Oficial: saiu o calendário dos jogos da Juventus na Fase de Liga da Europa League 2026/27. A Juventus vai estrear em casa contra o NEC na quinta-feira, 17 de setembro, às 21h. O último compromisso também será em casa, no Allianz Stadium, contra a Real Sociedad, em 28 de janeiro.
AFP
Traduzido por
Liga Europa, o calendário da Juventus: estreia contra o NEC, última em casa contra a Real Sociedad
O calendário da Juventus
RODADA 1
Juventus-NEC, quinta-feira, 17 de setembro, às 21:00
RODADA 2
Celta de Vigo-Juventus, quinta-feira, 15 de outubro, às 21:00
RODADA 3
Juventus-Rennes, quinta-feira, 22 de outubro, às 18:45
RODADA 4
AZ Alkmaar-Juventus, quinta-feira, 5 de novembro, às 21:00
RODADA 5
Juventus-Omonia Nicósia, quinta-feira, 26 de novembro, às 21:00
RODADA 6
Hapoel Beer-Sheva-Juventus, quinta-feira, 10 de dezembro, às 18:45
RODADA 7
Ferencvaros-Juventus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2027, às 18:45
RODADA 8
Juventus-Real Sociedad, quinta-feira, 28 de janeiro de 2027, às 21:00
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.