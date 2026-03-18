Uma semana depois, as equipes ainda na disputa da Liga dos Campeões se enfrentam novamente, agora fora de casa. Após os jogos de ontem, hoje temos mais quatro partidas: Barcelona x Newcastle abriu a quarta-feira europeia; entre os confrontos programados para as 21h está o de Londres entre Tottenham e Atlético de Madrid. A equipe de Simeone está com um pé nas quartas de final, tendo vencido por 5 a 2 na ida — com Kinsky como protagonista negativo — e agora terá que administrar a vantagem. Do outro lado está o Tottenham de Igor Tudor, que na última rodada da Premier League empatou com o Liverpool, mas sua situação continua instável.
Traduzido por
Liga dos Campeões: o Tottenham vence, mas o Atlético de Madrid avança; os dois gols de Xavi Simons não foram suficientes
GOLS E MOMENTOS DESTACADOS
90' - DUPLA DE XAVI SIMONS: o holandês engana Musso em um pênalti marcado por uma falta de Gimenez sobre o ex-jogador do Barça e do PSG dentro da área espanhola.
76' - GOL DOS COLCHONEROS: Hancko antecipa Sarr na primeira trave com uma cabeçada, aproveitando um escanteio cobrado pela esquerda.
75' - Grande defesa de Vicario, que desvia para escanteio uma cobrança de falta de Julian Alvarez, chutada com efeito da entrada da área.
60' - O Tottenham quase marca o terceiro gol com Pedro Porro, que chuta no segundo poste, mas Musso se destaca ao desviar a bola para escanteio.
52' - SPURS AINDA NA FRENTE: Grey rouba a bola de um adversário, troca de passes com Xavi Simons, que chuta com efeito da entrada da área e marca.
47' - EMPATE DO ATLÉTICO DE MADRID com um chute de primeira de Julian Alvarez, após passe do ex-Atalanta Lookman.
30' - VANTAGEM DO TOTTENHAM: Kolo Muani abre o placar ao cabecear sozinho na área após cruzamento de Tel.
6' - Gol anulado de Lookman, que marca após cruzamento de Simeone, mas o árbitro anula o gol por impedimento do nigeriano após confirmação do VAR.
O RESUMO DO JOGO
Tottenham x Atlético de Madrid 3 x 2 (ida 2 x 5)
GOLS: 30' Kolo Muani (T), 47' Alvarez (A), 52' Xavi Simons (T), 75' Hancko, 90' pênalti Xavi Simons.
TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro (substituído por Bergvall aos 74'), Romero (substituído por Danso aos 81'), Dragusin (substituído por Udogie aos 66'), van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray (substituído por Gallagher aos 81'), Tel (substituído por Olusesi); Kolo Muani. Técnico: Tudor.
ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Musso; Molina (a partir dos 64' Koke), Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone (a partir dos 87' Giménez), Llorente, Cardoso, Lookman (a partir dos 63' Sorloth); Álvarez (a partir dos 84' N. Gonzalez), Griezmann (a partir dos 84' Baena). Técnico: Simeone.
ÁRBITRO: Siebert.
AMONITADOS: Tudor (técnico), Vicario, Porro, Romero, Udogie (T); Ruggeri, Lookman, Sorloth (A).
EXPULSOS: -