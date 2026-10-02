Depois de duas rodadas, há apenas uma equipe com 100% de aproveitamento, o Barcelona, com 6 pontos. Logo atrás, com 4 pontos, estão Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Arsenal, Inter e Chelsea. Hacken e Servette fecham com 0 ponto. Ao fim da Fase de Liga, as quatro primeiras avançam diretamente às quartas de final, enquanto as equipes classificadas entre o quinto e o 12º lugar disputarão um playoff. Serão eliminadas as que terminarem entre o 13º e o 18º lugar.