As partidas da sexta rodada da Liga Joy de Elite começam na segunda-feira, dia 12 de outubro, quando o Al-Khaleej recebe o Al-Taawoun em Saihat, e o Al-Ittifaq enfrenta o Al-Faisaly em Dammam.

O Al-Hilal recebe o Al-Watan na capital saudita, enquanto o Neom visita o Al-Riyadh, e o Al-Ahli enfrenta o Al-Wehda em Jedá no encerramento do primeiro dia.

Já o segundo dia começa com um confronto forte entre Al-Nassr e Al-Tadamon em Riade, enquanto o Al-Akhdoud enfrenta o Al-Jabalain em Abha, o Al-Hazm encara o Damac em Ar Rass, e o Al-Orobah contra o Al-Fayha em Al-Jawf.

O Al-Qadsiah visita o Al-Ansar em Medina, enquanto o Al-Najma enfrenta o Al-Fateh no estádio da Diretoria de Educação em Unaizah, e o Al-Ittihad encerra a rodada recebendo o Al-Khuloud em Jedá.