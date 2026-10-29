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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
Ahmed Mansy
Traduzido por

Liga Joi de Elite: dérbi de Jidá decide a luta pela liderança e Al-Hilal ausente na nona rodada

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 x Al Ahli U21
Al Ittihad U21
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Al Khaleej U21
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Al Watan U21 x Al Taawoun U21
Al Watan U21
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Arábia Saudita

Rodada repleta de emoção aguardada

É chegada a hora de mais emoção na Joy Pro League (campeonato saudita sub-21), com o início das disputas da nona rodada, que presenciará uma das partidas mais quentes da temporada.

As partidas da nona rodada da Joy Pro League começam no próximo domingo, dia 1º de novembro, e se estendem ao longo de dois dias, que serão repletos de jogos emocionantes e divertidos.

  • O Al-Hilal desfalca na nona rodada

    O Al Qadisiyah inicia a rodada no domingo, quando recebe o Al Najma no estádio do clube Al Nahda, em Dammam, no mesmo horário em que o Al Nassr visitará o difícil adversário Al Khaleej, no estádio deste último, em Seihat.

    O Al Jabalain recebe o Neom no estádio Príncipe Abdulaziz bin Musaad bin Jalawi, em Hail, enquanto o Damac enfrenta o Al Akhdoud no campo auxiliar número 1 da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha.

    O Al Wehda enfrenta o Al Orobah no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdulaziz, em Meca, enquanto o Al Taawoun visita o difícil adversário Al Watan, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha.

    Já a última partida do primeiro dia será o grande encerramento, quando o Al Ittihad recebe seu vizinho e rival tradicional Al Ahli no dérbi de Jidá, o jogo mais forte daquela rodada e, talvez, de toda a temporada.

    O segundo dia, segunda-feira 2 de novembro, começa com a partida entre Al Ittifaq e Al Ansar, em Dammam, enquanto o Al Fateh enfrenta o Al Faisaly no estádio Maidan Tamweel Al Oula, em Al Ahsa.

    O Al Riyadh recebe o Al Hazm no estádio da Universidade Princesa Nourah, na capital saudita, e o Al Feiha também recebe o Al Kholood no estádio da Cidade Esportiva de Al Majmaah.

    Por outro lado, a partida que reuniria Al Hilal e Al Tadamon no estádio do clube Al Orobah, em Al Jawf, foi adiada, e será realizada no dia 18 de dezembro próximo.

  • Dérbi do Mar: a batalha pelo topo será decidida em Jedá

    Dérbi de Jidá, dérbi do mar ou dérbi da liderança, chame como quiser, pois este é o dérbi que reúne os dois líderes do Campeonato Saudita Sub-21 na temporada atual até o momento.

    Desde o início da temporada atual, os dois gigantes da cidade de Jidá disputaram a liderança da Liga Joy de Elite, e agora chegou a hora de esse embate ser cara a cara, quando se enfrentarem no domingo, no estádio do Al-Ittihad.

    O Al-Ittihad entra no dérbi em sua melhor fase, como não poderia deixar de ser, já que conseguiu vencer as últimas 7 partidas consecutivas, após o empate sem gols na primeira rodada diante da equipe do Damac.

    Desde então, o "Decano" disputou 7 partidas, vencendo todas, e seus jogadores marcaram 15 gols, a uma média de quase dois gols por partida, enquanto suas redes foram balançadas apenas 3 vezes, tornando-o o dono da defesa mais sólida.

    Os 22 pontos colocam o Al-Ittihad na liderança, com 4 pontos de vantagem sobre o Al-Ahli, que ocupa a segunda colocação, o que significa que ele não perderá a liderança seja qual for o resultado do dérbi, mas poderá ampliar a diferença para o vizinho e rival tradicional para 7 pontos em caso de vitória.

    O Al-Ahli também vive uma boa temporada, sendo a única equipe, ao lado do Al-Ittihad, que não sofreu nenhuma derrota na Liga Joy de Elite até o momento.

    No entanto, o que estragou a temporada do Al-Ahli e o afastou da liderança do Al-Ittihad foi o excesso de empates, já que a equipe empatou 3 vezes, todos nas últimas 6 partidas, vencendo uma partida e empatando na outra.

    Porém, o Al-Ahli supera claramente o Al-Ittihad no quesito ofensivo, tendo marcado 21 gols, a uma média próxima de 3 gols por partida, sendo o dono do segundo ataque mais forte, atrás do Al-Ettifaq, que marcou 28 gols.

    Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram uma vez na temporada passada, na terceira rodada, no estádio do Al-Ahli, em Jidá, com empate por 1 a 1.

  • Al-Taawoun ameaça a vice-liderança do Al-Ahli

    O Al-Ahli não estará apenas na expectativa de alcançar a liderança do Al-Ittihad e se aproximar dela, mas também temeroso de perder o vice-campeonato para seu principal perseguidor, o Al-Taawoun.

    O Al-Taawoun está atrás do Al-Ahli por apenas 3 pontos de diferença, ocupando a terceira posição com 15 pontos, o que significa que uma vitória sua e uma derrota do "Raqi" o levarão ao vice-campeonato em igualdade de pontos, ainda com uma partida adiada a disputar.

    Apesar da derrota para o líder Al-Ittihad, o Al-Taawoun conseguiu se recuperar na última rodada e obteve uma vitória expressiva e surpreendente sobre o Al-Ettifaq pelo placar de 5 a 1, colocando-se com força entre os concorrentes à liderança da classificação.

    E se a vitória sobre o Al-Ettifaq foi conquistada com cinco gols, não há dúvida de que as coisas serão mais fáceis quando o "Sukkari Al-Qassim" enfrentar o Al-Watan, o vigésimo segundo colocado com 3 pontos, provenientes de uma única vitória e duas derrotas.

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  • Al-Nassr: do Al-Qadsiah até Sihat

    Outra equipe que disputa as partidas da nona rodada em bom momento é o Al-Nassr, que finalmente reencontrou o caminho das vitórias na rodada passada, ao vencer o Al-Qadsiah por 2 a 1, apesar de ter saído atrás no placar.

    É verdade que o Al-Nassr vem sofrendo com resultados oscilantes desde o início da temporada, mas uma vitória sobre uma equipe forte como o Al-Qadsiah pode representar um novo ponto de partida para o time recuperar aquilo que deve ser nesta temporada.

    A valiosa vitória elevou a pontuação do "Mundial" para 10 pontos, com os quais ocupa a décima primeira posição na tabela de classificação, fruto de 3 vitórias, um empate e duas derrotas.

    E a próxima missão do Al-Nassr não será muito mais fácil do que a anterior, já que o time terá de viajar até Sihat para enfrentar o Al-Khaleej.

    É verdade que o Al-Khaleej não vem apresentando seu melhor nível, ocupando a décima quinta posição com apenas 8 pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e 4 derrotas, mas isso não significa que a missão será fácil.

  • O melhor e o pior da Liga Joy de elite

    De modo geral, pode-se dizer que o Al-Ittihad e o Al-Ahli são os únicos que não sofreram qualquer derrota na atual temporada da Liga Joy de Elite, antes da partida do dérbi que os coloca frente a frente.

    Em contrapartida, a equipe do Al-Akhdoud é a única que não somou pontos na atual temporada, tendo sido derrotada em três partidas, enquanto o Al-Ansar divide com ela a marca de nunca ter vencido, mas conquistou dois empates em seis partidas.

    O Al-Akhdoud também é a única equipe que não marcou nenhum gol na atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21.

    A equipe do Al-Ettifaq segue sendo a mais forte ofensivamente na atual temporada, tendo marcado 28 gols, enquanto o Al-Ittihad possui a defesa mais sólida, com apenas três gols sofridos.

    No âmbito individual, Mohammed Al-Issa, astro do Al-Ettifaq, segue sendo o artilheiro da atual temporada da Liga Joy de Elite, mas Moussa Adam, talento do Al-Ahli, passou a dividir a liderança com ele, com oito gols cada um.

    E a dupla só é ameaçada por Ammar Al-Ghamdi, atacante do Al-Ittihad, e pelo cabo-verdiano Jefferson Ramos, astro do Al-Fateh, que conseguiram marcar sete gols cada um.