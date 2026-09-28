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Liga das Nações: Bélgica x França AO VIVO

Bélgica x França
Bélgica
França
Liga das Nações A

Acompanhe conosco AO VIVO a segunda rodada da Nations League,.

2ª rodada da Nations League

Bélgica x França

Artilheiros:


Tanto a Bélgica de Mark van Bommel quanto a França de Zinedine Zidane começaram de forma vencedora a nova gestão técnica na rodada de abertura da Nations League, chegando assim nas melhores condições para o confronto de destaque desta noite, a partir das 20h45, no estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, válido pela segunda rodada do Grupo I, que também conta com a Itália.


Os Diabos Vermelhos superaram com facilidade a Itália por 2 a 0 no Estádio Olímpico: única equipe a ter marcado contra a Espanha, depois campeã da Copa do Mundo no verão, já igualou o número de vitórias conquistadas na fase de grupos anterior da Nations League, que no fim a obrigou a disputar um playoff de rebaixamento, depois superado.


A Bélgica agora busca se relançar e repetir o que fez em 2020/21, quando alcançou a semifinal antes de ser derrotada pela França, depois campeã do torneio. A tão aguardada estreia de Zinedine Zidane no banco de reservas no comando da França se traduziu em uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre a Turquia, mas a lesão no joelho sofrida pelo maior artilheiro da história da equipe, Kylian Mbappé, após o gol decisivo, estragou em parte a festa. A França terá de ficar sem seu principal nome e tentará avançar de fase pela terceira vez nas últimas quatro edições da Nations League. A França venceu todos os últimos cinco confrontos diretos, incluindo os três disputados na Nations League. A última vitória oficial da Bélgica contra a França foi em setembro de 1981.

  • OS GOLS E OS PRINCIPAIS LANCES:

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  • A ficha técnica:

    Bélgica-França

    Gols:


    Bélgica (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. Técnico: van Bommel.


    França (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf; Camavinga, Rabiot; Olise, Cherki, Doue; Dembele. Técnico: Zidane.

    Advertidos com cartão amarelo:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Obrenovic (SRB)

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