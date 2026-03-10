Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

Traduzido por

Liga dos Campeões, Atlético de Madrid x Tottenham AO VIVO 4-1: o goleiro do Spurs, Kinsky, substituído por Vicario aos 17 minutos

No Wanda Metropolitano, será disputada a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre os Colchoneros de Simeone e os Spurs de Tudor.

Em uma temporada muito complicada do ponto de vista do campeonato, o Tottenham continua sua trajetória na Liga dos Campeões: nas oitavas de final, enfrenta o Atlético de Madrid, de Cholo Simeone, que jogará hoje à noite em casa a partida de ida, marcada para as 21h no Wanda Metropolitano. Os Colchoneros vêm de uma vitória na Liga contra o Real Sociedad e estão em terceiro lugar na Liga, atrás do Barcelona e do Real Madrid. O Tottenham - que há cerca de um mês tem Igor Tudor no banco, três jogos e três derrotas - está em uma situação difícil na Premier League, onde luta para não ser rebaixado.

  • FICHA TÉCNICA

    Atlético Madrid x Tottenham 4-1

    ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Lookman. Técnico: Simeone. 

    TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky (a partir dos 17' Vicario); Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani, Richarlison, Tel. Técnico: Tudor.

    ÁRBITRO: Gozubuyuk.

    GOLS: 6' M. Llorente (A), 14' Griezmann (A), 15' Alvarez (A), 22' Le Normand (A), 26' Porro (T).

    ADVERTÊNCIAS: Spence (T).

    EXPULSOS: - 

    • Publicidade

  • O JOGO

La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Getafe crest
Getafe
GET
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0