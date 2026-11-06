Liga Joy de Elite: dérbi de Riade, confronto entre o topo e a lanterna e o retorno do Al-Hilal na décima rodada

Se há uma partida que pode ser chamada de clássico desta rodada, não há dúvida de que será o confronto entre Al-Ahli e Al-Ettifaq, no domingo, no estádio do clube de Jidá.
O Al-Ahli entra em campo após escapar de uma derrota praticamente certa no dérbi de Jidá, quando empatou com o Al-Ittihad com um gol nos acréscimos na rodada passada, depois de estar atrás no placar durante boa parte da partida.
O empate nos minutos finais manteve o Al-Ahli sem qualquer derrota na atual temporada da Liga Roshn Saudita de Elite, mas também o privou de disputar a liderança da tabela com o Al-Ittihad, já que permaneceu na segunda colocação com 19 pontos, a 4 pontos de distância do "Decano".
E, após sair de um dérbi quente, o Al-Ahli terá pela frente uma partida bastante complicada, especialmente porque o Al-Ettifaq, dono do ataque mais forte, é a única equipe que marcou mais gols do que ele, com um saldo de 30 a 22.
Apesar disso, o Al-Ettifaq não vem apresentando seu melhor nível, já que sofre com uma clara oscilação nos resultados. Enquanto conquistou 5 vitórias, por outro lado sofreu 4 derrotas, 2 delas nas últimas 3 rodadas.
Mas a equipe de Dammam reagiu na rodada passada, quando venceu o Al-Ansar pelo placar de 2 a 1, elevando sua pontuação para 15 pontos, com os quais ocupa a sexta posição na tabela de classificação.
Isso significa que o Al-Ettifaq, caso consiga infligir a primeira derrota ao Al-Ahli, elevará sua pontuação para 18 pontos e ficará a apenas um ponto de distância dele, o que o colocaria de volta na disputa com força.