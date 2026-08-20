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فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account
Ahmed Mansy

Traduzido por

Liga Joy da Elite: Al-Hazm inicia defesa do título diante do Al-Jabalain, e Al-Hilal e Al-Nassr enfrentam os recém-promovidos

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Damac U21 x Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Al Faisaly U21 x Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Watan U21 x Al Nassr U21
Al Watan U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21 x Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Jabalin U21 x Al Hazem U21
Al Jabalin U21
Al Hazem U21
Arábia Saudita

A Liga Saudita Sub-21 retorna para o início de sua segunda edição

Uma nova temporada, com uma nova dose de emoção, é aguardada pelos torcedores de futebol na Arábia Saudita, com o início das disputas da Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21) na temporada 2026-2027.

O torneio, que alcançou grande sucesso em sua primeira edição, dará início à sua segunda temporada com novas ambições para cada equipe, entre aqueles que buscam repetir a surpresa do campeão Al-Hazm e aqueles que temem cair na armadilha do Al-Shabab, que foi rebaixado.

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  • Jogos da primeira rodada da Joy Elite League

    A partida de abertura será no domingo, 23 de agosto, quando o Al-Ettifaq, líder da fase de liga na edição passada, visita o Al-Tadamon, recém-promovido à Liga Joy, no estádio da cidade esportiva Príncipe Abdullah bin Abdulaziz bin Musaed, em Arar.

    O mesmo dia contará com a realização de outras cinco partidas, com o Al-Ahli visitando o Al-Feiha, no estádio da cidade esportiva de Al-Majmaah, em Al-Majmaah; o Al-Taawoun recebendo o Al-Najma, em Buraydah; e o Al-Riyadh visitando o Al-Wehda, no estádio da cidade esportiva Rei Abdulaziz, em Meca.

    O Neom também recebe o Al-Orobah, no estádio do clube Al-Watani, em Tabuk, e o Al-Hazem, atual campeão, visita o Al-Jabalain, no estádio Príncipe Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi, em Hail.

    O segundo dia, segunda-feira, 24 de agosto, contará com a realização de cinco partidas, com o Al-Qadisiyah recebendo o Al-Khaleej, no estádio da cidade esportiva Príncipe Saud bin Jalawi; e o Al-Fateh, vice-campeão da edição passada, recebendo o Al-Ansar, recém-promovido à Liga Joy, no estádio Maidan Tamweel Al-Awla, em Al-Ahsa.

    Já o Al-Hilal visita o Al-Faisaly, recém-promovido à Liga Joy, no estádio da cidade esportiva de Al-Majmaah, em Al-Majmaah, enquanto o Al-Kholood recebe o Al-Okhdood, no estádio do clube Al-Hazem, em Ar Rass, e o Al-Ittihad visita o Damac, em Khamis Mushait.

    Por outro lado, o Al-Nassr só disputará sua partida da primeira rodada no próximo dia 18 de dezembro, quando visita o Al-Watan, recém-promovido à Liga Joy, no estádio da cidade esportiva Rei Faisal, em Jazan.

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  • Al-Hazem: o campeão e um começo teoricamente fácil

    E não há dúvida de que todos os olhares estarão voltados para o Al-Hazem, campeão da última edição da Liga Joy de Elite, quando iniciar sua caminhada como visitante diante do Al-Jabalain, no estádio Príncipe Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi, em Hail.

    O confronto parece fácil na teoria para o Al-Hazem, especialmente porque o Al-Jabalain sofreu bastante durante a última temporada do Campeonato Saudita Sub-21.

    O Al-Jabalain terminou a última temporada na décima oitava posição da tabela de classificação, com 22 pontos, conquistados em 7 vitórias, um empate e 12 derrotas, com uma diferença de apenas dois pontos para o Al-Adalah, o primeiro a ser rebaixado para a Liga das Regiões.

    Contudo, o próprio Al-Hazem não fez uma temporada excepcional na fase de pontos corridos durante a última edição, tendo encerrado essa fase na nona posição da tabela de classificação, com 33 pontos, em 10 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.

    Mas o que diferenciou o Al-Hazem foi a determinação nas fases eliminatórias, onde eliminou o Al-Akhdoud no playoff, o Al-Ettifaq, líder do campeonato, nas quartas de final, e o Al-Hilal na semifinal, antes de derrotar o Al-Fateh na partida final.

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  • Al Ahly: começo dos sonhos para uma temporada diferente

    Já o Al Ahli inicia a nova edição da Liga Roshn Saudita sonhando em não repetir o que enfrentou na temporada passada, quando visitar o Al Fayha, no estádio da Cidade Esportiva de Al Majmaah.

    O Al Ahli foi uma das surpresas desagradáveis da temporada passada, sofrendo ao longo de todo o campeonato com a oscilação de resultados, chegando a estar perto da disputa para escapar do rebaixamento em mais de uma ocasião.

    O Al Ahli fracassou em superar a fase da liga, mesmo que rumo ao playoff, terminando na décima quinta posição com 24 pontos, conquistados em 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.

    Ao contrário, o Al Fayha foi uma das surpresas felizes da temporada passada, conseguindo se classificar para a fase de playoff, após ocupar a décima segunda posição com 29 pontos, em 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas.

    É verdade que o Al Fayha se despediu do playoff diante do Al Qadsiah, mas apresentou grandes atuações, especialmente na partida de volta, na qual esteve perto da vitória.

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  • Al-Hilal: começo brilhante na Roshan League

    Por outro lado, o Al-Hilal iniciará sua caminhada na Liga Joye de Elite diante de outro time recém-promovido, quando visitar o Al-Faisaly, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majmaah.

    O curioso é que o time sub-21 do Al-Hilal começará sua trajetória na Liga Joye com o mesmo início do time principal na Roshn League, quando recebeu o Al-Faisaly, também recém-promovido, no estádio Kingdom Arena, na primeira rodada.

    A torcida espera que os jovens do Al-Hilal repitam o que fizeram os mais experientes, quando venceram o Al-Faisaly por 4 a 2, mas com atuações melhores, que os compensem pelo choque da temporada passada na Liga Joye.

    O Al-Hilal era o candidato mais próximo ao título e encerrou a fase de pontos corridos na segunda colocação, com 40 pontos, conquistados em 11 vitórias, 7 empates e duas derrotas, a apenas um ponto de distância do líder Al-Ettifaq.

    Apesar de ter vencido o clássico diante do Al-Ittihad nas quartas de final, o "Za'eem" desperdiçou o título ao ser derrotado pelo Al-Hazem na semifinal, com um empate por 2 a 2 na ida, antes de uma derrota por 2 a 0 na volta.

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  • Al-Ittihad: o começo em Damac

    Por outro lado, o Al-Ittihad inicia sua temporada na liga de elite, quando visita o Damac, no estádio deste último, em Khamis Mushait.

    O Al-Ittihad e o Damac não fizeram uma boa temporada na campanha passada, levando em conta as expectativas das torcidas, especialmente o "Decano", que teve rendimento oscilante ao longo de toda a temporada, sobretudo na segunda metade dela.

    O Al-Ittihad encerrou a fase de liga na sétima colocação, com 34 pontos, conquistados em 10 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, mas deu adeus às fases eliminatórias já nas quartas de final, após a derrota para o Al-Hilal por 2 a 3 no placar agregado das duas partidas.

    Em contrapartida, o Damac sofreu bastante ao longo da temporada, a ponto de encerrar a fase de liga na décima sétima colocação, com 23 pontos, conquistados em 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, com apenas 3 pontos de diferença em relação ao Al-Adalah, o primeiro dos rebaixados.

    A partida servirá como um teste para ambas as equipes, para conhecerem o que poderão apresentar na nova temporada, especialmente os "Tigres", diante do desejo da torcida de conquistar feitos excepcionais.

  • Al-Nassr: encerramento tardio da rodada

    Em contrapartida, o Al-Nassr encerrará a rodada, no próximo dezembro, quando enfrentar o Al-Watan, recém-promovido, no estádio da Cidade Esportiva Rei Faisal, em Jazan.

    O Al-Nassr entra na nova temporada com novas ambições, depois de ter perdido o rumo em direção ao título nas últimas etapas da temporada passada, apesar de contar com um dos melhores grupos de jogadores da competição.

    O "Al-Alami" terminou a temporada passada na terceira colocação da fase de pontos corridos, com 38 pontos, conquistados em 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas.

    Porém, a surpresa veio nas fases eliminatórias, quando deu adeus rapidamente nas quartas de final, após a derrota para o Al-Fateh na ida e na volta por 7 a 3 no placar agregado das duas partidas.

    E apesar de contar com talentos do calibre de Haidar Abdulkarim, Abdulmalik Al-Jaber, Saad Haqawi, Asem Mohammed e outros, o clube da capital frustrou as esperanças de sua torcida e passou por altos e baixos ao longo da temporada.

    A torcida do Al-Nassr espera encontrar um desempenho diferente de sua equipe, quando iniciar sua trajetória na edição atual do Campeonato Saudita Sub-21.

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  • Sistema de liga aérea de elite

    O torneio da Joy League da elite é disputado com a participação de 24 clubes, dos quais 20 estiveram presentes na temporada passada, além de 4 clubes que subiram do campeonato regional, substituindo os 4 clubes que foram rebaixados.

    As competições dividem-se em duas fases principais; a primeira fase é a "fase de liga", na qual cada equipe disputa 20 partidas, divididas igualmente entre 10 jogos em seu estádio e 10 jogos como visitante, seguindo o sistema de pontos habitual nas grandes ligas.

    Já a segunda fase é a decisiva "fase eliminatória", na qual as quatro primeiras equipes na tabela de classificação se classificam diretamente para as quartas de final e, por outro lado, as equipes da quinta até a décima segunda posição disputam um playoff eliminatório para definir o outro quarteto nas quartas de final.

    E, a partir da fase de playoff, os confrontos são disputados no sistema de mata-mata, em jogos de ida e volta, até se chegar à partida final, que coroa o campeão da competição em uma grande celebração do futebol.

  • Principais destaques da temporada passada

    Vale lembrar que a temporada passada terminou com o título do Al-Hazm na primeira edição da Liga Joy de Elite, após a vitória sobre o Al-Fateh na partida final pelo placar de 3 a 1.

    Por outro lado, quatro equipes foram rebaixadas para o Campeonato Regional, após ocuparem as quatro últimas posições na tabela de classificação durante a fase de liga: Al-Adalah, Al-Raed, Al-Bukayriyah e Al-Shabab.

    No plano individual, Bassem Al-Areeni, atacante do Al-Taawoun, foi coroado com o prêmio de artilheiro da competição, com 20 gols, enquanto Abdullah Al-Muhaisen, goleiro do Al-Qadsiah, recebeu o prêmio de melhor guarda-redes.

    Por sua vez, o site "Kooora" escolheu Abdulaziz Al-Jarmoush, estrela do Al-Hilal, como melhor jogador da última edição da Liga Joy de Elite, após as grandes atuações que apresentou com o "Zaeem".

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