O talento puro e a magia latente no pé esquerdo não são exclusividade do clube Al-Ittihad nem de seu talento Suhaib Hosawi, pois o Al-Ahli possui um jogador com capacidades semelhantes, o brilhante ponta Ziyad Mulla.
Mulla supera Hosawi no aspecto ofensivo, tendo marcado 4 gols desde o início da atual temporada da Liga Profissional Saudita de Elite, e disputava o título de artilheiro nas primeiras rodadas.
Entretanto, o ponta do Al-Ahli caiu consideravelmente em termos de gols após as duas primeiras rodadas, pois havia marcado um hat-trick na vitória sobre o Al-Fayha por 3 a 1, na primeira rodada, antes de marcar outro gol na vitória sobre o Al-Fateh por 2 a 1, na segunda rodada.
Desde então, Ziyad Mulla recuou no quesito ofensivo, não tendo marcado nenhum gol nos últimos seis jogos.
O clássico de Jidá contra o vizinho e rival tradicional Al-Ittihad pode ser a oportunidade ideal para o jovem jogador mostrar suas capacidades e recuperar seu brilho mais uma vez, seja no âmbito de marcar gols ou até mesmo de criá-los.