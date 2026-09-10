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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
Ahmed Mansy

Traduzido por

Liga Joy da Elite: Al-Hilal encara sua tragédia na Roshan e final se repete na quarta rodada

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 x Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Hilal U21 x Neom U21
Al Hilal U21
Neom U21
Al Ahli U21 x Al Watan U21
Al Ahli U21
Al Watan U21
Al Nassr U21 x Al Fayha U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21
Al Hazem U21 x Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 x Al Taawoun U21
Al Okhdood U21
Al Taawoun U21
Arábia Saudita

Uma nova rodada com novos jogos fortes desponta na Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21), com o início das disputas da quarta rodada.

As disputas da segunda temporada da Liga Joy de Elite começaram em agosto passado, com a participação de 24 times, alguns dos quais sonham com o título, outros com estar entre os grandes, e outros ainda com escapar do rebaixamento à Liga das Regiões.

  • Partidas da quarta rodada da Liga de Elite Joy

    A quarta rodada da Roshn Saudi League será diferente, sobretudo por ser a primeira a ter todas as suas partidas disputadas sem qualquer adiamento, como aconteceu nas três rodadas anteriores.

    A rodada começa no domingo, dia 13 de setembro, quando o Al-Khaleej recebe o Damac em Sayhat, e o Al-Ettifaq enfrenta o Al-Wehda em Dammam, enquanto o Al-Riyadh encara o Al-Tadamon na capital saudita, que também é o destino da partida entre Al-Nassr e Al-Feiha.

    O Al-Kholood visita o Al-Najma, no estádio da Diretoria de Educação em Unaizah, enquanto o Al-Ahli recebe o Al-Kholood em Jeddah, e o Al-Hilal recebe o Neom na capital saudita, Riade.

    No segundo dia são disputadas cinco partidas, começando pelo Al-Taawoun, quando visita o Al-Akhdoud, no estádio do Damac em Khamis Mushait, enquanto o Al-Fateh visita o Al-Hazm em Ar Rass, e o Al-Ansar enfrenta o Al-Jabalain em Medina.

    O Al-Orobah e o Al-Faisaly se enfrentam em Al-Jouf, enquanto as partidas da rodada se encerram com um clássico eletrizante entre Al-Ittihad e Al-Qadisiyah, no estádio do primeiro em Jeddah.

    • Publicidade

  • Al-Nassr: em busca da reação diante do Al-Fayha

    O Al-Nassr entra em sua partida contra o Al-Feiha para tirar a poeira de sua derrota surpreendente diante do Al-Fateh na rodada passada, pelo placar de 2 a 1, numa repetição do que aconteceu nas quartas de final da edição passada da Roshn Saudi League.

    A derrota surpreendente estacionou o Al-Nassr em 3 pontos, fruto de uma vitória e uma derrota, deixando-o na décima terceira posição na tabela de classificação, após disputar duas partidas, enquanto seu terceiro jogo, contra o Al-Watan pela primeira rodada, foi adiado.

    Do outro lado, o Al-Feiha faz seu terceiro teste difícil na temporada atual, após ter perdido para o Al-Ahli por 3 a 1 na primeira rodada, e para o Al-Hazem, atual campeão, pelo mesmo placar na rodada passada, contra uma única vitória sobre o Al-Ansar, recém-promovido, pelo placar de 2 a 0.

    Esses maus resultados colocaram o Al-Feiha na décima sexta posição da tabela de classificação, com apenas 3 pontos, uma colocação inadequada para uma equipe que se classificou para o playoff das quartas de final na temporada passada.

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  • O Ahly começa a jornada de volta à pátria

    No mesmo dia, o Al-Ahli disputa uma partida que parece fácil, diante do Al-Watan, recém-promovido à Liga de Elite Joy, mas alguns fatores fazem dela um jogo difícil.

    O Al-Watan disputará sua primeira partida na Liga de Elite Joy, depois de terem sido adiados seus jogos nas três rodadas anteriores, contra o Al-Nassr, o Al-Hazm e o Al-Ansar, o que significa que o Al-Ahli enfrentará um adversário sobre o qual não sabe nada.

    Além disso, o Al-Ahli disputa essa partida sem seu goleiro Salman Al-Jadaani, que foi expulso na última partida contra o Al-Jabalain, por causa de uma entrada dura aos 61 minutos.

    Esse erro fatal custou ao Al-Ahli dois gols em menos de meia hora e o fez cair na armadilha do empate com o Al-Jabalain pelo placar de 2 a 2, o primeiro tropeço dele na temporada atual, o que o deixa sob maior pressão em sua partida contra o Al-Watan.

    E, em vez de disputar o topo com o Al-Taawoun, o Al-Ahli caiu para a terceira posição na Liga de Elite Joy, com 7 pontos, obtidos em duas vitórias e um único empate, o que fará com que seja obrigado a vencer para retornar ao topo.

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  • O Al-Hilal enfrenta sua tragédia na Roshan

    No mesmo horário, o Al-Hilal terá pela frente um teste difícil ao receber o Neom, em uma repetição da última partida disputada pelo time principal na Roshn Saudi League, que resultou em sua primeira derrota, por 2 a 0, na última segunda-feira.

    A dificuldade da partida não estará apenas no receio de repetir a tragédia do time principal, mas também no medo de repetir a tragédia do próprio time sub-21, quando perdeu para o Al-Taawoun por 2 a 1, na rodada passada da Jawwy Elite League.

    A primeira derrota do Al-Hilal na atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21 estacionou sua pontuação em 6 pontos, com os quais ocupa a sétima posição na tabela de classificação.

    Por outro lado, o Neom encara o confronto contra o Al-Hilal com maior tranquilidade, depois que sua partida na rodada passada contra o Al-Akhdoud foi adiada, o que significa que ele não disputa nenhum jogo há quase duas semanas.

    Nas duas primeiras rodadas, o Neom conseguiu vencer o Al-Uroba, enquanto caiu na armadilha do empate com o Al-Najma, ocupando a décima posição na tabela de classificação, com 4 pontos em duas partidas.

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  • Al-Taawoun: missão fácil para se manter na liderança

    Já o Al-Taawoun, líder da tabela de classificação, cumpre uma missão que parece fácil para manter essa liderança, quando visita o Al-Akhdood.

    O Al-Taawoun entra na partida embalado pela vitória sobre o Al-Hilal na rodada passada, pelo placar de 2 a 1, triunfo que o colocou na liderança da tabela com pontuação máxima, após somar 9 pontos em 3 vitórias, sem qualquer tropeço.

    E o Al-Taawoun espera que esse tropeço aguardado não aconteça de forma surpreendente diante do Al-Akhdood, especialmente porque este último ocupa a vigésima primeira posição na tabela de classificação, sem nenhum ponto.

    Mas o Al-Akhdood disputou apenas uma única partida na Saudi Pro League até agora, derrota por três a zero para o Al-Faisaly na segunda rodada, enquanto seus jogos contra o Al-Kholood e o Neom, na primeira e na terceira rodada respectivamente, foram adiados.

  • Al-Hazm e Al-Fateh: final da Liga JOI de elite se repete

    Se o Al-Fateh manteve seu domínio sobre o Al-Nassr na rodada passada, derrotando-o pela terceira vez em duas temporadas da Liga Joy de Elite, ele agora buscará se vingar da equipe que o privou de conquistar o título na temporada passada, o Al-Hazm.

    Depois de cerca de apenas 4 meses, o Al-Fateh volta a enfrentar o Al-Hazm, após a partida entre eles na final da última edição da Liga Joy de Elite, que este último venceu pelo placar de 3 a 1.

    As duas equipes entram em campo com o moral elevado, pois o Al-Fateh venceu o Al-Nassr por 2 a 1 na rodada passada, enquanto o Al-Hazm conquistou sua primeira vitória nesta temporada, sobre o Al-Feiha por 3 a 1.

    O Al-Fateh leva vantagem sobre o Al-Hazm na tabela de classificação, ocupando a quinta colocação com 6 pontos, fruto de duas vitórias e uma única derrota, que foi diante do Al-Ahli na segunda rodada.

    Por outro lado, o Al-Hazm ocupa a décima quarta colocação com 3 pontos, conquistados na vitória sobre o Al-Feiha na rodada passada, tendo também perdido uma partida, para o Al-Jabalain na primeira rodada, enquanto seu jogo contra o Al-Watan, na segunda, foi adiado.

  • Al Ittihad e Al Qadisiyah: o clássico da quarta rodada

    O fechamento será com o grande confronto da quarta rodada da Liga Roshn Saudita de Elite, quando o Al-Ittihad enfrenta o Al-Qadsiah, em uma partida na qual se desenha a disputa pela liderança da competição.

    O Al-Ittihad ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com 7 pontos, conquistados a partir de um único empate sem gols com o Damac na primeira rodada, além de duas vitórias consecutivas, a última delas sobre o Al-Wahda pelo placar de 4 a 1, na rodada passada.

    Por outro lado, o Al-Qadsiah entra na partida embalado por sua vitória na rodada passada sobre o Al-Ettifaq, que liderava a tabela de classificação, pelo placar de 4 a 2, antes de disputar outro grande confronto aguardado contra o Al-Ittihad.

    A vitória sobre o Al-Ettifaq elevou a pontuação do Al-Qadsiah para 6 pontos, com os quais ocupa a sexta posição na tabela de classificação, fruto de duas vitórias e uma única derrota. E, caso consiga vencer o Al-Ittihad, poderá entrar no quadrilátero de ouro com méritos.

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  • Números de destaque

    As três primeiras rodadas da Liga Joy de Elite tiveram 31 partidas, 26 das quais terminaram com vitória, contra 5 empates, entre eles um único empate sem gols entre Al-Ittihad e Damac na primeira rodada.

    Nessas 31 partidas, foram marcados 97 gols, com uma média superior a 3 gols por jogo, um número extremamente alto.

    O Al-Ettifaq segue com o ataque mais forte da Liga Joy de Elite após as três primeiras rodadas, com 14 gols, enquanto Al-Ittihad, Al-Taawoun e Neom seguem com a defesa mais sólida, entre as equipes que disputaram partidas, tendo sofrido um único gol.

    Já o mais frágil defensivamente é o Al-Tadamon, que sofreu 14 gols em 3 partidas, enquanto 3 equipes ainda não provaram o gosto de marcar gols até o momento: Al-Akhdoud, Al-Orobah e Al-Ansar, além do Al-Watan, que não disputou nenhuma partida.

    No plano individual, Mohammed Al-Aissa, estrela do Al-Ettifaq, ocupa a liderança dos artilheiros da Liga Joy de Elite após as três primeiras rodadas, com 6 gols, seguido por Ziyad Aba, jogador do Al-Ahli, e En-Nesyri, atacante do Al-Fateh, com 4 gols.