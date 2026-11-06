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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
Ahmed Mansy
Traduzido por

Liga Joy de Elite: dérbi de Riade, confronto entre o topo e a lanterna e o retorno do Al-Hilal na décima rodada

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 x Al Riyadh U21
Al Nassr U21
Al Riyadh U21
Al Hilal U21 x Damac U21
Al Hilal U21
Damac U21
Al Ansar U21 x Al Ittihad U21
Al Ansar U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21 x Al Ettifaq U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Arábia Saudita

Partidas emocionantes aguardadas

A décima rodada da Joy League de Elite (o Campeonato Saudita Sub-21) terá diversas partidas emocionantes, seja pelos clubes que disputam a liderança, seja pelos que lutam para escapar do rebaixamento.

A décima rodada completará metade do caminho rumo às fases eliminatórias da Joy League de Elite, já que a fase de pontos corridos é composta por 20 rodadas, antes da transição para a repescagem classificatória às quartas de final posteriormente.

  • Partidas da décima rodada da Liga Joi de Elite

    As partidas da décima rodada começam no sábado, 7 de novembro, quando Al-Akhdoud e Al-Tadamon se enfrentam no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, antes de Al-Khaleej visitar Al-Hazm, atual campeão.

    O primeiro dia da décima rodada se encerra com o clássico, quando o Al-Nassr recebe o Al-Riyadh em seu estádio na capital saudita.

    O segundo dia, domingo, 8 de novembro, será mais quente, com o Al-Hilal retornando às partidas ao receber o Damac no estádio da Universidade Princesa Nourah, na capital saudita, Riade.

    O Al-Fateh será um visitante de peso para o Al-Kholood, em Al-Rass, enquanto Al-Orobah e Al-Qadisiyah se enfrentam no estádio da Universidade de Al-Jouf, e o Neom recebe o Al-Watan no estádio do clube Al-Watani, em Tabuk.

    O Al-Ittihad, líder da classificação, visitará o Al-Ansar, lanterna da tabela, em um confronto entre o topo e a base, no estádio Midan Abasco, em Medina, enquanto o Al-Ahli recebe o Al-Ettifaq, no grande jogo da rodada.

    A rodada se encerra na segunda-feira, 9 de novembro, quando Al-Najma e Al-Wehda se enfrentam no estádio da Diretoria de Educação em Unaizah, enquanto as partidas entre Al-Taawoun e Al-Jabalain, e entre Al-Faisaly e Al-Feiha foram adiadas para o próximo dia 18 de dezembro.

  • O Al-Nassr disputa o dérbi de Riad

    E não há dúvida de que uma das partidas mais fortes dessa rodada será a que reúne Al Nassr e Al Riyadh no estádio "Al Alami", em um dos dérbis da capital saudita, no domingo.

    O Al Nassr disputa o dérbi embalado por seus resultados positivos nas duas últimas rodadas, nas quais venceu tanto o Al Qadsiah pelo placar de 2 a 1, quanto o Al Khaleej por 2 a 0.

    E o "Al Alami" conseguiu retornar à metade superior da tabela de classificação, elevando sua pontuação para 13 pontos, conquistados em 4 vitórias, um empate e duas derrotas, ocupando com eles a nona posição.

    No entanto, o Al Nassr se encontra atrás do Al Riyadh, que apresenta atuações destacadas na atual temporada da Saudi Pro League.

    Ao longo de 8 partidas, o Al Riyadh sofreu apenas uma única derrota, que foi na primeira rodada contra o Al Wehda, antes de empatar duas vezes e vencer 5 partidas, a última delas contra o Al Hazem, atual campeão, na rodada passada.

    Esses resultados destacados colocaram o Al Riyadh na quinta posição da tabela de classificação, com 17 pontos, a apenas 6 pontos de diferença do Al Ittihad, líder, que disputou uma partida a mais que ele.

  • O Al-Hilal retorna com o confronto diante do Damac

    Um dos principais destaques dessa rodada é que o Al-Hilal voltará a entrar em campo ao enfrentar o Damac na capital saudita, após ter ficado de fora da rodada passada por causa do adiamento de sua partida contra o Al-Tadamon.

    Esse adiamento provocou uma queda considerável do Al-Hilal na tabela de classificação, onde ocupa a oitava posição com 14 pontos, conquistados em 4 vitórias, dois empates e uma derrota, ainda com um jogo adiado a ser disputado.

    Mas, mesmo antes desse adiamento, o Al-Hilal não vinha apresentando seu melhor nível, tendo empatado em 2 dos últimos 3 jogos pelo Campeonato Saudita Sub-21, incluindo sua última partida contra o Al-Fateh.

    O Al-Hilal talvez encontre na partida contra o Damac uma oportunidade de recuperar seus resultados positivos, sobretudo porque seu adversário vem sofrendo muito na atual temporada da Liga Joy de Elite.

    O Damac ocupa a décima nona posição na tabela de classificação da Liga Joy de Elite, com 6 pontos, apenas dois pontos à frente do Al-Tadamon, que está na vigésima primeira posição, a qual rebaixa seu ocupante para a Liga Regional.

    O Damac sofreu derrota em 4 partidas, contra 3 empates, enquanto conquistou apenas uma única vitória, e o curioso é que ela veio diante do Al-Hazm, atual detentor do título da última edição do torneio.

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  • Al-Ittihad e Al-Ansar: confronto entre o topo e a lanterna

    Uma das partidas mais curiosas dessa rodada será o confronto entre o topo e o fundo da tabela, que coloca frente a frente o Al-Ittihad, líder da classificação, e o Al-Ansar, que ocupa a última colocação, no domingo, no estádio Midan Abasco, em Medina.

    O Al-Ittihad vem de um clássico eletrizante que esteve perto de vencer diante do vizinho e rival tradicional Al-Ahli, antes de sofrer o gol de empate nos acréscimos da partida.

    É verdade que o Al-Ittihad seguiu invicto, mas o empate com o Al-Ahli interrompeu sua sequência de vitórias que se estendeu por 7 partidas, da segunda à oitava rodada.

    O Al-Ittihad ocupa a liderança da classificação com 23 pontos, com uma vantagem de 21 pontos completos sobre seu próximo adversário, o Al-Ansar, dono da última colocação na tabela com apenas dois pontos.

    E se o Al-Ittihad não sofreu nenhuma derrota até agora, o Al-Ansar é o único que não conquistou nenhuma vitória na atual temporada da Joy Pro League, tendo perdido 5 partidas e empatado duas das 7 que disputou.

    O Al-Ansar também possui o pior ataque da atual temporada da liga saudita sub-21, tendo marcado apenas 3 gols, empatado com o Al-Watan e o Al-Akhdoud.

    E esse ataque fraco vai enfrentar a melhor defesa da atual temporada da Joy Pro League, já que o gol do Al-Ittihad sofreu apenas 4 gols até agora.

  • Al-Ahli e Al-Ettifaq: o grande duelo da rodada

    Se há uma partida que pode ser chamada de clássico desta rodada, não há dúvida de que será o confronto entre Al-Ahli e Al-Ettifaq, no domingo, no estádio do clube de Jidá.

    O Al-Ahli entra em campo após escapar de uma derrota praticamente certa no dérbi de Jidá, quando empatou com o Al-Ittihad com um gol nos acréscimos na rodada passada, depois de estar atrás no placar durante boa parte da partida.

    O empate nos minutos finais manteve o Al-Ahli sem qualquer derrota na atual temporada da Liga Roshn Saudita de Elite, mas também o privou de disputar a liderança da tabela com o Al-Ittihad, já que permaneceu na segunda colocação com 19 pontos, a 4 pontos de distância do "Decano".

    E, após sair de um dérbi quente, o Al-Ahli terá pela frente uma partida bastante complicada, especialmente porque o Al-Ettifaq, dono do ataque mais forte, é a única equipe que marcou mais gols do que ele, com um saldo de 30 a 22.

    Apesar disso, o Al-Ettifaq não vem apresentando seu melhor nível, já que sofre com uma clara oscilação nos resultados. Enquanto conquistou 5 vitórias, por outro lado sofreu 4 derrotas, 2 delas nas últimas 3 rodadas.

    Mas a equipe de Dammam reagiu na rodada passada, quando venceu o Al-Ansar pelo placar de 2 a 1, elevando sua pontuação para 15 pontos, com os quais ocupa a sexta posição na tabela de classificação.

    Isso significa que o Al-Ettifaq, caso consiga infligir a primeira derrota ao Al-Ahli, elevará sua pontuação para 18 pontos e ficará a apenas um ponto de distância dele, o que o colocaria de volta na disputa com força.

  • O melhor e o pior da Joy Elite League

    De modo geral, pode-se dizer que o Al-Ittihad e o Al-Ahli são os únicos que não sofreram qualquer derrota na atual temporada da Liga Joy de Elite, depois de empatarem na partida do dérbi que os reuniu.

    Por outro lado, a equipe do Al-Ansar é a única que não conquistou nenhuma vitória na atual temporada, tendo sido derrotada em 5 partidas e empatado duas vezes, ocupando a última posição na tabela de classificação com dois pontos.

    A equipe do Al-Ettifaq segue sendo a mais forte ofensivamente na atual temporada, tendo marcado 30 gols, enquanto o Al-Ittihad possui a defesa mais sólida, sofrendo apenas 4 gols.

    No âmbito individual, Moussa Adam, craque do Al-Ahli, tornou-se o artilheiro da atual temporada da Liga Joy de Elite com 9 gols, após o gol fatal que marcou no dérbi de Jeddah contra o vizinho e rival tradicional Al-Ittihad.

    O jovem craque do Al-Ahli supera Mohammed Al-Issa, jogador do Al-Ettifaq, e o cabo-verdiano Jefferson Ramos, atacante do Al-Fateh, tendo cada um deles conseguido marcar 8 gols.