capital saudita, Riad.

    O Al-Nassr entra em campo depois de ter reagido na rodada passada, com a vitória sobre o Damac por 1 a 0, após duas derrotas consecutivas, contra o Al-Fateh por 2 a 1 e o Al-Feiha por 3 a 2.

    É verdade que a vitória não alterou a posição do Al-Nassr na tabela de classificação, onde ocupa a décima quarta colocação com 6 pontos, mas lhe dá motivação para seguir na trilha dos triunfos.

    E não há dúvida de que essa motivação é ainda maior quando se observa o adversário, pois o Al-Tadhamon ocupa a vigésima quarta e última posição na tabela de classificação, sem nenhum ponto conquistado, depois de ter disputado 4 partidas e perdido todas elas.

    O Al-Tadhamon segue com a pior defesa da atual temporada da Liga Profissional Saudita, já que suas redes foram balançadas 16 vezes, uma diferença de 5 gols completos em relação ao seu concorrente mais próximo.

  • Al-Ittihad teme as surpresas do Al-Khaleej

    As partidas da sexta rodada se encerram com um confronto de peso, que reúne o Al-Ittihad, líder da classificação, e o Al-Khuloud, autor das grandes surpresas da atual temporada.

    O Al-Ittihad entra em campo embalado por ter assumido a liderança isolada da tabela ao fim da rodada passada, na qual conquistou sua quarta vitória consecutiva, depois de um único empate na primeira rodada.

    O Al-Ittihad, com 13 pontos, segue sendo a única equipe, ao lado do Al-Ahli, que não sofreu nenhuma derrota na atual temporada da Liga Joy de Elite.

    No entanto, o "Decano" teme que essa sequência seja quebrada diante do Al-Khuloud, que conseguiu vencer suas três últimas partidas, depois de uma única derrota no primeiro jogo contra o Al-Hilal.

    O Al-Khuloud alcançou o resultado mais marcante da rodada passada, quando surpreendeu a todos e venceu o Al-Ettifaq por 3 a 1, afastando-o da disputa pela liderança.

    Por conta dessa sequência de vitórias, o Al-Khuloud subiu para 9 pontos, ocupando a sétima colocação na tabela da Liga Joy de Elite, o que significa que uma vitória pode levá-lo ao quadrante dourado.