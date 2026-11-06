Liga Joy de Elite: dérbi de Riade, confronto entre o topo e a lanterna e o retorno do Al-Hilal na décima rodada

As partidas da décima rodada começam no sábado, 7 de novembro, quando Al-Akhdoud e Al-Tadamon se enfrentam no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, antes de Al-Khaleej visitar Al-Hazm, atual campeão.

O primeiro dia da décima rodada se encerra com o clássico, quando o Al-Nassr recebe o Al-Riyadh em seu estádio na capital saudita.

O segundo dia, domingo, 8 de novembro, será mais quente, com o Al-Hilal retornando às partidas ao receber o Damac no estádio da Universidade Princesa Nourah, na capital saudita, Riade.

O Al-Fateh será um visitante de peso para o Al-Kholood, em Al-Rass, enquanto Al-Orobah e Al-Qadisiyah se enfrentam no estádio da Universidade de Al-Jouf, e o Neom recebe o Al-Watan no estádio do clube Al-Watani, em Tabuk.

O Al-Ittihad, líder da classificação, visitará o Al-Ansar, lanterna da tabela, em um confronto entre o topo e a base, no estádio Midan Abasco, em Medina, enquanto o Al-Ahli recebe o Al-Ettifaq, no grande jogo da rodada.

A rodada se encerra na segunda-feira, 9 de novembro, quando Al-Najma e Al-Wehda se enfrentam no estádio da Diretoria de Educação em Unaizah, enquanto as partidas entre Al-Taawoun e Al-Jabalain, e entre Al-Faisaly e Al-Feiha foram adiadas para o próximo dia 18 de dezembro.