As partidas da terceira rodada começam no domingo, 6 de setembro, quando o Al-Nassr visita o Al-Fateh, no estádio Meydan Al-Awla Financing, em Al-Ahsa, enquanto o Al-Hazm, atual campeão, visita o Al-Feiha, em Al-Majmaah.

O Al-Ahli visitará o Al-Jabalain, no estádio Príncipe Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi, em Hail, enquanto o Al-Qadsiah recebe o Al-Ettifaq, líder da classificação, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Saud bin Jalawi, em Al-Khobar.

As partidas do dia se encerram quando o Al-Ittihad visita o Al-Wehda, no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdulaziz, em Meca.

No dia seguinte, segunda-feira, 7 de setembro, o Al-Khaleej visita o Al-Tadamon, recém-promovido, no estádio da Cidade Príncipe Abdullah bin Abdulaziz bin Musaed, em Arar, enquanto o outro promovido, o Al-Faisaly, recebe o Al-Najmah, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majmaah.

O Al-Khaleed e o Al-Orobah se enfrentarão em Al-Rass, enquanto o Damac recebe o Al-Riyadh, em Khamis Mushait, ao passo que o Al-Hilal visita o Al-Taawoun, em Buraidah, no encerramento das partidas da terceira rodada durante o mês corrente.

Por outro lado, duas partidas serão adiadas: entre o Al-Watan e o Al-Ansar, no estádio da Cidade Esportiva Rei Faisal, em Jazan, para o dia 21 de dezembro próximo, e Neom contra Al-Akhdoud, no estádio da Cidade Esportiva Rei Khalid, em Tabuk, para o dia 25 de janeiro do próximo ano.