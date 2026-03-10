Em uma temporada muito complicada do ponto de vista do campeonato, o Tottenham continua sua trajetória na Liga dos Campeões: nas oitavas de final, enfrenta o Atlético de Madrid, de Cholo Simeone, que jogará hoje à noite em casa a partida de ida, marcada para as 21h no Wanda Metropolitano. Os Colchoneros vêm de uma vitória na Liga contra o Real Sociedad e estão em terceiro lugar na Liga, atrás do Barcelona e do Real Madrid. O Tottenham - que há cerca de um mês tem Igor Tudor no banco, três jogos e três derrotas - está em uma situação difícil na Premier League, onde luta para não ser rebaixado.
Liga dos Campeões, Atlético de Madrid x Tottenham AO VIVO 4-1: o goleiro do Spurs, Kinsky, substituído por Vicario aos 17 minutos
FICHA TÉCNICA
Atlético Madrid x Tottenham 4-1
ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Lookman. Técnico: Simeone.
TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky (a partir dos 17' Vicario); Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani, Richarlison, Tel. Técnico: Tudor.
ÁRBITRO: Gozubuyuk.
GOLS: 6' M. Llorente (A), 14' Griezmann (A), 15' Alvarez (A), 22' Le Normand (A), 26' Porro (T).
ADVERTÊNCIAS: Spence (T).
EXPULSOS: -
O JOGO
