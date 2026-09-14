No mesmo dia, o Al-Ettifaq conquistou mais uma vitória por larga margem no Joy Elite League, desta vez diante do Al-Wehda, por 6 a 0.
A vitória expressiva veio por meio de 5 jogadores, cada um deles marcando um único gol, sendo eles Hassan Al-Muslem, Abdullah Balharith, Jalal Al-Salem e Mohammed Al-Issa, além dos dois gols marcados por Abdulrahman Al-Ruwaili.
A goleada fez o Al-Ettifaq saltar para a terceira posição na tabela de classificação, com 9 pontos, a um ponto de distância do Al-Ahli e do Al-Ittihad, e à frente de Al-Fateh, Al-Hilal e Al-Taawoun no saldo de gols.
Era natural que o Al-Ettifaq superasse todos os concorrentes em número de gols, já que possui o ataque mais forte do Joy Elite League após 4 rodadas, tendo marcado 20 gols, numa média de 5 gols por partida.
E não se pode ignorar o gol de Mohammed Al-Issa, que veio aos 71 minutos de jogo, quando driblou jogadores do Al-Wehda de maneira brilhante, antes de colocar a bola dentro das redes.
Al-Issa marcou pela quarta partida consecutiva no Joy Elite League, alcançando um número histórico isolado, sendo o único jogador que marcou em todas as rodadas da edição atual da competição.
O atacante do Al-Ettifaq chegou ao sétimo gol na atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21, ampliando sua liderança na artilharia sobre Jefferson Ramos, atacante do Al-Fateh, e Ziyad Aba, craque do Al-Ahli, que aparecem na segunda posição com 4 gols.