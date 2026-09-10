A quarta rodada da Roshn Saudi League será diferente, sobretudo por ser a primeira a ter todas as suas partidas disputadas sem qualquer adiamento, como aconteceu nas três rodadas anteriores.

A rodada começa no domingo, dia 13 de setembro, quando o Al-Khaleej recebe o Damac em Sayhat, e o Al-Ettifaq enfrenta o Al-Wehda em Dammam, enquanto o Al-Riyadh encara o Al-Tadamon na capital saudita, que também é o destino da partida entre Al-Nassr e Al-Feiha.

O Al-Kholood visita o Al-Najma, no estádio da Diretoria de Educação em Unaizah, enquanto o Al-Ahli recebe o Al-Kholood em Jeddah, e o Al-Hilal recebe o Neom na capital saudita, Riade.

No segundo dia são disputadas cinco partidas, começando pelo Al-Taawoun, quando visita o Al-Akhdoud, no estádio do Damac em Khamis Mushait, enquanto o Al-Fateh visita o Al-Hazm em Ar Rass, e o Al-Ansar enfrenta o Al-Jabalain em Medina.

O Al-Orobah e o Al-Faisaly se enfrentam em Al-Jouf, enquanto as partidas da rodada se encerram com um clássico eletrizante entre Al-Ittihad e Al-Qadisiyah, no estádio do primeiro em Jeddah.