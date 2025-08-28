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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
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Liga dos Campeões 2025/26, prêmios e bônus do FC Bayern de Munique: quanto dinheiro o FCB já ganhou até agora

Liga dos Campeões
Bayern de Munique
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen

Depois que o FC Bayern de Munique se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões, surge a pergunta: quanto em prêmios e bônus o FCB já ganhou? O SPOX traz a resposta.

Os semifinalistas já estão definidos, e a temporada 2025/26 da Liga dos Campeões da UEFA está chegando ao fim. Do lado alemão, resta apenas o FC Bayern de Munique. Além do interesse esportivo, o prêmio em dinheiro também desempenha um papel importante. Mas com quais valores o FCB pode contar?

O SPOX traz todas as informações neste artigo.

  • Liga dos Campeões 2025/26, prêmios e bônus do FC Bayern de Munique: quanto dinheiro o FCB já ganhou até agora

    A receita total do FC Bayern de Munique na Liga dos Campeões já chega a 83,4 milhões de euros — composta por prêmios de participação, prêmios da UEFA e prêmios por pontos. A classificação para a final significaria mais 18,5 milhões de euros, e o título seria recompensado com 6,5 milhões adicionais.

    Além disso, o time de Munique receberá, no final da temporada, um chamado prêmio de valor, composto pelo coeficiente do clube e pelo antigo pool de mercado. É possível obter no máximo 40 milhões de euros desse “fundo de valor”, aos quais se somam as receitas de bilheteria dos jogos em casa. Isso deve ter representado, até agora, cerca de 30 milhões de euros.

    Assim, as receitas do clube mais titulado da Alemanha já ultrapassam amplamente os 100 milhões de euros. O valor ainda pode chegar a 150 milhões de euros. Isso seria um recorde para o clube. 

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  • Liga dos Campeões 2025/26, prêmios e bônus do FC Bayern de Munique: quanto o FCB já ganhou até agora – prêmios ao longo do torneio

    • Distribuição das receitas na fase de liga:
    Tipo de prêmioProporçãoValor totalDetalhes
    Prêmios de participação27,5%670 milhões de €Cada um dos 36 participantes recebe 18,62 milhões de € (17,87 milhões de € de adiantamento + 0,75 milhões de € de saldo)
    Prêmios por resultado e classificação37,5%914 milhões de €Vitórias: 2,1 milhões de € por jogo, Empates: 0,7 milhões de € por jogo. Os valores não distribuídos são repassados proporcionalmente à classificação final
    Fundo “Value”35%853 milhões de €Distribuição de acordo com a participação de mercado e o desempenho histórico na UEFA (73% dos mercados europeus, 27% dos mercados não europeus)

    Além dos prêmios de participação e de resultado, as equipes recebem prêmios de classificação:

    • Top 8: 2 milhões de € extras cada
    • 9.º a 16.º lugares: 1 milhão de € extra cada

    O prêmio total é dividido em 666 parcelas de 275.000 euros cada. As 8 melhores equipes recebem as parcelas maiores, enquanto as equipes na parte inferior da tabela recebem as menores.

    Na fase eliminatória, os prêmios aumentam ainda mais:

    • Playoffs: 1 milhão de euros
    • Oitavas de final: 11 milhões de euros
    • Quartas de final: 12,5 milhões de €
    • Semifinais: 15 milhões de euros
    • Final: 18,5 milhões de euros
    • Bônus de vencedor: 6,5 milhões de euros adicionais

    A Supercopa da UEFA também é remunerada: cada participante recebe 4 milhões de euros, e o vencedor recebe um milhão de euros a mais.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    Liga dos Campeões 2025/26, prêmios e bônus do FC Bayern de Munique: quanto o FCB já ganhou até agora – um resumo das semifinais

    DataTime da casaTime visitanteJogo de ida ou volta
    28/4PSGFC BayernJogo de ida
    29/4AtléticoArsenalJogo de ida
    5 de maioArsenalAtléticoJogo de volta
    6/5FC BayernPSGJogo de volta
  • Real Madrid C.F. v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second LegGetty Images Sport

    Liga dos Campeões 2025/26: resumo das 36 equipes

    AssociaçãoPaís
    Arsenal FCInglaterra
    Chelsea FCInglaterra
    Liverpool FCInglaterra
    Manchester CityInglaterra
    Newcastle United FCInglaterra
    Tottenham HotspurInglaterra
    Atlético de MadridEspanha
    Athletic ClubEspanha
    FC BarcelonaEspanha
    Real Madrid Espanha
    Villarreal CFEspanha
    Borussia DortmundAlemanha
    FC Bayern de MuniqueAlemanha
    Eintracht FrankfurtAlemanha
    Bayer 04 LeverkusenAlemanha
    Atalanta BCItália
    FC Internazionale MilanoItália
    JuventusItália
    SSC NapoliItália
    AS MônacoFrança
    Olympique de MarselhaFrança
    Paris Saint-GermainFrança
    SL BenficaPortugal
    Sporting Clube de PortugalPortugal
    Club Brugge KVBélgica
    R. Union Saint-GilloiseBélgica
    AFC AjaxHolanda
    PSV EindhovenHolanda
    FK Bodo/GlimtNoruega
    F.C. CopenhagueDinamarca
    Galatasaray Turquia
    Qarabag FKAzerbaijão
    SK Slavia PragaRepública Tcheca
    Pafos FCChipre
    FC Kairat AlmatyCazaquistão