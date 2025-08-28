Liga dos Campeões 2025/26, prêmios e bônus do FC Bayern de Munique: quanto dinheiro o FCB já ganhou até agora

A receita total do FC Bayern de Munique na Liga dos Campeões já chega a 83,4 milhões de euros — composta por prêmios de participação, prêmios da UEFA e prêmios por pontos. A classificação para a final significaria mais 18,5 milhões de euros, e o título seria recompensado com 6,5 milhões adicionais.

Além disso, o time de Munique receberá, no final da temporada, um chamado prêmio de valor, composto pelo coeficiente do clube e pelo antigo pool de mercado. É possível obter no máximo 40 milhões de euros desse “fundo de valor”, aos quais se somam as receitas de bilheteria dos jogos em casa. Isso deve ter representado, até agora, cerca de 30 milhões de euros.

Assim, as receitas do clube mais titulado da Alemanha já ultrapassam amplamente os 100 milhões de euros. O valor ainda pode chegar a 150 milhões de euros. Isso seria um recorde para o clube.