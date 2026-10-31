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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Liga Roshn Saudita: a descoberta de Fesing lidera 5 talentos que merecem ser acompanhados na rodada do dérbi de Jidá

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
J. Wissing
Al Ittihad U21 x Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Al Khaleej U21 x Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Al Watan U21 x Al Taawoun U21
Al Watan U21
Al Taawoun U21
Arábia Saudita
Alemanha

O talento do Al-Ittihad apresenta uma temporada de destaque

Os torcedores do futebol terão um encontro marcado com cenas espetaculares na nona rodada da Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21).

A nona rodada da Liga Joy de Elite vai assistir a partidas extremamente fortes, e não há dúvida de que à frente delas está o dérbi de Jidá, que reúne Al-Ittihad e Al-Ahli, no estádio dos "Tigres", no próximo domingo, dia 1º de novembro.

  • Suhaib Hawsawi: a descoberta de Vicente

    E todas as atenções nesse dérbi estarão voltadas para Suhaib Hosawi, ponta da equipe sub-21 do Al-Ittihad, especialmente porque ele foi um dos elementos que mais se destacaram na Liga de Elite nos últimos tempos.

    Hosawi possui um pé esquerdo mágico, que utiliza na posição de ponta-direita, e se destaca pela capacidade de controlar a bola, pelo drible, pelos passes precisos e por uma visão de jogo apurada, o que faz dele sempre alguém que chama a atenção.

    O último a reparar no talento de Suhaib Hosawi foi o alemão Jens Wissing, treinador da equipe principal do Al-Ittihad, que o convocou pela primeira vez para a lista dos "Tigres" na partida contra o Abha pela Saudi Pro League.

    É verdade que ele não entrou em campo, mas essa convocação dará ao jovem ponta saudita um estímulo adicional caso participe da partida do dérbi de Jidá contra o vizinho e rival tradicional Al-Ahli, sobretudo porque será uma oportunidade de ouro para brilhar e seguir trabalhando com a equipe principal.

  • Ziad Mala

    O talento puro e a magia latente no pé esquerdo não são exclusividade do clube Al-Ittihad nem de seu talento Suhaib Hosawi, pois o Al-Ahli possui um jogador com capacidades semelhantes, o brilhante ponta Ziyad Mulla.

    Mulla supera Hosawi no aspecto ofensivo, tendo marcado 4 gols desde o início da atual temporada da Liga Profissional Saudita de Elite, e disputava o título de artilheiro nas primeiras rodadas.

    Entretanto, o ponta do Al-Ahli caiu consideravelmente em termos de gols após as duas primeiras rodadas, pois havia marcado um hat-trick na vitória sobre o Al-Fayha por 3 a 1, na primeira rodada, antes de marcar outro gol na vitória sobre o Al-Fateh por 2 a 1, na segunda rodada.

    Desde então, Ziyad Mulla recuou no quesito ofensivo, não tendo marcado nenhum gol nos últimos seis jogos.

    O clássico de Jidá contra o vizinho e rival tradicional Al-Ittihad pode ser a oportunidade ideal para o jovem jogador mostrar suas capacidades e recuperar seu brilho mais uma vez, seja no âmbito de marcar gols ou até mesmo de criá-los.

  • Louay Al-Muhaimeed

    E não há como falar sobre a magia do pé esquerdo sem mencionar o dono da camisa 10 do Al-Taawoun, Louay Al-Muhaimid, um dos maiores destaques da atual temporada da Liga Joy de Elite.

    Al-Muhaimid se destacou desde o início da temporada na criação de jogadas, tanto que foi o segundo jogador que mais contribuiu com assistências na Liga Joy de Elite, com um total de 3 passes decisivos.

    Porém, o jovem jogador mostrou outra faceta na rodada passada, revelando uma enorme capacidade de finalização ao marcar dois gols que conduziram o Al-Taawoun à vitória sobre o Al-Ittifaq por 5 a 1.

    Al-Muhaimid marcou os dois gols de maneiras espetaculares: o primeiro veio de um chute potente durante o jogo aberto, enquanto o segundo saiu de uma cobrança de falta, uma habilidade que raramente se vê nos campos de futebol atualmente.

    A torcida do Al-Taawoun aposta em seu mago do pé esquerdo para conquistar mais um resultado positivo diante do Al-Watan, mantendo assim a terceira colocação na tabela de classificação da Liga Joy de Elite.

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  • Abdulrahman Al-Anazi

    Falando em gols, o Al-Nassr conta com um dos melhores artilheiros da atual temporada da Joy Elite League, especialmente nas últimas rodadas: Abdulrahman Al-Anzi.

    Al-Anzi tirou o protagonismo de Assem Mohammed, um dos destaques do time sub-21 do Al-Nassr na temporada passada, sobretudo no aspecto ofensivo, tornando-se o principal artilheiro nesta temporada.

    Al-Anzi marcou 3 gols pelo clube da capital durante a atual temporada da Joy Elite League, 2 deles nas duas últimas partidas, contra o Al-Wehda e o Al-Qadsiah, respectivamente.

    O jovem atacante terá uma nova oportunidade de marcar, quando o Al-Nassr visitar o Al-Khaleej, ainda mais porque este último sofre no aspecto defensivo, tendo sofrido 15 gols desde o início da atual temporada.

  • Daewoo Oshawott

    Outro artilheiro que roubou os holofotes durante a atual temporada da Liga Joy de Elite é o nigeriano Dayo Osho, atacante do Al-Faisaly, que terá pela frente uma partida difícil contra o Al-Fateh, quinto colocado na tabela de classificação.

    Osho chamou bastante atenção na atual temporada da liga saudita sub-21, sobretudo por sua capacidade de finalização, que fez do Al-Faisaly o melhor entre os times que subiram da liga regional.

    Osho ocupa a quinta posição na artilharia da Liga Joy de Elite nesta temporada, com 6 gols, apenas dois a menos que Mohammed Al-Issa e Musa Adam, e um gol atrás de Ammar Al-Ghamdi e Jefferson Ramos.

    O atacante nigeriano marcou dois gols nas duas últimas partidas do Al-Faisaly, contra o Al-Riyadh e o Al-Khaleej, o que o deixa motivado para manter a boa fase e marcar um novo gol que lhe permita seguir na disputa pela artilharia.