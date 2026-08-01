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Liderança de Gianni Infantino fica "seriamente abalada" após presidente da Fifa ser forçado a desistir de polêmico plano de venda da Copa do Mundo
Infantino abandona proposta polêmica
Infantino abandonou oficialmente seu plano controverso de vender participações comerciais na Copa do Mundo após ampla condenação. A decisão representa uma grande derrota para o chefe da Fifa, cuja liderança foi descrita como "fortemente abalada" por figuras importantes dentro do esporte.
A iniciativa controversa envolvia a criação de uma empresa subsidiária para supervisionar os aspectos comerciais e operacionais de grandes torneios internacionais, incluindo as Copas do Mundo masculina e feminina. No entanto, três confederações continentais rejeitaram a proposta de imediato, com a Uefa alertando que as nações europeias poderiam boicotar eventos da Fifa se o projeto seguisse em frente.
Ao confirmar a mudança de posição no início do sábado, Infantino reconheceu que o projeto havia causado graves conflitos internos. "Depois de ouvir atentamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões... Como resultado, esta proposta não seguirá adiante", afirmou Infantino.
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Caos interno e demissões de alto escalão
A proposta desencadeou um caos institucional sem precedentes dentro da sede da Fifa, em Zurique, resultando em saídas de alto escalão. O principal assessor de Infantino, Carlos Cordeiro, e o diretor de operações, Kevin Lamour, ambos renunciaram em protesto contra a estratégia comercial, segundo o Independent.
Em uma dura declaração de saída, Lamour caracterizou abertamente o projeto como "um projeto de uma pessoa só". Líderes políticos também condenaram a medida, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, classificando o plano comercial como "ultrajante" e afirmando que Infantino era "o homem errado para liderar a organização".
Apesar do recuo constrangedor, Infantino insiste que sua principal prioridade continua sendo reunir novamente os órgãos dirigentes globais do esporte. Ele confirmou planos de reunir as partes interessadas nas próximas semanas para voltar a focar no crescimento do jogo em todo o mundo.
Uefa questiona o futuro de Infantino
O colapso dramático do plano de investimento deixou Infantino sob intenso escrutínio em relação à sua posição no longo prazo. Falando ao programa Today, da BBC Radio 4, a vice-presidente da Uefa, Laura McAllister, revelou que a confiança no presidente da Fifa foi severamente abalada.
"Acho que a confiança no presidente da Fifa foi muito abalada nesta semana, sem dúvida", disse McAllister. "Com toda a razão, as pessoas vão fazer perguntas sobre se ele é o líder para nos levar adiante como organização global do futebol... Curiosamente, não acho que o esporte futebol tenha sido prejudicado pelo que aconteceu nesta semana. Acho que a Fifa, como organização, foi, e acho que o presidente também."
Questionada se a Uefa poderia apoiar um adversário para concorrer contra Infantino em futuras eleições, McAllister disse: "Acho que todas as confederações certamente estariam considerando opções agora, e com certeza estaremos fazendo isso na Uefa."
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O que vem a seguir para o futebol mundial?
Com a proposta de privatização oficialmente encerrada, a Fifa agora precisa reconstruir relações abaladas em todo o futebol mundial. Os líderes do futebol europeu devem analisar a situação cuidadosamente enquanto avaliam a governança de Infantino daqui para frente. Embora Infantino pretenda restaurar a harmonia e levar adiante iniciativas padrão de desenvolvimento, o dano institucional causado pelo caso pode perdurar por meses. O episódio se coloca como um dos capítulos mais turbulentos de sua presidência até aqui.
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