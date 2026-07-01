Liga das Nações: Turquia x Itália será disputada no Atatürk Spor Kompleksi, em Bursa, no dia 28 de setembro

O Atatürk Spor Kompleksi, em Bursa — um estádio característico com o telhado em forma de crocodilo — sediará, na segunda-feira, 28 de setembro, a partida entre Turquia e Itália, segundo compromisso da Seleção Nacional na quinta edição da Liga das Nações da UEFA. Enquadrados no Grupo 1 da Liga A, os Azzurri estrearão no torneio na sexta-feira, 25 de setembro, contra a Bélgica, no Estádio Olímpico de Roma, e — após a partida fora de casa na Turquia — voarão para a França, onde, na sexta-feira, 2 de outubro, enfrentarão os Bleus. Na segunda-feira, 5 de outubro, a Itália encerrará a primeira janela da temporada dedicada às seleções nacionais voltando a enfrentar a Turquia no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, para então encerrar sua trajetória na fase de grupos em novembro com as duas últimas partidas contra a França (12 de novembro, local a ser definido) e a Bélgica (15 de novembro, em Bruxelas).



