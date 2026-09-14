O maior beneficiado daquela rodada foi o Al-Ahli, que conseguiu tomar a liderança da tabela de classificação pelo saldo de gols marcados diante do Al-Ittihad, aproveitando-se do adiamento da partida do então líder, o Al-Taawoun, contra o Al-Akhdoud, para o próximo mês de dezembro.

O Al-Ahli conquistou uma grande vitória sobre o Al-Watan, que disputava sua primeira partida na Liga Joy de Elite, pelo placar de 4 a 0, em seu estádio na cidade de Jidá.

Ziyad Abbas seguiu sem balançar as redes pelos jovens do "Al-Raqi", já que os quatro gols do Al-Ahli foram marcados por Mohammed Al-Malki, Moussa Adam, Ramez Al-Attar e Yazid Al-Sharif, aos 16, 41, 61 e 70 minutos, respectivamente.

O Al-Ahli se recuperou do tropeço surpreendente da rodada passada, quando empatou com o Al-Jabalain por 2 a 2, chegando a três vitórias em quatro rodadas, para assumir a liderança da classificação com 10 pontos, pelo saldo de gols marcados diante do Al-Ittihad, e com um ponto de vantagem sobre o Al-Ettifaq, o Al-Fateh, o Al-Hilal e o Al-Taawoun.

Por outro lado, o Al-Watan sofreu a derrota em sua primeira partida na Liga Joy de Elite, permanecendo sem qualquer ponto, na vigésima segunda posição da tabela de classificação.