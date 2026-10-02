Rodada agridoce de Uefa Women's Champions League para as equipes italianas, que somam no geral uma vitória, um empate e uma derrota. A primeira a entrar em campo é a Juventus, que vence por 3 a 0 na Suécia, na casa do Hacken, se recuperando da derrota na estreia no Stadium contra o Benfica. Marcaram Tatiana Pinto, que faz o 100º gol da Juventus na Uefa Women's Champions League, Emma Stolen Godo e Alba Redondo.
Liga dos Campeões Feminina da Uefa: a Juventus vence, a Roma perde, e a Inter empata. O ponto após a segunda rodada
Roma, derrota pesada contra o Barcelona
No segundo jogo da quarta-feira, derrota pesada da Roma de Piovani, que caiu no Tre Fontane por 6 a 0 diante do Barcelona. Mesmo sem Alexia Putellas, que se transferiu para o London City Lionesses, o Barcelona é o time a ser batido na briga pelo título: marcaram Hansen e Pina, ambas com dois gols, além de Pajor, somando-se ainda o gol contra de Oladipo.
A Inter se salva nos acréscimos
Ponto importante para a Inter, na casa do Austria Viena. No Franz-Horr Stadion, terminou 1 a 1, com a equipe de Sassarini encontrando o gol de empate na última jogada da partida graças a Ivana Andrés. Depois de 180', a Inter tem 4 pontos na classificação, a Juventus 3, e a Roma 1 (em virtude do empate na estreia contra o OH Leuven).
Barcelona é a única equipe com 100% de aproveitamento
Depois de duas rodadas, há apenas uma equipe com 100% de aproveitamento, o Barcelona, com 6 pontos. Logo atrás, com 4 pontos, estão Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Arsenal, Inter e Chelsea. Hacken e Servette fecham com 0 ponto. Ao fim da Fase de Liga, as quatro primeiras avançam diretamente às quartas de final, enquanto as equipes classificadas entre o quinto e o 12º lugar disputarão um playoff. Serão eliminadas as que terminarem entre o 13º e o 18º lugar.
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