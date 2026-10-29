Dérbi de Jidá, dérbi do mar ou dérbi da liderança, chame como quiser, pois este é o dérbi que reúne os dois líderes do Campeonato Saudita Sub-21 na temporada atual até o momento.

Desde o início da temporada atual, os dois gigantes da cidade de Jidá disputaram a liderança da Liga Joy de Elite, e agora chegou a hora de esse embate ser cara a cara, quando se enfrentarem no domingo, no estádio do Al-Ittihad.

O Al-Ittihad entra no dérbi em sua melhor fase, como não poderia deixar de ser, já que conseguiu vencer as últimas 7 partidas consecutivas, após o empate sem gols na primeira rodada diante da equipe do Damac.

Desde então, o "Decano" disputou 7 partidas, vencendo todas, e seus jogadores marcaram 15 gols, a uma média de quase dois gols por partida, enquanto suas redes foram balançadas apenas 3 vezes, tornando-o o dono da defesa mais sólida.

Os 22 pontos colocam o Al-Ittihad na liderança, com 4 pontos de vantagem sobre o Al-Ahli, que ocupa a segunda colocação, o que significa que ele não perderá a liderança seja qual for o resultado do dérbi, mas poderá ampliar a diferença para o vizinho e rival tradicional para 7 pontos em caso de vitória.

O Al-Ahli também vive uma boa temporada, sendo a única equipe, ao lado do Al-Ittihad, que não sofreu nenhuma derrota na Liga Joy de Elite até o momento.

No entanto, o que estragou a temporada do Al-Ahli e o afastou da liderança do Al-Ittihad foi o excesso de empates, já que a equipe empatou 3 vezes, todos nas últimas 6 partidas, vencendo uma partida e empatando na outra.

Porém, o Al-Ahli supera claramente o Al-Ittihad no quesito ofensivo, tendo marcado 21 gols, a uma média próxima de 3 gols por partida, sendo o dono do segundo ataque mais forte, atrás do Al-Ettifaq, que marcou 28 gols.

Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram uma vez na temporada passada, na terceira rodada, no estádio do Al-Ahli, em Jidá, com empate por 1 a 1.