Infantino abandonou oficialmente seu plano controverso de vender participações comerciais na Copa do Mundo após ampla condenação. A decisão representa uma grande derrota para o chefe da Fifa, cuja liderança foi descrita como "fortemente abalada" por figuras importantes dentro do esporte.

A iniciativa controversa envolvia a criação de uma empresa subsidiária para supervisionar os aspectos comerciais e operacionais de grandes torneios internacionais, incluindo as Copas do Mundo masculina e feminina. No entanto, três confederações continentais rejeitaram a proposta de imediato, com a Uefa alertando que as nações europeias poderiam boicotar eventos da Fifa se o projeto seguisse em frente.

Ao confirmar a mudança de posição no início do sábado, Infantino reconheceu que o projeto havia causado graves conflitos internos. "Depois de ouvir atentamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões... Como resultado, esta proposta não seguirá adiante", afirmou Infantino.