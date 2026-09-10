As três primeiras rodadas da Liga Joy de Elite tiveram 31 partidas, 26 das quais terminaram com vitória, contra 5 empates, entre eles um único empate sem gols entre Al-Ittihad e Damac na primeira rodada.
Nessas 31 partidas, foram marcados 97 gols, com uma média superior a 3 gols por jogo, um número extremamente alto.
O Al-Ettifaq segue com o ataque mais forte da Liga Joy de Elite após as três primeiras rodadas, com 14 gols, enquanto Al-Ittihad, Al-Taawoun e Neom seguem com a defesa mais sólida, entre as equipes que disputaram partidas, tendo sofrido um único gol.
Já o mais frágil defensivamente é o Al-Tadamon, que sofreu 14 gols em 3 partidas, enquanto 3 equipes ainda não provaram o gosto de marcar gols até o momento: Al-Akhdoud, Al-Orobah e Al-Ansar, além do Al-Watan, que não disputou nenhuma partida.
No plano individual, Mohammed Al-Aissa, estrela do Al-Ettifaq, ocupa a liderança dos artilheiros da Liga Joy de Elite após as três primeiras rodadas, com 6 gols, seguido por Ziyad Aba, jogador do Al-Ahli, e En-Nesyri, atacante do Al-Fateh, com 4 gols.