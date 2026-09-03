Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X official account
Ahmed Mansy

Traduzido por

Liga Joy da Elite: Al-Nassr ergue a bandeira da vingança e Al-Ahli caça sua presa ferida na terceira rodada

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 x Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21 x Al Ahli U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21 x Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21 x Al Ittihad U21
Al Wehda U21
Al Ittihad U21
Al Taawoun U21 x Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Arábia Saudita

Prosseguem as disputas da nova temporada da Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21), com os jogos da terceira rodada.

A terceira rodada terá vários confrontos de peso, alguns dos quais podem definir cedo a briga pela liderança da tabela de classificação, enquanto outros carregam memórias especiais que podem esquentar ainda mais o duelo.

  • Jogos da terceira rodada da Liga Joy da Elite

    As partidas da terceira rodada começam no domingo, 6 de setembro, quando o Al-Nassr visita o Al-Fateh, no estádio Meydan Al-Awla Financing, em Al-Ahsa, enquanto o Al-Hazm, atual campeão, visita o Al-Feiha, em Al-Majmaah.

    O Al-Ahli visitará o Al-Jabalain, no estádio Príncipe Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi, em Hail, enquanto o Al-Qadsiah recebe o Al-Ettifaq, líder da classificação, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Saud bin Jalawi, em Al-Khobar.

    As partidas do dia se encerram quando o Al-Ittihad visita o Al-Wehda, no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdulaziz, em Meca.

    No dia seguinte, segunda-feira, 7 de setembro, o Al-Khaleej visita o Al-Tadamon, recém-promovido, no estádio da Cidade Príncipe Abdullah bin Abdulaziz bin Musaed, em Arar, enquanto o outro promovido, o Al-Faisaly, recebe o Al-Najmah, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majmaah.

    O Al-Khaleed e o Al-Orobah se enfrentarão em Al-Rass, enquanto o Damac recebe o Al-Riyadh, em Khamis Mushait, ao passo que o Al-Hilal visita o Al-Taawoun, em Buraidah, no encerramento das partidas da terceira rodada durante o mês corrente.

    Por outro lado, duas partidas serão adiadas: entre o Al-Watan e o Al-Ansar, no estádio da Cidade Esportiva Rei Faisal, em Jazan, para o dia 21 de dezembro próximo, e Neom contra Al-Akhdoud, no estádio da Cidade Esportiva Rei Khalid, em Tabuk, para o dia 25 de janeiro do próximo ano.

    • Publicidade

  • O Al-Nassr ergue a bandeira da vingança

    O Al-Nassr disputará sua segunda partida na nova temporada da Liga Roshn Saudita com lembranças amargas, ao visitar o Al-Fateh, que o eliminou nas quartas de final da edição passada de forma humilhante.

    O Al-Fateh conseguiu vencer o Al-Nassr na ida e na volta, pelos placares de 4 a 1 e 3 a 2, ou seja, com resultado agregado de 7 a 3 nas duas partidas, avançando às semifinais e, depois, à final, antes de perder para o Al-Hazm pelo placar de 3 a 1.

    O Al-Nassr buscará vencer o Al-Fateh, não apenas para se vingar da derrota da temporada passada, mas também para desfazer o empate entre ambos na tabela de classificação e conquistar a segunda vitória consecutiva.

    A vitória do Al-Nassr em sua única partida contra o Al-Okhdood, por 4 a 0, o colocou na oitava posição da tabela de classificação, atrás do Al-Fateh, sétimo colocado, apenas pelo saldo de gols, embora este último tenha disputado duas partidas.

    Por sua vez, o Al-Fateh tentará se recuperar da derrota sofrida diante do Al-Ahli na rodada passada e aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida para conquistar uma nova vitória sobre o Al-Nassr, que lhe devolva as glórias da temporada passada.

    Assista à Liga Saudita pela stc tvCadastre-se agora!

  • O Al-Ahli caça o ferido Al-Nassr

    No mesmo dia, o Al-Ahli buscará se manter na disputa pela liderança do Campeonato Saudita Sub-21, ao conquistar sua terceira vitória consecutiva, quando visitar o Al-Jabalain.

    O Al-Ahli provou seu valor ao derrotar o Al-Fateh, vice-campeão da primeira edição, na rodada passada, pelo placar de 2 a 1, saltando para o vice-liderança da tabela de classificação com 6 pontos, atrás do Al-Ettifaq, líder, pelo saldo de gols.

    O Al-Ahli vai trabalhar para dar continuidade às suas boas atuações, especialmente porque seu adversário desta vez ainda está ferido por conta de sua ampla derrota diante do Al-Nassr por 4 a 0, na rodada passada.

    A pesada derrota fez o Al-Jabalain cair para a décima quinta posição na tabela de classificação, com 3 pontos, conquistados em sua surpreendente vitória sobre o Al-Hazm, atual campeão, na primeira rodada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • O Al-Qadisiyah ameaça a liderança do Al-Ettifaq

    Já o Al-Ettifaq, líder com 6 pontos, faz seu primeiro teste difícil da nova temporada da Saudi Pro League, quando visita o Al-Qadsiah, que chegou às semifinais na edição passada.

    O Al-Ettifaq começou a temporada em grande estilo, com uma vitória histórica sobre o Al-Tadamon pelo placar de 10 a 1, e depois sobre o Damac por 2 a 0, mas os dois triunfos vieram diante de uma equipe recém-promovida e de outra que lutava contra o rebaixamento na temporada passada.

    Por outro lado, o Al-Qadsiah não vive seus melhores momentos, pois, apesar da vitória sobre o Al-Khaleej por 3 a 1 na primeira rodada, sofreu uma derrota surpreendente para o Al-Riyadh pelo mesmo placar na segunda rodada.

    A derrota estacionou a pontuação do Al-Qadsiah em 3 pontos, com os quais ocupa a décima primeira posição na tabela de classificação, posição que pode recuar ainda mais caso não consiga obter um resultado positivo diante do líder.

    Assista à Saudi Pro League pela stc tvInscreva-se agora!

  • O Al-Ittihad em busca de si mesmo

    Por sua vez, o Al-Ittihad disputará sua partida contra o Al-Wahda pela terceira rodada com o lema da busca por si mesmo, após atuações pouco tranquilizadoras nas duas primeiras rodadas.

    O Al-Ittihad foi responsável pelo único empate da primeira rodada, diante do Damac, sem gols, antes de conquistar uma vitória apagada por 2 a 0 sobre o Al-Tadamon, recém-promovido à liga, uma semana após sua derrota histórica para o Al-Ettifaq por 10 a 1.

    Esses resultados colocaram o Al-Ittihad na sexta posição da tabela de classificação, com 4 pontos, o que significa a necessidade de não perder nenhum ponto nas próximas partidas, caso realmente queira disputar o título ao longo da nova temporada.

    Já seu adversário, o Al-Wahda, não vive uma situação melhor, pois começou a temporada com uma vitória sobre o Al-Riyadh por 1 a 0, antes de perder para o Al-Khaleej pelo mesmo placar na segunda rodada.

    O Al-Wahda ocupa a décima terceira posição na tabela de classificação, com 3 pontos, posição que poderá perder caso não consiga aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida diante do Al-Ittihad.

  • Al-Hilal para desfazer a parceria com o Al-Taawoun

    O Al-Hilal terá o teste mais difícil entre os grandes na próxima rodada da Liga Roshn Saudita, quando visitar o Al-Taawoun, que chegou às quartas de final da edição passada e só foi eliminado nos pênaltis.

    O que torna o confronto ainda mais empolgante é que as duas equipes ainda não perderam nenhum ponto, ocupando a terceira e a quarta colocação, respectivamente, com 6 pontos (aproveitamento total).

    O Al-Hilal não enfrentou um teste difícil nas duas primeiras rodadas, quando derrotou o Al-Faisaly, recém-promovido, por 2 a 1, na primeira rodada, antes de vencer o Al-Khaleej por 2 a 0 na segunda rodada.

    O Al-Taawoun também não passou por testes difíceis, ao vencer o Al-Najma por 2 a 0 na primeira rodada e depois o Al-Orobah por 1 a 0 na segunda rodada.

    Mas o que distinguiu o Al-Taawoun nas duas primeiras rodadas foi sua força defensiva, sendo a única equipe, ao lado do Al-Ittihad, a não sofrer nenhum gol após disputar duas partidas, o que reflete a difícil missão que recairá sobre o ataque do Al-Hilal.

    Assista à Liga Saudita pela stc tvCadastre-se agora!

  • Números de destaque

    As duas primeiras rodadas da Liga Roshn Saudita de elite tiveram 21 partidas, todas encerradas com vitória, com exceção de dois empates, sendo um deles sem gols entre Al-Ittihad e Damac, e o outro com resultado de 1 a 1 entre Al-Najma e Neom.

    Nessas 21 partidas, foram marcados 62 gols, com uma média que se aproxima de 3 gols por jogo, um número extremamente elevado.

    O Al-Ettifaq segue como o ataque mais forte da Liga Roshn Saudita de elite após as duas primeiras rodadas, com 12 gols, enquanto Al-Ittihad e Al-Taawoun permanecem como as únicas equipes que não sofreram nenhum gol entre os times que disputaram duas partidas.

    Já a defesa mais frágil é a do Al-Tadamon, que sofreu 12 gols em duas partidas, ao passo que 5 equipes ainda não experimentaram o gosto de balançar as redes até agora: Damac, Al-Akhdoud, Al-Kholood, Al-Orobah e Al-Ansar.

    No aspecto individual, Mohammed Al-Issa, estrela do Al-Ettifaq, lidera a artilharia da Liga Roshn Saudita de elite após as duas primeiras rodadas, com 5 gols, seguido por Ziyad Iba, jogador do Al-Ahli, e En-Nesyri, atacante do Al-Fateh, com 4 gols.