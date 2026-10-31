E todas as atenções nesse dérbi estarão voltadas para Suhaib Hosawi, ponta da equipe sub-21 do Al-Ittihad, especialmente porque ele foi um dos elementos que mais se destacaram na Liga de Elite nos últimos tempos.

Hosawi possui um pé esquerdo mágico, que utiliza na posição de ponta-direita, e se destaca pela capacidade de controlar a bola, pelo drible, pelos passes precisos e por uma visão de jogo apurada, o que faz dele sempre alguém que chama a atenção.

O último a reparar no talento de Suhaib Hosawi foi o alemão Jens Wissing, treinador da equipe principal do Al-Ittihad, que o convocou pela primeira vez para a lista dos "Tigres" na partida contra o Abha pela Saudi Pro League.

É verdade que ele não entrou em campo, mas essa convocação dará ao jovem ponta saudita um estímulo adicional caso participe da partida do dérbi de Jidá contra o vizinho e rival tradicional Al-Ahli, sobretudo porque será uma oportunidade de ouro para brilhar e seguir trabalhando com a equipe principal.