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Liga Europa, o calendário da Juventus: estreia contra o NEC, última em casa contra a Real Sociedad

Juventus
Liga Europa

Os compromissos da Juventus na Fase de Liga da Europa League 2026/27.

Oficial: saiu o calendário dos jogos da Juventus na Fase de Liga da Europa League 2026/27. A Juventus vai estrear em casa contra o NEC na quinta-feira, 17 de setembro, às 21h. O último compromisso também será em casa, no Allianz Stadium, contra a Real Sociedad, em 28 de janeiro.

  • O calendário da Juventus

    RODADA 1

    Juventus-NEC, quinta-feira, 17 de setembro, às 21:00


    RODADA 2

    Celta de Vigo-Juventus, quinta-feira, 15 de outubro, às 21:00


    RODADA 3

    Juventus-Rennes, quinta-feira, 22 de outubro, às 18:45


    RODADA 4

    AZ Alkmaar-Juventus, quinta-feira, 5 de novembro, às 21:00


    RODADA 5

    Juventus-Omonia Nicósia, quinta-feira, 26 de novembro, às 21:00


    RODADA 6

    Hapoel Beer-Sheva-Juventus, quinta-feira, 10 de dezembro, às 18:45


    RODADA 7

    Ferencvaros-Juventus, quinta-feira, 21 de janeiro de 2027, às 18:45


    RODADA 8

    Juventus-Real Sociedad, quinta-feira, 28 de janeiro de 2027, às 21:00

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