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Ahmed Mansy

Traduzido por

Liga Joy da Elite: Al Hilal vinga os grandes da Roshn, Al Nassr tropeça novamente e a liderança fica entre os dois clubes de Jidá

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 x Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Hazem U21 x Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Al Hilal U21
Neom U21
Al Nassr U21
Arábia Saudita

Rodada emocionante no Campeonato Saudita Sub-21

Novas e emocionantes aventuras foram vividas pela torcida do futebol saudita nas partidas da quarta rodada da Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21), que teve muitas surpresas.

Foram disputadas 11 partidas na quarta rodada da Liga Joy de Elite, no domingo e na segunda-feira, dias 13 e 14 de setembro, e a emoção não faltou em nenhuma delas.

  • O Ahly conquista o topo

    O maior beneficiado daquela rodada foi o Al-Ahli, que conseguiu tomar a liderança da tabela de classificação pelo saldo de gols marcados diante do Al-Ittihad, aproveitando-se do adiamento da partida do então líder, o Al-Taawoun, contra o Al-Akhdoud, para o próximo mês de dezembro.

    O Al-Ahli conquistou uma grande vitória sobre o Al-Watan, que disputava sua primeira partida na Liga Joy de Elite, pelo placar de 4 a 0, em seu estádio na cidade de Jidá.

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    Ziyad Abbas seguiu sem balançar as redes pelos jovens do "Al-Raqi", já que os quatro gols do Al-Ahli foram marcados por Mohammed Al-Malki, Moussa Adam, Ramez Al-Attar e Yazid Al-Sharif, aos 16, 41, 61 e 70 minutos, respectivamente.

    O Al-Ahli se recuperou do tropeço surpreendente da rodada passada, quando empatou com o Al-Jabalain por 2 a 2, chegando a três vitórias em quatro rodadas, para assumir a liderança da classificação com 10 pontos, pelo saldo de gols marcados diante do Al-Ittihad, e com um ponto de vantagem sobre o Al-Ettifaq, o Al-Fateh, o Al-Hilal e o Al-Taawoun.

    Por outro lado, o Al-Watan sofreu a derrota em sua primeira partida na Liga Joy de Elite, permanecendo sem qualquer ponto, na vigésima segunda posição da tabela de classificação.

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  • Al-Ittihad decide o clássico contra o Al-Qadisiyah

    E se o Al-Ahli havia começado a quarta rodada saltando para a liderança da Liga Joy de Elite, o Al-Ittihad fez o mesmo em seu encerramento, depois de vencer o clássico contra o Al-Qadsiah.

    O Al-Ittihad conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Saudita Sub-21, diante do Al-Qadsiah pelo placar de 2 a 0, em seu estádio em Jidá.

    Os dois gols do Al-Ittihad foram marcados por Nawaf Al-Jadaani e Ammar Al-Ghamdi aos 45 e aos 58 minutos de jogo, sem que o Al-Qadsiah conseguisse reagir.

    A vitória elevou a pontuação do Al-Ittihad para 10 pontos, com os quais ocupa a segunda colocação na tabela de classificação da Liga Joy de Elite, atrás do Al-Ahli pelo saldo de gols.

    Por outro lado, o Al-Qadsiah sofreu sua segunda derrota na temporada atual, estacionando em 6 pontos, com os quais ocupa a décima primeira colocação na tabela de classificação.

  • Os jovens do Al-Hilal se vingam pelos profissionais na Roshan

    Já o Al-Hilal conquistou uma vitória expressiva sobre o seu visitante, o Neom, pelo placar de 4 a 0, no domingo, em seu estádio na capital saudita, Riade.

    A partida teve o brilho do atacante tunisiano Louay Al-Abidi, que marcou o segundo e o terceiro gols do Al-Hilal aos 10 e aos 45 minutos de jogo, enquanto Ahmed bin Hamid marcou o primeiro gol e Ahmed Hamza, o quarto.

    Com essa vitória expressiva, os garotos do Al-Hilal vingaram a equipe principal, que sofreu uma derrota surpreendente para o Neom por 2 a 0, na última segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, pela sexta rodada da Liga Roshn.

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    A derrota foi a primeira sofrida pela equipe principal na atual temporada da Liga Roshn e na competição de forma geral em 47 partidas, iniciada na temporada retrasada, e após 39 jogos sem perder sob o comando do treinador italiano Simone Inzaghi.

    E essa não foi a única importância da vitória, pois esse triunfo recolocou o "Líder" na disputa, elevando sua pontuação para 9 pontos, com os quais ocupa a quinta posição na tabela de classificação, a um ponto de distância do Al-Ahli e do Al-Ittihad, que lideram.

    Já o Neom sofreu sua primeira derrota nesta temporada, depois de ter vencido uma partida anterior e empatado outra, estacionando sua pontuação em 4 pontos, com os quais ocupa a décima quarta posição na tabela de classificação.

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  • O Al-Nassr cai novamente

    Do outro lado da capital saudita, o Al-Nassr manteve seus resultados negativos no Campeonato Joy de Elite, após sofrer uma nova derrota surpreendente em seu estádio diante do visitante Al-Fayha, pelo placar de 3 a 2.

    O estranho é que os jovens do "Al-Alami" conseguiram abrir vantagem com dois gols, marcados por Youssef Al-Tahan e Abdulrahman Al-Anzi aos 19 e 28 minutos, respectivamente.

    Apesar de o tempo normal do primeiro tempo ter terminado com o Al-Nassr em vantagem por 2 a 0, o Al-Fayha conseguiu alcançar o empate com dois gols em 3 minutos nos acréscimos do mesmo tempo, por meio de Mohammed Al-Duwaish e Muath Al-Habib.

    E a 8 minutos do fim da partida, Fahad Al-Hubaishi marcou o gol da vitória de forma fatal para o Al-Fayha, fazendo com que os jogadores do Al-Nassr fracassassem na tentativa de recuperar o resultado.

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    A derrota é a segunda consecutiva sofrida pela equipe sub-21 do Al-Nassr na atual temporada do Campeonato Joy de Elite, apesar de ter disputado apenas 3 partidas, já que havia perdido para o Al-Fateh na rodada passada pelo placar de 2 a 1.

    E, em vez de retornar ao grupo dos grandes, o Al-Nassr caiu para a décima quinta posição na tabela de classificação, com apenas 3 pontos, colocação que não dá direito à participação nas fases eliminatórias ao final da temporada.

    Por outro lado, o Al-Fateh conseguiu subir para a quarta posição na tabela de classificação, com 9 pontos, conquistados em 3 vitórias, contra uma única derrota diante do líder Al-Ahli.

  • Al-Ittifaq: o ataque mais forte

    No mesmo dia, o Al-Ettifaq conquistou mais uma vitória por larga margem no Joy Elite League, desta vez diante do Al-Wehda, por 6 a 0.

    A vitória expressiva veio por meio de 5 jogadores, cada um deles marcando um único gol, sendo eles Hassan Al-Muslem, Abdullah Balharith, Jalal Al-Salem e Mohammed Al-Issa, além dos dois gols marcados por Abdulrahman Al-Ruwaili.

    A goleada fez o Al-Ettifaq saltar para a terceira posição na tabela de classificação, com 9 pontos, a um ponto de distância do Al-Ahli e do Al-Ittihad, e à frente de Al-Fateh, Al-Hilal e Al-Taawoun no saldo de gols.

    Era natural que o Al-Ettifaq superasse todos os concorrentes em número de gols, já que possui o ataque mais forte do Joy Elite League após 4 rodadas, tendo marcado 20 gols, numa média de 5 gols por partida.

    E não se pode ignorar o gol de Mohammed Al-Issa, que veio aos 71 minutos de jogo, quando driblou jogadores do Al-Wehda de maneira brilhante, antes de colocar a bola dentro das redes.

    Al-Issa marcou pela quarta partida consecutiva no Joy Elite League, alcançando um número histórico isolado, sendo o único jogador que marcou em todas as rodadas da edição atual da competição.

    O atacante do Al-Ettifaq chegou ao sétimo gol na atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21, ampliando sua liderança na artilharia sobre Jefferson Ramos, atacante do Al-Fateh, e Ziyad Aba, craque do Al-Ahli, que aparecem na segunda posição com 4 gols.

  • O Al-Fateh recusa-se a repetir a tragédia da final

    Já na segunda-feira, o dia contou com uma partida icônica, que reuniu as equipes de Al-Hazm e Al-Fateh, os dois finalistas da última edição da Joy League de elite.

    E, enquanto o Al-Hazm havia conseguido garantir o título na final a seu favor há 4 meses, o Al-Fateh conseguiu se vingar desta vez, ao vencer por 2 a 1, apesar de a partida ter sido disputada no estádio do atual campeão, em Ar-Rass.

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    Os dois gols do Al-Fateh foram marcados por Mohamed Al-Jaziri e Santos, aos 9 e aos 47 minutos, respectivamente, enquanto o único gol do Al-Hazm ficou por conta de Amadou Diang, aos 55 minutos.

    A vitória fez o Al-Fateh saltar para a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita Sub-21, com 9 pontos, a um ponto de distância do Al-Ahli e do Al-Ittihad, os líderes.

    Por outro lado, o Al-Hazm sofreu sua segunda derrota na atual temporada, parando nos 3 pontos, com os quais ocupa a décima sexta posição na tabela de classificação.

  • Resultados das demais partidas da quarta rodada da Roshn Saudi League

    Nas demais partidas, o Al-Khaleej empatou em 2 a 2 com o visitante Damac, em seu estádio, em Sihat, enquanto o Al-Riyadh venceu o Al-Tadamon por 2 a 0 na capital saudita.

    O Al-Kholood venceu o anfitrião Al-Najma por 1 a 0, no estádio da Diretoria de Educação, em Unaizah, enquanto o Al-Uroba perdeu para o visitante Al-Faisaly por 1 a 0, e o Al-Ansar empatou com o Al-Jabalain por 1 a 1.

    Por outro lado, apenas uma partida foi adiada, entre Al-Akhdoud e Al-Taawon, no estádio do primeiro, em Najran, para o próximo dia 21 de dezembro.

  • Resumo da quarta rodada da Roshn Saudi League

    De modo geral, foram disputadas 11 partidas na quarta rodada da Liga Roshn Saudita de elite, das quais 9 terminaram com vitória, contra apenas dois empates: entre Al-Khaleej e Damac por 2 a 2, e Al-Ansar com Al-Jabalain por 1 a 1.

    Ao longo dessas 11 partidas, foram marcados 34 gols, uma média superior a 3 gols por jogo, um índice extremamente elevado.

    O Al-Ettifaq foi quem teve o maior saldo de gols nessa rodada, após balançar as redes do Al-Wehda 6 vezes.

    No plano individual, apenas dois jogadores conseguiram marcar mais de um gol: o tunisiano Louai Al-Abaidi, atacante do Al-Hilal, e Abdulrahman Al-Ruwaili, jogador do Al-Ettifaq.