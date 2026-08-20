A partida de abertura será no domingo, 23 de agosto, quando o Al-Ettifaq, líder da fase de liga na edição passada, visita o Al-Tadamon, recém-promovido à Liga Joy, no estádio da cidade esportiva Príncipe Abdullah bin Abdulaziz bin Musaed, em Arar.
O mesmo dia contará com a realização de outras cinco partidas, com o Al-Ahli visitando o Al-Feiha, no estádio da cidade esportiva de Al-Majmaah, em Al-Majmaah; o Al-Taawoun recebendo o Al-Najma, em Buraydah; e o Al-Riyadh visitando o Al-Wehda, no estádio da cidade esportiva Rei Abdulaziz, em Meca.
O Neom também recebe o Al-Orobah, no estádio do clube Al-Watani, em Tabuk, e o Al-Hazem, atual campeão, visita o Al-Jabalain, no estádio Príncipe Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi, em Hail.
O segundo dia, segunda-feira, 24 de agosto, contará com a realização de cinco partidas, com o Al-Qadisiyah recebendo o Al-Khaleej, no estádio da cidade esportiva Príncipe Saud bin Jalawi; e o Al-Fateh, vice-campeão da edição passada, recebendo o Al-Ansar, recém-promovido à Liga Joy, no estádio Maidan Tamweel Al-Awla, em Al-Ahsa.
Já o Al-Hilal visita o Al-Faisaly, recém-promovido à Liga Joy, no estádio da cidade esportiva de Al-Majmaah, em Al-Majmaah, enquanto o Al-Kholood recebe o Al-Okhdood, no estádio do clube Al-Hazem, em Ar Rass, e o Al-Ittihad visita o Damac, em Khamis Mushait.
Por outro lado, o Al-Nassr só disputará sua partida da primeira rodada no próximo dia 18 de dezembro, quando visita o Al-Watan, recém-promovido à Liga Joy, no estádio da cidade esportiva Rei Faisal, em Jazan.